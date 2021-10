Amazon avait déjà confirmé que certains enregistrements ne sont pas supprimés

Les enceintes connectées telles qu'Amazon Echo et Google Home font partie des appareils de la maison intelligente les plus vendus dans le monde (des millions d’unités sont vendues chaque année). Pourtant, ces objets soulèvent de nombreuses préoccupations en matière de confidentialité et de vie privée de ses utilisateurs.Comme pour illustrer la situation, une femme a indiqué avoir été choquée de découvrir combien de données Amazon a collectées à son sujet. Elle a posté une vidéo virale TikTok expliquant comment elle avait demandé à voir les données mais ne s'attendait pas à en recevoir autant.La TikTokeuse a expliqué : « J'ai demandé toutes les données qu'Amazon a sur moi et voici ce que j'ai trouvé ». Elle a révélé qu'elle avait trois haut-parleurs connectés Amazon. Deux sont des haut-parleurs Amazon Dot et un est un appareil Echo.Sa maison contient également des ampoules connectées.Elle a déclaré: « Lorsque j'ai téléchargé le fichier ZIP, ce sont tous les dossiers qui l'accompagnaient ».La TikTokeuse a ensuite cliqué sur le fichier audio et a révélé des milliers de courts clips vocaux qu'elle prétend qu'Amazon a collectés à partir de ses haut-parleurs connectés. Après avoir présenté les fichiers dézippés, elle en a ouvert un où figuraient 3 534 courts clips audio. Elle a estimé que cela était « effrayant » et a joué l'un des clips audio dans lequel elle demande à l'assistant numérique d'allumer une ampoule.« La toute dernière chose que je ne savais pas qu'ils avaient, j'aurais pu supposer qu'ils l'avaient mais je n'aime pas qu'ils aient, c'est mon emplacement ».Elle a révélé un autre fichier qui montrait apparemment l'emplacement exact de ses haut-parleurs intelligents Alexa.La TikTokeuse fait souvent des vidéos sur la confidentialité des données et la technologie.Elle a déclaré: « Je ne suis pas totalement à l'aise avec tout ce qu'ils ont ».La vidéo a été vue des millions de fois.Un téléspectateur choqué a écrit: « C'est effrayant que les personnes avec Echo Dots et Alexa, etc. ne sachent pas qu'Amazon vous enregistre et conserve les enregistrements ».Tandis qu'un autre plaisantait : « Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi c'est ‘effrayant’ ? Je ne suis pas assez intéressant pour me soucier de savoir s'ils ont mes contacts ou de l'audio ».Un porte-parole d'Amazon a déclaré pour sa part : « Nous donnons aux clients transparence et contrôle sur leur expérience Alexa.*Les clients peuvent facilement consulter et supprimer leurs enregistrements vocaux, ou choisir de ne pas les enregistrer du tout, à tout moment.*Les clients peuvent importer leurs contacts sur leur téléphone mobile dans l'application Alexa afin de pouvoir utiliser des fonctionnalités telles que les appels mains libres et la messagerie*; cette fonctionnalité optionnelle, que les clients doivent configurer, peut être désactivée à tout moment. Enfin, vous pouvez autoriser l'application Alexa à utiliser certaines données, telles que la géolocalisation de votre appareil mobile, pour fournir des résultats pertinents (par exemple, la météo, le trafic, les recommandations de restaurants), et vous pouvez gérer ces autorisations dans l'application ».En 2019, dans une lettre adressée au sénateur démocrate Chris Coons du Delaware, Amazon a expliqué que son enceinte connectée Amazon Alexa conserve indéfiniment certains enregistrements vocaux et d’autres données de ses utilisateurs. Selon la société, ces différentes données peuvent également être partagées avec des entreprises pour d'autres utilisations.Il a été indiqué cette année là que les employés d'Amazon qui travaillent pour améliorer l’assistant vocal écoutent les enregistrements vocaux de ce qui se dit dans les maisons et les bureaux des propriétaires d’Echo lorsque ce dernier est activé. Ces employés peuvent écouter jusqu'à 1000 enregistrements par jour. En général, lorsque vous donnez un ordre à un périphérique Amazon Echo, seul le logiciel de reconnaissance vocale d'Amazon écoute. Mais, il a été découvert qu'une copie de l'audio est envoyée à un humain dans l'un des bureaux d'Amazon dans le monde. Un fait à la fois intriguant et en violation de la vie privée des utilisateurs d’Amazon Echo qui a suscité de vives réactions dans la communauté.Selon l'entreprise, cette personne reçoit et écoute l'enregistrement audio, le transcrit et ajoute des annotations pour aider les algorithmes d'Amazon à s'améliorer. Les enregistrements incluent à la fois des commandes Alexa explicites et des conversations en arrière-plan. Amazon a-t-il le droit d’utiliser les données de ses clients sans un accord préalable de leur part, et ce, même s’il s’agit d’améliorer l’expérience utilisateur ? Le démocrate Chris Coons fait partir des nombreuses personnes qui se posent des questions sur les agissements d'Amazon et les pratiques d’Alexa en matière de confidentialité, de sécurité et de vie privée.En mai 2019, le sénateur a envoyé une lettre à Jeff Bezos, le PDG d'Amazon pour obtenir plus d’explications sur la manière dont la société gère le nombre important