La moitié des femmes dans l'IT quittent leur emploi avant 35 ans selon une enquête Dont la majorité des répondantes désignent la culture d'entreprise non inclusive comme la cause 57PARTAGES 4 0 Un nouveau rapport d’Accenture et de Girls Who Code sur la situation des femmes travaillant dans le secteur de l’IT permet d’en savoir plus la façon dont elles se sentent dans le domaine. Le rapport a révélé qu’environ 50 % des femmes employées dans l’IT délaissent leur boulot avant même d’avoir 35 ans. Dans d’autres secteurs d’activité, cette proportion n’est que de 20 %. À la question de savoir la cause de cela, environ 35 % des femmes ayant participé à l'étude ont indiqué que la culture d’entreprise non inclusive est la raison principale de leur départ.



En effet, la différence entre la proportion des hommes et celle des femmes dans le secteur de l'IT est frappante. Elle interroge plusieurs organisations étatiques, non gouvernementales, sans but lucratif, etc. qui militent depuis plusieurs années pour combler quelque peu l'écart. De nombreuses études





L'étude a été menée aux États-Unis entre février et juillet 2019, auprès de 1990 femmes exerçant un emploi technologique, 500 directeurs RH ainsi que 2700 étudiantes. Voici quelques conclusions du rapport de l'étude.



L’évolution de la proportion de femmes dans la filière informatique n’est pas proportionnelle aux efforts fournis



Selon le rapport, malgré les efforts déployés par beaucoup au cours de la dernière décennie pour encourager les jeunes filles et les femmes à faire carrière dans les technologies, le pourcentage de travailleurs du secteur IT qui étaient des femmes en 1984 (35 %) était en fait plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui (32 %). « Bien que le nombre absolu de femmes exerçant dans la technologie ait grandement augmenté au cours de cette même période (de 1,6 million à 3,7 millions), le fait que le déséquilibre entre les sexes soit plus important qu'il y a 35 ans est choquant et préjudiciable, tant pour les femmes que pour la santé de notre économie », lit-on dans le rapport.



À quoi ressemble ce déséquilibre technologique frappant entre les sexes?



L’étude a révélé qu’aux États-Unis, les femmes occupent seulement 16 % des postes d'ingénieurs et en tout 27 % des postes informatiques dans les entreprises. En plus de cette proportion très faible, les auteurs de l’étude ont aussi constaté que les femmes quittent les postes techniques à un taux de 45 %, un taux jugé nettement supérieur à celui des hommes. Selon eux, 50 % des femmes qui occupent un poste technique le quittent avant l'âge de 35 ans. Accenture et Girls Who Code ont fait remarquer que le même constat est fait chez seulement 20 % des femmes dans d’autres secteurs.



Les dirigeants voient-ils la situation dans son ensemble ?



Bien que plusieurs facteurs entrent en jeu, l’enquête a révélé qu’il existe un décalage critique entre les employées et les responsables. En effet, très peu de femmes parmi celles qui ont répondu à l’enquête pensent que la culture de l’organisation dans laquelle elles travaillent leur donne du pouvoir. Mais lorsque la même question a été posée aux responsables RH, plus des trois quarts d'entre eux ont déclaré que la culture de leur entreprise permettait aux femmes de réussir dans des fonctions technologiques. Les auteurs de l’étude ont en fait dégagé deux conclusions de la situation :



les responsables RH sont (à 45 %) deux fois plus susceptibles que les femmes (à 21 %) elles-mêmes de dire qu'il est facile pour les femmes de s'épanouir dans la technologie ;

les directeurs RH sont presque trois fois plus susceptibles de décrire le parcours des femmes de couleur comme facile par rapport aux femmes de couleur elles-mêmes.

