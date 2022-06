Les sénateurs n'ont pas mentionné l'USB-C mais ont cité la législation européenne à venir qui exigera l'utilisation de l'USB-C pour les smartphones, les appareils photo numériques, les liseuses, les casques, les ordinateurs portables et d'autres produits technologiques grand public. Cependant, la lettre met l'accent sur l'incapacité de l'industrie de l'électronique grand public à établir des normes uniformes pour les accessoires de charge et sur les dommages économiques et environnementaux qui en découlent.Voici, ci-dessous, un extrait de la lettre :Au moment de la rédaction de cet article, la secrétaire d'État Raimondo n'a pas répondu à la lettre.La lettre souligne les notes de l'UE qui révèlent qu'en 2020, 38 % des consommateurs européens ont connu au moins une fois une situation où ils essayaient de charger leur téléphone et où les seuls chargeurs disponibles étaient incompatibles.Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère numérique, a déclaré en 2021 : « Les consommateurs européens ont été frustrés assez longtemps par les chargeurs incompatibles qui s'empilent dans leurs tiroirs. Nous avons donné à l'industrie tout le temps nécessaire pour qu'elle propose ses propres solutions, mais le moment est venu de prendre des mesures législatives pour un chargeur commun. Il s'agit d'une victoire importante pour nos consommateurs et l'environnement, qui s'inscrit dans le cadre de nos ambitions écologiques et numériques. »Le commissaire Thierry Breton, responsable du marché intérieur, a déclaré : « Les chargeurs alimentent tous nos appareils électroniques les plus essentiels. Avec un nombre croissant d'appareils, on vend de plus en plus de chargeurs qui ne sont pas interchangeables ou qui ne sont pas nécessaires. Nous mettons un terme à cette situation. Avec notre proposition, les consommateurs européens pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables, une étape importante pour accroître la commodité et réduire les déchets. »Cette expérience est omniprésente pour les utilisateurs d'iPhone d'Apple qui dépendent du port Lightning propriétaire. Apple est l'opposant le plus connu à la charge obligatoire de l'USB-C dans l'UE. Elle affirme que cette politique limiterait l'innovation et créerait davantage de confusion chez les clients et de déchets électroniques à mesure que les chargeurs et accessoires Lightning deviendraient obsolètes.En plus d'utiliser les données de l'UE pour faire valoir leurs arguments auprès de la secrétaire d'État au commerce Gina Raimondo, les sénateurs lui ont demandé de suivre l'exemple des législateurs européens « en élaborant une stratégie globale visant à réduire les coûts inutiles pour les consommateurs, à limiter les déchets électroniques et à rétablir le bon sens et la certitude dans le processus d'achat de nouveaux appareils électroniques ».Pourtant, le chemin sera long avant de voir l'USB-C ou toute autre solution de chargement standardisée dans les gadgets des consommateurs. Il a fallu dix ans à l'Union européenne pour adopter sa législation, qui ne devrait pas entrer en vigueur avant 2024. Elle a dû faire face à une forte opposition de la part d'Apple. Pour la marque à la pomme, la position intransigeante de l’UE sur Lightning serait en contradiction avec sa politique sur l’innovation technologique. Imposer les normes de recharge ou soutenir la proposition de la Commission européenne qui voudrait que l'USB-C devienne la seule norme pour le chargement filaire des smartphones serait, selon Apple, une façon d’étouffer l’innovation.Pendant ce temps, le débat sur une politique de chargeurs standard commence à prendre forme aux États-Unis. Les sénateurs Markey, Sanders et Warren n'ont pas précisé quels produits technologiques devraient être concernés par la norme, ni la norme de charge à privilégier.Les sénateurs n'ont pas non plus suggéré l'adoption d'une loi, mais plutôt une sorte de discussion inter-agences. À l'instar de la politique de recharge universelle de l'UE et de la lutte pour le droit à la réparation aux États-Unis, une législation commune sur la recharge aux États-Unis se heurterait probablement à l'opposition des entreprises et des groupes politiques qui estiment que le gouvernement devrait être moins impliqué. Il convient également de mentionner les mouvements notables dans ce domaine, notamment l'adoption par l'État de New York de la première loi sur le droit de réparer les appareils électroniques.La lutte pour le droit à la réparation a remporté une énorme victoire en début de ce mois avec l'adoption par l'État de New York d'un projet de loi obligeant les fabricants d'électronique numérique, comme les fabricants d'ordinateurs portables et de smartphones, à mettre les informations de diagnostic et de réparation à la disposition des consommateurs et des ateliers de réparation indépendants.Si le gouvernement cherche à normaliser l'USB-C d'une manière ou d'une autre, il est utile que de nombreux appareils électroniques l'aient déjà adopté de plein gré. Mais il est difficile d'ignorer les arguments selon lesquels la recharge universelle pourrait étouffer les nouvelles techniques de recharge et serait une façon d’étouffer l’innovation. L'UE a déclaré qu'elle modifierait sa politique si une nouvelle technologie de recharge était plus avantageuse pour les consommateurs que l'USB-C, mais cette approche est manifestement lourde de conséquences.Selon les produits visés par une norme de chargeur commune, cela pourrait compliquer les choses pour les entreprises qui demandent une prime pour l'USB-C, plus rapide et plus omniprésent. De même, elle pourrait avoir un impact sur les produits qui prennent le pouvoir sur une technologie propriétaire ou des alternatives comme le Micro USB, qui peut être plus encombrant et plus lent mais coûte moins cher.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la promesse de l'UE de faire équiper les appareils technologiques grand public de l'USB-C d'ici à 2024 ? Réalisable ou pas ?L'avis des sénateurs qui conseillent au États-Unis de prendre pour modèle l'UE vous semble t-il raisonnable ?