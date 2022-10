Les liens supposés d’Amazon avec certains médias

D'autres détaillants en ligne ont cessé de vendre du nitrite de sodium

La plainte déposée en septembre devant un tribunal de l'État de Californie affirme qu'Amazon a recommandé aux clients qui achetaient ce produit chimique d'acheter également une balance pour mesurer la dose correcte, un médicament anti-vomissement et l'édition Amazon d'un manuel sur le suicide assisté. « Amazon vend un produit aussi mortel que le cyanure. C'est différent de la vente de cordes, de couteaux ou d'autres instruments pouvant être utilisés pour tuer, car il n'y a pas d'utilisation domestique du [nitrite de sodium] au niveau de pureté (98-99 %) qu'il vend », ont déclaré dans un communiqué Carrie Goldberg et Naomi Leeds, deux avocates des familles du cabinet C.A. Goldberg, PLLC.Le nitrite de sodium est généralement utilisé à de faibles concentrations pour faire durcir des viandes telles que le jambon, le bacon et les hot dogs, mais les personnes qui ingèrent des niveaux très élevés de cette substance peuvent avoir des difficultés à respirer, développer des douleurs abdominales et même mourir. Certains nitrites de sodium vendus sur Amazon sont d'une pureté telle que l'ingestion d'une seule cuillère à café est presque certainement fatale, selon Goldberg.Une précédente plainte déposée dans l'État de Washington au début de l'année par le même cabinet d'avocats alléguait qu'Amazon avait vendu ce médicament à deux autres personnes (Mikael Scott, 27 ans, et Tyler Muhleman, 17 ans) qui l'ont également utilisé pour se suicider.Dans une déclaration, Amazon a présenté ses « plus profondes condoléances » aux familles et aux proches des personnes touchées par le suicide et a déclaré que la sécurité de ses clients était une priorité absolue. La société a déclaré qu'elle exigeait des vendeurs qu'ils suivent toutes les lois et réglementations applicables. « Le nitrite de sodium est un produit légal et largement disponible proposé par les détaillants pour conserver les aliments, tels que les viandes et les poissons, et pour une utilisation en laboratoire comme réactif. Le nitrite de sodium n'est pas destiné à la consommation et, malheureusement, comme de nombreux produits, il peut être mal utilisé », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.Loudwolf est la société qui a produit le nitrite de sodium que les deux adolescents dans l'affaire californienne ont acheté sur Amazon. Les avocats qui ont intenté le procès affirment que le nitrite de sodium de Loudwolf n'est plus vendu sur Amazon. Les plaignants affirment que des messages sur des forums de suicide en ligne parlent de l'utilisation du nitrite de sodium pour se suicider et qu'Amazon a reçu des plaintes de personnes avertissant la société que des clients utilisent le médicament pour se suicider.En février, un groupe bipartisan de membres de la Chambre des représentants a envoyé une lettre à Amazon pour lui demander des informations sur les ventes de nitrite de sodium et les suicides qui y sont liés, des détails sur les mesures prises par l'entreprise concernant les dangers de cette substance et des informations sur la manière dont elle a répondu aux plaintes, a rapporté le New York Times. Le journal a déclaré à l'époque qu'il avait identifié 10 personnes qui avaient utilisé le produit chimique acheté sur Amazon pour se suicider au cours des deux années précédentes.L’une des avocates des parents, Carrie Goldberg a pris la parole sur Twitter concernant l’affaire. Elle y fait part de ses regrets au sujet des liens qu’entretient Amazon avec certains médias. Pour elle, le géant américain s’efforce de faire taire les informations concernant le procès. Le réseau américain CBS est dans le viseur de Goldberg. Initialement, CBSnews avait un accord avec les avocats et les familles des victimes pour diffuser un reportage portant sur les suicides. Les parents des victimes se