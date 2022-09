Les avis divergent sur le nouveau statut de Snowden

Les révélations de Snowden, publiées d'abord dans le Washington Post et le Guardian, comptent parmi les atteintes aux renseignements les plus importantes de l'histoire des États-Unis. La décision de Poutine d'accorder la citoyenneté à Snowden intervient quelques jours seulement après avoir ordonné à environ 300 000 personnes de rejoindre le combat en Ukraine.L'ancien agent de renseignement de la NSA, s'est d'abord réfugié à Hong Kong, puis en Russie, pour échapper aux poursuites fédérales après avoir divulgué des documents confidentiels à des journalistes. Il a obtenu l'asile en Russie en 2013, puis la résidence permanente. Snowden, 39 ans, est resté en Russie depuis lors. Il a révélé l'existence de la collecte par la NSA de millions d'enregistrements téléphoniques d'Américains, un programme jugé par la suite illégal par une cour d'appel fédérale et fermé depuis. Il a également révélé les détails de la collaboration de l'industrie avec la collecte de renseignements de la NSA dans un programme distinct. Ces révélations ont grandement nui aux relations entre la communauté du renseignement et l'industrie technologique américaine.Les informations qui ont suivi, tirées de plus de 7 000 documents classifiés, ont révélé les rouages d'une colossale opération de surveillance du gouvernement américain. Des responsables du renseignement ont précédemment déclaré que Snowden pourrait avoir emporté 1,7 million de fichiers classifiés. Ces informations ont révélé un vaste programme d'espionnage gouvernemental qui surveillait les communications de criminels, de terroristes potentiels et de citoyens respectueux de la loi. D'autres récits ont montré comment Washington surveillait aussi secrètement certains des plus proches alliés des États-Unis, comme la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel.Snowden a été inculpé de vol de biens appartenant au gouvernement américain, de communication non autorisée d'informations relatives à la défense nationale et de communication délibérée de renseignements classifiés relatifs aux communications. Ces accusations sont passibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans.En 2017, Poutine a déclaré dans un documentaire réalisé par le réalisateur américain Oliver Stone que Snowden n'était « pas un traître » pour avoir divulgué des secrets gouvernementaux.« Pensez ce que vous voulez de Snowden et de la Russie. Il a rendu un immense service public en exposant des programmes de surveillance de masse que de multiples tribunaux ont ensuite jugés inconstitutionnels », a écrit Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l'université Columbia, dans un tweet lundi.La NSA, le ministère de la Justice et le Bureau du directeur du renseignement national ont refusé de commenter lundi le nouveau statut de Snowden. Mais Sue Gordon, une ancienne directrice adjointe principale du renseignement national, a déclaré que son acceptation de la citoyenneté russe « enlève toute illusion que ce qu'il faisait par ses divulgations était d'aider l'Amérique ». « Je pense vraiment que c'est une décision très discutable, sachant ce que nous savons de ce que la Russie perpétue, de devenir un citoyen russe en ce moment. Je pense que cela diminue tout argument patriotique qu'il aurait pu faire à l'époque », a-t-elle poursuivi.Snowden a expliqué sa décision de demander la double nationalité sur Twitter en 2020. « Après des années de séparation avec nos parents, ma femme et moi n'avons aucune envie d'être séparés de nos fils. C'est pourquoi, en cette ère de pandémies et de frontières fermées, nous demandons la double nationalité américano-russe », a-t-il écrit.« Lindsay et moi resterons Américains, élevant nos fils avec toutes les valeurs de l'Amérique que nous aimons - y compris la liberté de dire ce qu'il pense. Et j'attends avec impatience le jour où je pourrai retourner aux États-Unis, afin que toute la famille puisse être réunie », a-t-il ajouté.James R. James R. Clapper, ancien directeur du renseignement national, a reconnu lundi que la collecte d'enregistrements téléphoniques en vrac était un domaine où « nous aurions probablement dû être plus transparents », étant donné que le programme se concentrait sur les Américains. « Mais il a exposé tellement d'autres choses qui ont nui aux capacités de renseignement étranger et qui n'avaient rien à voir avec la soi-disant surveillance intérieure. Quel moment idéal pour devenir un citoyen russe », a déclaré Clapper. Le décret de Poutine accordant la citoyenneté à Snowden a rapidement donné lieu à des quolibets sur les médias sociaux selon lesquels le lanceur d'alerte sera bientôt enrôlé dans l'armée russe pour combattre en Ukraine dans le cadre de la campagne de mobilisation nationale du pays. « Snowden sera-t-il mobilisé ? », a écrit Margarita Simonyan, rédactrice en chef du radiodiffuseur public RT sur sa chaîne Telegram. L'avocat russe de Snowden, Anatoly Kucherena, a déclaré à l'agence de presse d'État Ria Novosti que son client ne pouvait pas être mobilisé parce qu'il n'avait jamais servi dans les forces armées russes. L'avocat a ajouté que l'épouse de Snowden, Lindsay Mills, demandait également la citoyenneté russe.Source : Décret du président Poutine Quel est votre avis sue le sujet ?