La fondatrice du mouvement Girls Who Code condamne l'interdiction de ses livres dans un district scolaire :

La position de Moms for Liberty

Les livres "interdits" sont les quatre premiers de la série Girls Who Code : The Friendship Code; Team BFF: Race to the Finish!; Girls Who Code, Lights, Music, Code!; and Spotlight on Coding Club! Les quatre tomes proviennent de l'organisation à but non lucratif Girls Who Code, qui dit s'efforcer de combler le fossé entre les sexes dans l'industrie technologique et de changer l'image de « ce à quoi ressemble et ce que fait un programmeur ». L'association poursuit son objectif grâce à ses livres, ses camps d'été, ses programmes d'immersion, ses clubs de codage parascolaires, etc.Reshma Saujani a fondé Girls Who Code en 2012, « pour combler l'écart entre les sexes dans le domaine de la technologie et changer l'image de ce à quoi ressemble et ce que fait un programmeur informatique », selon le site Web. Elle a déclaré qu'elle était « juste choquée » lorsqu'elle a entendu parler de l'interdiction pour la première fois. « Il s'agit de contrôler les femmes et cela commence par le contrôle de nos filles et des informations auxquelles elles ont accès ».Elle a expliqué que son association internationale à but non lucratif utilise ces histoires pour apprendre aux enfants à coder. « Cela ressemblait beaucoup à une attaque directe contre le mouvement que nous avons construit pour que les filles codent. En particulier dans les districts qui ne disposent pas de la technologie ou qui ont un Wi-Fi disparate, les livres sont un excellent moyen d'apprendre à coder et un moyen d'égaliser l'accès au codage, a-t-elle déclaré.La série de livres vient d'être ajoutée à l'Index of School Book Bans de PEN America, une liste nationale complète de la littérature interdite qui a été restreinte ou diminuée pour des périodes limitées ou indéfinies au cours de la dernière année scolaire. L'index est mis à jour chaque année par l'organisation, qui défend la protection de la liberté d'expression par la promotion de la littérature et des droits de l'homme. La dernière mise à jour concerne les livres interdits pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.La fondatrice de Girls Who Code, Reshma Saujani, a attribué l'interdiction à un groupe appelé "Moms for Liberty" (MFL), qui défend les droits des parents dans les écoles et le contrôle du matériel pédagogique. Elle a ensuite tweeté : « Peut-être qu'ils ne veulent pas que les filles apprennent à coder parce que c'est un moyen d'être économiquement sûr ». Saujani a également promis de lutter contre la prétendue interdiction par le biais de son autre association à but non lucratif, Marshall Plan for Moms.Moms for Liberty a nié être à l'origine de toute tentative d'interdiction des livres pour enfants, et a déclaré que les livres sont aujourd'hui disponibles dans les bibliothèques scolaires du district. Nous notons que PEN a spécifiquement dit "salles de classe" et non "bibliothèques", et que MFL a reconnu qu'elle cherchait à "sélectionner" le matériel auquel les enfants ont accès, un mot plus doux que "interdire". « Les allégations selon lesquelles Moms for Liberty a travaillé à l'interdiction de Girls Who Code sont totalement fausses. De plus, le district scolaire de Central York a confirmé que le livre se trouve actuellement sur les étagères des bibliothèques », ont déclaré les cofondatrices de MFL, Tina Descovich et Tiffany Justice.Ce qui semble s'être passé, c'est que la série Girls Who Code est apparue sur une liste de livres et d'autres matériels établie par le district scolaire de Central York que les enseignants étaient autorisés à utiliser en classe. Cette liste s'intitulait "Diversity Resource List" (liste de ressources sur la diversité), car elle était axée sur des titres écrits par ou sur des personnes de couleur ; en effet, la série Girls Who Code met en scène des protagonistes qui sont des jeunes filles de couleur.Lorsque cette liste a suscité un certain tollé (apparemment en raison du contenu du matériel) le conseil d'administration du district a demandé aux enseignants de ne pas utiliser la série de livres tant qu'elle n'avait pas été vérifié. Cette décision a été interprétée par les défenseurs de la liberté d'expression et de la diversité comme une interdiction. Puis, en septembre de l'année dernière, environ un an après la rétention de la liste et au milieu des critiques et de la colère de la communauté, le district scolaire a finalement approuvé la liste. Ainsi, Girls Who Code est aujourd'hui autorisé dans les salles de classe.L'un des points de discorde réside dans le fait que Girls Who Code figurait sur une liste de matériel pédagogique approuvé établie avant la liste de ressources sur la diversité et que, lorsque cette dernière a été gelée, la liste précédente a été maintenue. Ainsi, Girls Who Code aurait été autorisé dans les classes. Toutefois, le livre figurait également sur la liste des ressources en matière de diversité, en tant qu'exemple de littérature diversifiée, ce qui a pu être considéré comme une interdiction.PEN America a insisté sur le fait que ces livres avaient été interdits à un moment donné et a confirmé que ceux-ci avaient été rétablis en septembre 2021. « Ces livres ont été interdits dans le centre de York en 2021. Nous comprenons qu'ils ont été rétablis l'automne dernier, y compris la série Girls Who Code, après un tollé significatif de la communauté », a dit le groupe dans une déclaration.Saujani ajoute que le retrait des livres ne nuit pas seulement à la visibilité des femmes dans les domaines technologiques, mais aussi à la diversité dans l'industrie, car de nombreux protagonistes de la série sont des jeunes filles de couleur. « Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Ils ne veulent pas que les filles apprennent à coder parce que c'est un moyen d'être économiquement sûr », a-t-elle déclaré.Les auteurs des livres Girls Who Code (Stacia Deutsch, Michelle Schusterman et Jo Whittemore) se sont joints à Saujani pour dénoncer l'interdiction. « Oui. J'ai été banni. Parce que certaines personnes choisissent de ne pas se concentrer sur le fait que ces livres sont géniaux et inspirants, et choisissent plutôt la peur », a écrit Whittemore sur Twitter samedi.Après avoir appris l'interdiction, Saujani a déclaré avoir contacté le président du district scolaire de Central York et plusieurs enseignants de la région pour comprendre pourquoi les livres avaient été interdits. « C'est l'occasion de réaliser l'ampleur de ce mouvement contre nos enfants et à quel point nous devons nous battre. C'est l'occasion de créer plus de clubs, d'amener plus de filles à coder, et d'amener plus de filles à devenir économiquement libres », a déclaré Saujani.Source : PEN America's Index of School Book Bans , Twitter ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?À votre avis les raisons évoquées plus haut sont elles suffisantes pour interdire ou suspendre un livre ?Partagez-vous le point de vue de Reshma Saujani, qui pense que les livres ont été suspendus par ce que « Peut-être qu'ils ne veulent pas que les filles apprennent à coder parce que c'est un moyen d'être économiquement sûr » ?