Selon le rapport, les directeurs RH sont souvent des acteurs du changement au sein de leurs organisations. Ainsi, nombreux sont ceux parmi eux qui souhaitent apporter des changements encore plus importants, mais, malgré leurs bonnes intentions, l’étude a révélé que les dirigeants ne sont peut-être pas complètement au courant de ce que vivent leurs travailleurs sur le terrain, d'autant plus que leurs propres responsabilités se multiplient. En outre, ils ne disposent peut-être pas des outils ou des connaissances requises pour favoriser un véritable changement culturel.



Pourquoi le déséquilibre entre les sexes dans le secteur des technologies est-il important ?



D’après les auteurs de l’étude, de nombreuses raisons sont à l’origine de ce phénomène, mais la conversion des entreprises vient en tête. En effet, selon le rapport, chaque entreprise est, ou devient rapidement, une entreprise IT. Du simple fait d'avoir un site Web à l'utilisation d'un système de paiement numérique, en passant par le déploiement d'un chatbot compatible avec l'IA..., toutes les organisations doivent s'engager dans la technologie. Ainsi, de nombreuses entreprises ont dû rééquilibrer les compétences dont elles ont besoin pour continuer de fonctionner.



Le rapport estime que le secteur bancaire illustre bien ces faits, dont voici quelques exemples. Chez JPMorgan, environ 50 000 de ses employés, soit 20 % de l'ensemble de sa main-d'œuvre, sont aujourd'hui des technologues ; chez Goldman Sachs, ce pourcentage se situe à 25 %. Les deux banques se définissent désormais comme des “groupes technologiques”. En outre, il existerait aux États-Unis une demande exceptionnelle d'environ 314 000 experts en cybersécurité, une augmentation de 50 % depuis 2015, et de 150 000 scientifiques spécialisés dans les données.



D’après le rapport, le marché du travail a du mal à suivre cette demande, surtout en raison du fait que la technologie évolue. L'écart entre les sexes est également important parce qu'une plus grande diversité a été liée à la stimulation de l'innovation, à la réduction des préjugés et à l'augmentation du prix des actions des entreprises technologiques.



Les cultures de l'université et du travail ne sont pas assez inclusives



Comment faisons-nous marche arrière, avec toute l'importance que les dirigeants et les organisations ont accordée à l'initiation des filles et des jeunes femmes aux technologies ? Les auteurs du rapport ont indiqué que la cause n’est pas les disciplines ou les compétences eux-mêmes. Il s'agit en fait des environnements dans lesquels les filles et les femmes étudient, puis travaillent, dans le domaine de la technologie. Le rapport estime qu’il existe une “culture des frères” qui sévit actuellement dans le domaine de l’IT et qui empêche les femmes de se sentir à l’aise dans le secteur.



L'étude identifie la culture comme un facteur essentiel pour attirer et retenir les femmes dans le domaine de l’IT. Selon le rapport, les femmes à l'université sont beaucoup plus susceptibles de poursuivre leurs études dans les programmes IT si elles se sentent à l'aise et soutenues dans leur expérience en classe. Par ailleurs, les femmes qui quittent les postes techniques sur le marché du travail ou qui sont susceptibles de le faire dans un avenir proche identifient une culture d'entreprise non inclusive comme étant le principal facteur.



D’autres aspects de la situation des femmes dans l’IT



Outre les faits mis en évidence par le rapport d’Accenture et de Girls Who Code, d’autres rapports avant lui ont mis en lumière d’autres phénomènes qui pourraient expliquer le faible pourcentage de femmes ou l’abandon de postes par les femmes employées dans l’IT. D’après un récent



Le rapport a aussi révélé que lorsque ces femmes ont signalé ces incidents aux responsables RH, leur harceleur n'avait subi aucune répercussion. En effet, parmi les femmes travaillant dans le secteur technologique qui ont été harcelées, 30 % ont signalé le harcèlement aux RH et 45 % l'ont signalé aux cadres supérieurs. Chose étrange, 45 % des femmes travaillant dans l’IT ont indiqué avoir subi des sanctions après avoir signalé un harcèlement, ce qui représente une situation qui n’arrange pas le maintien au poste des femmes et pourrait ainsi les amener à abandonner.