de gigaoctets de données qui sont générées grâce à son assistant vocal. Il a également posé des questions sur les pratiques de la société en matière de confidentialité et de sécurité des données, affirmant qu'Amazon Echo pourrait mettre en péril la vie privée des utilisateurs. La réponse d’Amazon est venue plus tard à la fin du mois de juin, et elle ne va certainement pas vous plaire. Si vous êtes le propriétaire d’un appareil Echo, sachez que vos enregistrements vocaux restent indéfiniment sauvegardés chez Amazon.Dans sa lettre de retour au sénateur Chris Coons, Brian Huseman, le vice-président des politiques publiques d'Amazon, a indiqué qu'Amazon conserve indéfiniment les transcriptions et les enregistrements vocaux, et ne les supprime que s'ils sont supprimés manuellement par les utilisateurs. « Lorsqu'un client supprime un enregistrement vocal, nous supprimons les transcriptions associées au compte du client (la demande du client et la réponse d'Alexa). Nous supprimons ensuite ces transcriptions de tous les systèmes de stockage principaux d’Alexa et nous nous efforçons de faire en sorte que ces transcriptions ne restent pas dans l’un des autres systèmes de stockage d’Alexa. Nous ne stockons pas l’audio de la réponse d’Alexa », a écrit Huseman dans sa lettre.Cependant, il existe certains enregistrements que la société ne supprime pas, mais les conserve pour sa propre utilisation. Huseman a précisé dans sa lettre que même si l’utilisateur supprime manuellement des audios d’interactions en rapport avec une transaction (par exemple commander une pizza ou adresser une demande de transport à Uber ou à Lyft), il y a toujours certaines sauvegardes de ces conversations avec Alexa qu'Amazon ne supprimera pas. Cela signifie qu'il existe un enregistrement de presque chaque achat que vous effectuez avec l’aide de l’assistant Alexa d'Amazon, ce qui peut être considéré comme une information personnelle.« Nous pouvons toujours conserver d’autres enregistrements des interactions Alexa des clients, y compris des enregistrements des actions menées par Alexa en réponse à la demande du client. Et lorsqu'un client interagit avec une compétence Alexa, le développeur de cette compétence peut également conserver des enregistrements de l'interaction », a précisé Huseman dans sa lettre. D’autres données telles que définir une alarme récurrente, placer une réunion à une date donnée sur votre agenda, envoyer un message à un ami, demander à Alexa de vous rappeler votre anniversaire ou celui d’un ami, etc. sont également parmi celles qui restent sauvegardées indéfiniment.Pour se justifier dans ce dernier cas, l’entreprise a indiqué qu’il s’agit là de choses que les utilisateurs ne veulent pas oublier ou encore qu’il s’agit des fonctionnalités de l’assistant les plus recherchées par ces derniers. D’après Coons, le problème de confidentialité avec ces assistants vocaux intelligents devient de plus en plus inquiétant et il convient de limiter les dégâts. Selon lui, le problème va aujourd’hui plus loin encore, car les articles plus domestiques tels que les sonnettes et les serrures sont également concernés. « Les Américains méritent de comprendre comment leurs entreprises utilisent leurs données personnelles et je continuerai à travailler avec les consommateurs et les entreprises pour trouver le moyen de protéger au mieux les informations personnelles des Américains », a-t-il déclaré dans un communiqué.Il a continué en disant que la réponse d'Amazon laisse ouverte la possibilité que les transcriptions des interactions vocales des utilisateurs avec Alexa ne soient pas supprimées de tous les serveurs d'Amazon, même après qu'un utilisateur ait supprimé un enregistrement de sa voix. De plus, il a insisté sur le fait que la mesure dans laquelle ces données sont partagées avec des tiers et la manière dont ces tiers utilisent et contrôlent ces informations sont encore floues. De son côté, Amazon a déclaré qu’il utilise les transcriptions qu’il conserve pour former son assistant vocal et le rendre plus performant. Retenez que les transcriptions ne sont pas anonymisées, car Amazon a expliqué qu'elles sont associées à chaque compte d'utilisateur.Source : vidéo TikTok (se connecter est nécessaire pour lire les commentaires) Disposez-vous d'une enceinte connectée ? Si oui, quel assistant vocal l'accompagne ? Si non, avez-vous l'envie ou l'intention d'en acheter une ?Êtes-vous surpris par la quantité de données conservées par Amazon ?Penchez-vous plutôt du côté de la TikTokeuse qui estime qu'Amazon a trop de données sur elle et que cela est « effrayant » ou de l'internaute qui se demande en quoi c'est « effrayant » ?Cela vous rassure-t-il de savoir qu'Amazon indique que « Lorsqu'un client supprime un enregistrement vocal, nous supprimons les transcriptions associées au compte du client (la demande du client et la réponse d'Alexa). Nous supprimons ensuite ces transcriptions de tous les systèmes de stockage principaux d’Alexa et nous nous efforçons de faire en sorte que ces transcriptions ne restent pas dans l’un des autres systèmes de stockage d’Alexa. Nous ne stockons pas l’audio de la réponse d’Alexa » ?Que pensez-vous des cas où Amazon se réserve le droit de conservation ?