seraient alors exprimés contre le géant de vente au détail.Finalement, vendredi dernier, le canal de télévision américain a annulé la partie concernée, sous la pression du géant américain estime Goldberg. L’avocate des familles a mentionné que les parents des victimes comprenaient l’annulation de CBS, car « tout le monde a peur d’Amazon ». Derrière cette suppression se cacherait aussi, selon les familles, un partenariat entre le network américain et Amazon Prime.Dans la plainte, il est noté que, il y a des années, d'autres détaillants en ligne comme Etsy et eBay « ont cessé de vendre du nitrite de sodium lorsqu'ils ont appris qu'il était fréquemment utilisé pour le suicide ». Les parents qui poursuivent disent qu'Amazon pourrait prendre un certain nombre de mesures pour empêcher l'accès à ces produits aux personnes à risque d'automutilation, notant qu'eBay a des systèmes en place pour les utilisateurs et les régulateurs pour signaler les tentatives de vente de nitrite de sodium.Parmi les autres solutions, Amazon pourrait fournir des avertissements, exiger une vérification de l'âge pour l'achat, limiter les achats aux seuls acheteurs qualifiés, interdire la vente aux mineurs ou interdire complètement le produit. L'action en justice note également qu'Amazon se conforme déjà aux lois du Royaume-Uni qui ont interdit la vente de nitrite de sodium suite à des inquiétudes concernant l'augmentation des tentatives de suicide dues à la facilité d'accès à ce produit chimique. Il est suggéré qu'Amazon pourrait appliquer cette même norme de diligence au niveau mondial.La plainte allègue également que Loudwolf viole les règles d'Amazon pour les vendeurs en n'affichant pas l'étiquette d'avertissement requise par la Food and Drug Administration sur le nitrite de sodium qu'elle vend. Au lieu d'une étiquette claire indiquant « Tenir hors de portée des enfants », l'avertissement du produit de Loudwolf est illustré comme suit : « Il s'agit d'un produit chimique de qualité réactif de grande pureté. Il convient à la plupart des applications expérimentales et analytiques, ainsi qu'à de nombreux usages techniques et domestiques. Cette substance a des centaines d'utilisations connues. Veuillez faire vos propres recherches concernant son application à votre but spécifique ». Une autre étiquette d'avertissement indique : « Danger. Oxydant. Irritant ».Selon l'action en justice, Loudwolf est l'une des trois marques de nitrite de sodium qu'Amazon vend à des concentrations supérieures à 98 %. Le produit de Loudwolf vendu sur Amazon a une pureté de 99,6 %, ce qui, selon l'action en justice, « dépasse en fait la norme de pureté de 97 % de l'American Chemistry Society » à des fins scientifiques et de recherche et constitue « un niveau de pureté pour lequel il n'existe aucune utilisation non institutionnelle ou domestique ». À titre de comparaison, le nitrite de sodium utilisé comme agent de conservation alimentaire pour faire durcir le bœuf séché présente un degré de pureté de 6 %, selon l'action en justice."Le nitrite de sodium est un produit légal et largement disponible proposé par les détaillants pour conserver les aliments, tels que les viandes et les poissons, et pour être utilisé dans les laboratoires comme réactif", a déclaré un porte-parole d'Amazon à Ars. "Le nitrite de sodium n'est pas destiné à la consommation, et malheureusement, comme de nombreux produits, il peut être mal utilisé."Amazon affirme que les recherches pour le mot "suicide" présentent aux clients une bannière en haut de leurs résultats de recherche avec le numéro de téléphone de la National Suicide Prevention Hotline. Les parents qui poursuivent demandent des dommages-intérêts à Amazon et Loudwolf, y compris des dommages-intérêts punitifs et la perte d'accumulation de revenus, ainsi que les frais d'obsèques et d'enterrement. Ils ont demandé qu'un jury décide du montant total des dommages-intérêts dus pour les entreprises qui auraient causé "directement et indirectement" la mort d'Ethan et de Kristine.