Ce qui est gênant dans ce genre d'étude, c'est qu'elle part avec des à priori idéologiques, et que tout est orienté pour soutenir ces à priori.



Parmi les arguments qui sentent le réchauffé, la culture des entreprises dans l'IT ne serait pas "inclusive". Que dire du BTP ou de la sidérurgie... Sérieusement, les entreprises dans l'IT sont clairement moins discriminantes envers les femmes que d'autres. Je ne relèverai pas le passage sur le harcèlement avec quelques statistiques, mais pas la plus importante, à savoir le pourcentage de femmes se disant être harcelées. Est-ce juste quelques pourcent ou bien 50% ? D'autant que d'une femme à une autre, la perception peut être sensiblement différente. Quand l'une sera à l'aise avec les blagues bien grasses, une autre, plus fragile se sentira profondément agressé par un sketch de Bigard. Et je ne parle pas des cas où la femme lance des accusations imaginaires de harcèlement pour nuire à un tiers. Sujet glissant, mais c'est pour souligner le caractère peu objectif, peu factuel de cette étude.



Parmi d'autres à priori explicites ou implicites, on peut noter dans l'étude que l'environnement de travail dans l'IT ne serait pas propice aux femmes. Un souci dans cette étude, c'est qu'elle part du principe implicite que les femmes, en moyenne, statistiquement, auraient à priori la même appétence pour l'IT que les hommes, en moyenne, statistiquement.



Dans nos sociétés occidentales où il n'existe quasiment plus de barrières pour les femmes dans leur orientation professionnelle, si les femmes n'embrassent pas l'IT en masse et n'y font pas carrière jusqu'à leur retraite, c'est peut-être parce qu'elles ont rarement l'IT comme vocation. De mon expérience de vie, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, et qui ne prétend pas à la véracité scientifique bien sûr, j'ai pu constaté que si les femmes choisissent l'IT c'est quasiment toujours à des fins alimentaires. Les femmes qui m'ont déclaré être passionnées par la programmation ou par les réseaux dès leur plus jeune âge se compte sur les doigts d'une seule main.



A contrario des hommes, où une part non négligeable se sont vraiment orientés dans l'IT par passion et par vocation.



Par conséquent, je ne suis pas étonné que passé 35 ans, nombre de femmes se détournent de l'IT dès qu'elles trouvent une activité plus en phase avec leurs apirations. 6 0 Disclaimer : Attention, post pouvant comporter certains passages non politiquement corrects.Ce qui est gênant dans ce genre d'étude, c'est qu'elle part avec des à priori idéologiques, et que tout est orienté pour soutenir ces à priori.Parmi les arguments qui sentent le réchauffé, la culture des entreprises dans l'IT ne serait pas "inclusive". Que dire du BTP ou de la sidérurgie... Sérieusement, les entreprises dans l'IT sont clairement moins discriminantes envers les femmes que d'autres. Je ne relèverai pas le passage sur le harcèlement avec quelques statistiques, mais pas la plus importante, à savoir le pourcentage de femmes se disant être harcelées. Est-ce juste quelques pourcent ou bien 50% ? D'autant que d'une femme à une autre, la perception peut être sensiblement différente. Quand l'une sera à l'aise avec les blagues bien grasses, une autre, plus fragile se sentira profondément agressé par un sketch de Bigard. Et je ne parle pas des cas où la femme lance des accusations imaginaires de harcèlement pour nuire à un tiers. Sujet glissant, mais c'est pour souligner le caractère peu objectif, peu factuel de cette étude.Parmi d'autres à priori explicites ou implicites, on peut noter dans l'étude que l'environnement de travail dans l'IT ne serait pas propice aux femmes. Un souci dans cette étude, c'est qu'elle part du principe implicite que les femmes, en moyenne, statistiquement, auraient à priori la même appétence pour l'IT que les hommes, en moyenne, statistiquement.Dans nos sociétés occidentales où il n'existe quasiment plus de barrières pour les femmes dans leur orientation professionnelle, si les femmes n'embrassent pas l'IT en masse et n'y font pas carrière jusqu'à leur retraite, c'est peut-être parce qu'elles ont rarement l'IT comme vocation. De mon expérience de vie, qui ne vaut que ce qu'elle vaut, et qui ne prétend pas à la véracité scientifique bien sûr, j'ai pu constaté que si les femmes choisissent l'IT c'est quasiment toujours à des fins alimentaires. Les femmes qui m'ont déclaré être passionnées par la programmation ou par les réseaux dès leur plus jeune âge se compte sur les doigts d'une seule main.A contrario des hommes, où une part non négligeable se sont vraiment orientés dans l'IT par passion et par vocation.Par conséquent, je ne suis pas étonné que passé 35 ans, nombre de femmes se détournent de l'IT dès qu'elles trouvent une activité plus en phase avec leurs apirations. Membre confirmé https://www.developpez.com



