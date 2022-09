Espérons que cela se passe mieux que pour Nest

Une page d'assistance mise à jour indique que la création d'un nouveau compte Fitbit et l'activation de nouveaux appareils et fonctionnalités Fitbit nécessiteront un compte Google à partir de 2023. Les titulaires d'un compte Fitbit pourront migrer vers un compte Google ou conserver leur identifiant Fitbit actuel jusqu'à « au moins début 2025 », date à laquelle le support des comptes Fitbit prendra fin. La FAQ précise que la société sera « transparente avec ses clients sur le calendrier de suppression des comptes Fitbit, par le biais d'avis dans l'application Fitbit, par e-mail et dans des articles d'aide ».Les utilisateurs de Fitbit peuvent encore accéder à leurs comptes de bureau via un identifiant Fitbit dédié ou l'option "continuer avec Google". Cela diffère de l'utilisation de votre compte Google pour vous connecter à Fitbit, car il s'agit de deux comptes distincts qui ne partagent pas de données entre eux. Dans le cadre de l'acquisition de Fitbit, Google s'est engagé auprès de la Commission européenne, en 2020, à séparer les données des utilisateurs de Fitbit des systèmes de Google et à ne pas utiliser ces données pour diffuser des publicités aux utilisateurs de Fitbit dans l'Espace économique européen pendant au moins dix ans. « Cet accord a toujours porté sur les appareils, pas sur les données, et nous avons été clairs depuis le début sur le fait que nous protégerons la vie privée des utilisateurs de Fitbit », a déclaré Rick Osterloh, vice-président directeur des produits et services de Google, lors de la clôture de l'acquisition au début de 2021.Rick Osterloh a déclaré que Google avait pris « une série d'engagements contraignants qui confirment que les données relatives à la santé et au bien-être des utilisateurs de Fitbit ne seront pas utilisées pour les publicités Google et que ces données seront séparées des autres données relatives aux publicités Google », mais dans toutes les déclarations des deux entreprises, elles n'abordent pas le fait que l'accord contraignant conclu avec la CE ne concerne que l'EEE.Google n'a jamais tenu ses promesses de donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données, notamment lorsqu'on l'a vu collecter des données d'appels téléphoniques et de SMS envoyés par des applications Android par défaut. De telles préoccupations ont probablement incité 20 groupes de défense des droits des consommateurs à publier une lettre ouverte à l'intention des régulateurs du monde entier, les exhortant à examiner de près l'achat de Fitbit par Google.Lorsqu’il a été demandé comment le changement à venir de l'accès au compte aurait un impact sur ces engagements, un porte-parole de Fitbit a déclaré : « Les comptes Google sur Fitbit resteront en totale conformité avec nos engagements envers les régulateurs mondiaux. Après l'inscription d'un utilisateur ou son passage à un compte Google, nous continuerons à séparer les données de santé et de bien-être des utilisateurs de Fitbit de celles de Google Ads et ces données ne seront pas utilisées pour Google Ads ».L'argumentaire de vente de Google pour expliquer pourquoi vous voudriez être transféré indique que "les comptes Google sur Fitbit offriront un certain nombre d'avantages aux utilisateurs de Fitbit, notamment une connexion unique pour Fitbit et d'autres services Google, une sécurité de compte de pointe, des contrôles de confidentialité centralisés pour les données des utilisateurs de Fitbit et d'autres fonctionnalités de Google sur Fitbit". Vraiment, cependant, avec la borgification de Fitbit étant obligatoire en 2025, la résistance est futile.

L'expérience la plus proche que nous ayons de ces grandes migrations de comptes est la gestion par Google des comptes Nest en 2019 . C'était (et c'est toujours) une route très cahoteuse. Après des années de coexistence suite à l'acquisition de Nest par Google en 2014, Google a décidé de supprimer les comptes Nest après cinq ans et de migrer tout le monde vers un compte Google. Vous n'étiez pas obligé de changer, mais ne pas changer signifiait seulement une mort lente de votre compte, puisque vous n'étiez pas autorisé à ajouter de nouveaux appareils et que vous n'auriez pas de nouvelles fonctionnalités. Le transfert de compte a fini par changer beaucoup de choses sur le fonctionnement de Nest et sur ce avec quoi Nest travaille, introduisant des régressions comme la perte du contrôle du thermostat basé sur la localisation pendant plusieurs mois, la rupture de la compatibilité existante avec les applications tierces et la mort de l'écosystème "Works with Nest". Cela a également marqué la fin du cloisonnement des données de Nest par Google de toutes les autres collectes de données de Google.Nest ne s'est toujours pas vraiment remis de sa Google-absorption. L'application Nest originale est toujours battue à mort avec le bâton " pas inventé ici ", et Google veut que tout le monde (et a forcé certains produits) passe à l'application Google Home. L'application de Google est un dépotoir désorganisé pour tous les produits de maison intelligente de Google, et est facilement la pire et la plus incompréhensible des applications de la société. Elle n'est toujours pas aussi complète que l'application Nest, et il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des clients mécontents. Google ne propose pas non plus d'interface web pour quoi que ce soit, alors qu'auparavant, home.nest.com offrait des fonctionnalités web pour les thermostats et les caméras. Google possède Nest depuis sept ans et n'a toujours pas compris cela.Jusqu'à présent, la seule différence que nous ayons vue dans l'association Google/Fitbit est la marque Fitbit qui fait place à la marque "Fitbit by Google". Si nous suivons l'exemple de l'histoire et supposons que Google n'apprend pas de ses erreurs, la transition de Fitbit correspond très bien à celle de Nest. Nous imaginons que l'application et le site web Fitbit seront frappés du même coup de bâton "pas inventé ici" et que Google Fit prendra le relais en tant que nouvelle application compagnon Fitbit (Google Fit n'a plus de site web fonctionnel). Fitbit a beaucoup d'intégration avec d'autres services, mais cela devra probablement être transféré vers une API de Google, comme l'API Google Fit. Naturellement, cela impliquera la survie de certaines fonctionnalités, la perte totale de certaines autres et le refus de certains développeurs de faire le saut et de recoder des intégrations qui fonctionnaient auparavant. Accrochez-vous !Google indique que de plus amples informations seront disponibles à l'approche de la date de lancement prévue en 2023.Source : Fitbit Qu’en pensez-vous ?