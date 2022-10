Rappelons que l'USB-C officiellement connu sous le nom d'USB Type-C est un système de connecteur USB à 24 broches avec un connecteur à symétrie de rotation. La spécification USB Type-C 1.0 a été publiée par l'USB Implementers Forum (USB-IF) et a été finalisée en août 2014. Elle a été développée à peu près en même temps que la spécification USB 3.1. Un appareil doté d'un connecteur Type-C ne met pas nécessairement en œuvre l'USB, l'USB Power Delivery ou tout autre mode alternatif : le connecteur Type-C est commun à plusieurs technologies tout en n'en imposant que quelques-unes.Les ordinateurs de bureau et autres appareils de jeu nécessitent généralement beaucoup plus de puissance, avec un bloc d'alimentation de 650 W ou plus pour les cartes graphiques de bureau les plus récentes, et 240 W peuvent ne pas être tout à fait suffisants pour les dernières consoles de jeu de Sony et Microsoft. La mise à niveau de l'alimentation USB-C offre une puissance impressionnante de 240 W aux ordinateurs portables et autres appareils de jeu.Comme soulignée par certains observateurs, la stratégie de tarification d'Apple pourrait être beaucoup plus simple. Et elle le sera bientôt, en partie grâce à l'Union européenne. Depuis environ cinq ans, l'Union européenne pousse les fabricants d'appareils à s'unifier autour de l'USB-C, au nom de l'interopérabilité et des avantages environnementaux.Le Parlement européen a été un fervent partisan des chargeurs universels avec connecteurs USB Type-C pour réduire la quantité de déchets électroniques produits par l'union européenne chaque année. La semaine dernière, le Parlement européen a officiellement ratifié la nouvelle loi en vertu de laquelle pratiquement tous les appareils électroniques mobiles vendus dans l'UE dans les années à venir devront prendre en charge la charge USB-C.À partir de 2024, tous les smartphones, tablettes, consoles de jeux, écouteurs, claviers, souris, systèmes de navigation portables, lecteurs de livres électroniques, haut-parleurs portables et appareils photo vendus dans l'UE devront être équipés d'un port USB Type-C pour le chargement. À partir du printemps 2026, la règle s'étendra aux ordinateurs portables. La loi s'appliquera à tous les appareils électroniques portables nécessitant une alimentation jusqu'à 100 watts, ce qui signifie que tous les ordinateurs portables ne seront pas tenus de disposer d'un port USB Type-C pour le chargement. Ainsi, par exemple, les ordinateurs portables de jeu hautes performances n'auront pas besoin d'utiliser la charge USB Type-C. De plus, il ne semble pas que l'UE obligera des entreprises comme Apple à éliminer leurs connecteurs de charge propriétaires (tels que ceux avec prise MagSafe), mais exigera uniquement que tous les ordinateurs portables prennent en charge USB-C.La norme USB-C permettra également de brancher des appareils gourmands en énergie , tels que des ordinateurs portables de jeu, des stations d'accueil, des moniteurs 4K et des imprimantes, avec une mise à niveau pouvant atteindre 240 watts dès cette année. Pour se conformer aux règles à venir, Mark Gurman, spécialiste du suivi d'Apple pense qu'Apple pourrait apporter l'USB-C aux AirPods, AirPods Pro et AirPods de nouvelle génération d'ici 2024, tandis que les accessoires Mac, notamment la souris Magic Mouse, le clavier Magic Keyboard et le Magic Trackpad pourraient passer à l'USB-C dès l'année prochaine.Apple doit rafraîchir sa gamme de Mac avec un nouvel iMac et un nouveau Mac Pro l'année prochaine, et comme la sortie de nouveaux Macs « coïncide généralement avec des mises à jour d'accessoires », Gurman affirme qu' « il y a fort à parier que ces accessoires passeront à l'USB-C dans leur prochaine incarnation ». De même, Gurman pense qu'Apple va échanger ses AirPods avant que la législation de l'UE n'entre en vigueur.Apple aurait dû passer à la recharge USB-C sur l'iPhone et d'autres appareils mobiles il y a quelques années. Après tout, elle est passée à l'USB-C sur certains ordinateurs portables en 2015 et sur l'iPad Pro en 2018. Au lieu de cela, elle a laissé ses clients les plus fidèles avec un patchwork confus d'options. Apple s'est publiquement opposée à ce changement, déclarant l'année dernière qu'« une réglementation stricte imposant un seul type de connecteur étouffe l'innovation au lieu de l'encourager, ce qui nuira aux consommateurs en Europe et dans le monde entier. »Plus tôt cette année, un rapport de Gurman a suggéré qu'Apple a déjà commencé à tester la recharge USB-C sur ses iPhones, mais que nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'ils débarquent sur les appareils avant 2023 « au plus tôt ». Gurman réitère cette conviction dans sa dernière lettre d'information Power On, ajoutant une fois de plus qu'il pense qu'Apple ajoutera un port de charge USB-C à l'iPhone 15, ainsi qu'à l'iPad d'entrée de gamme qui devrait sortir d'ici la fin de l'année.Comme le souligne Jon Porter, également spécialiste du suivi d'Apple, l’entreprise fondée par Steve Jobs n'aurait techniquement pas à se conformer à la future loi de l'UE avant la sortie de l'iPhone 17 à l'automne 2025, puisqu'il existe une période de grâce de deux ans qui laisse aux entreprises (notamment Apple) suffisamment de temps pour effectuer la transition vers l'USB-C. Malgré cela, Gurman pense qu'Apple va « largement dépasser la date limite avec ses produits les plus visibles ». En outre, même si Apple est désormais obligé de passer à l'USB-C, des analystes indiquent que la législation de l'UE arrive peut-être un peu trop tard.Toutefois, après que l'Union européenne ait annoncé que de nombreux appareils technologiques grand public utilisant le chargement filaire devront être équipés de l'USB-C d'ici à 2024, trois sénateurs américains cherchent à obtenir une norme similaire. Dans une lettre, les sénateurs Edward Markey, Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont demandé à la secrétaire d'État au commerce Gina Raimondo d'envisager une stratégie qui exigerait des normes de recharge universelles pour les appareils technologiques grand public.Les sénateurs n'ont pas mentionné l'USB-C mais ont cité la législation européenne à venir qui exigera l'utilisation de l'USB-C pour les smartphones et d'autres produits technologiques grand public. Cependant, la lettre met l'accent sur l'incapacité de l'industrie de l'électronique grand public à établir des normes uniformes pour les accessoires de charge et sur les dommages économiques et environnementaux qui en découlent.Les sénateurs n'ont pas non plus suggéré l'adoption d'une loi, mais plutôt une sorte de discussion inter-agences. À l'instar de la politique de recharge universelle de l'UE et de la lutte pour le droit à la réparation aux États-Unis, une législation commune sur la recharge aux États-Unis se heurterait probablement à l'opposition des entreprises et des groupes politiques qui estiment que le gouvernement devrait être moins impliqué. Il convient également de mentionner les mouvements notables dans ce domaine, notamment l'adoption par l'État de New York de la première loi sur le droit de réparer les appareils électroniques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la loi européenne sur le chargeur unique ?Pensez-vous que cette législation constitue une approche idéale pour réduire les déchets électroniques ?