Dans cette polémique récurrente "Pourquoi les femmes sont minoritaires dans l'IT ?", je ne lis jamais cet argument : l'IT a une dimension émotionnelle faible et cela intéresse moins les femmes.

Autrement dit, elles ne voient pas l'intérêt de rester devant un écran pour faire des "bidulles". Et clairement, l'IT c'est beaucoup de bidulles et de trucs ; avec des préoccupations souvent très éloignées d'une utilité humaine perceptible.



La femme dira : "mais à quoi ça sert ?" (en moyenne)

L'homme dira : "comment ça marche ?" (enfin certains hommes seulement... ceux tentent de trouver leur utilité social malgré une répugnance naturelle pour l'humain)



Cela me semble pourtant être un problème essentiel et structurel ; et les bons sentiments de RH n'y changeront rien, et c'est ce que l'on observe en réalité : ça ne change rien.

Depuis des milliers d'années les femmes sont des mères : elle génère la vie, elle protège l'enfant, et tout cela va au delà d'un rôle social ponctuel, il y a de la biologie derrière.

Conséquence : la dimension humaine est plus importante - en moyenne - pour les femmes.

Conséquence : la réécriture en Angular 9 de la version 14 du logiciel de refacturation de l'enterprise MakeMoreMoney : ça les gonfle (et une part non-néligeable d'homme aussi...) 1 0 Les femmes sont majoritaires dans les études de droits (où l'on ne parle que d'humain), les lettres (la communication, l'humain), le secteur paramédical (prendre soin des humains)...Dans cette polémique récurrente "Pourquoi les femmes sont minoritaires dans l'IT ?", je ne lis jamais cet argument : l'IT a une dimension émotionnelle faible et cela intéresse moins les femmes.Autrement dit, elles ne voient pas l'intérêt de rester devant un écran pour faire des "bidulles". Et clairement, l'IT c'est beaucoup de bidulles et de trucs ; avec des préoccupations souvent très éloignées d'une utilité humaine perceptible.La femme dira : "mais à quoi ça sert ?" (en moyenne)L'homme dira : "comment ça marche ?" (enfin certains hommes seulement... ceux tentent de trouver leur utilité social malgré une répugnance naturelle pour l'humain)Cela me semble pourtant être un problème essentiel et structurel ; et les bons sentiments de RH n'y changeront rien, et c'est ce que l'on observe en réalité : ça ne change rien.Depuis des milliers d'années les femmes sont des mères : elle génère la vie, elle protège l'enfant, et tout cela va au delà d'un rôle social ponctuel, il y a de la biologie derrière.Conséquence : la dimension humaine est plus importante - en moyenne - pour les femmes.Conséquence : la réécriture en Angular 9 de la version 14 du logiciel de refacturation de l'enterprise MakeMoreMoney : ça les gonfle (et une part non-néligeable d'homme aussi...)