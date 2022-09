L'étau se resserre ?

Un abus de position dominante

Mercredi, le procureur général de Californie a déposé une plainte antitrust contre Amazon, affirmant que la plateforme étouffe la concurrence et augmente les prix que les consommateurs paient sur Internet. La poursuite est limitée à la Californie, où les responsables ont déclaré qu'Amazon comptait environ 25 millions de clients, mais si elle réussit, elle pourrait avoir un large impact à travers le pays.« Si vous pensez que les Californiens paient ne serait-ce qu'un peu plus pour chaque produit qu'ils ont acheté en ligne au cours d'une année, sans parler d'une décennie, ce qui est en cause ici, l'ampleur collective des dommages ici est très profonde », a déclaré Rob Bonta, procureur général de Californie, lors d'une conférence de presse annonçant l'affaire.« Le "magasin de tout" a effectivement fixé un prix plancher, ce qui coûte plus cher aux Californiens pour à peu près tout », a-t-il continué.Le procès se concentre en grande partie sur la façon dont Amazon pénalise les vendeurs pour avoir listé des produits à des prix inférieurs sur d'autres sites Web. Si Amazon repère un produit moins cher sur le site Web d'un concurrent, il supprimera souvent des boutons importants tels qu'« Acheter maintenant » et « Ajouter au panier » d'une page de liste de produits.Ces boutons sont un moteur majeur des ventes pour les entreprises qui vendent via Amazon, et les perdre peut rapidement nuire à leurs activités.Cela crée un dilemme pour les vendeurs du marché. Parfois, ils peuvent proposer des produits à des prix inférieurs sur des sites autres qu'Amazon, car le coût d'utilisation de ces sites peut être inférieur. Mais comme Amazon est de loin le plus grand détaillant en ligne, les vendeurs préfèrent augmenter leurs prix sur d'autres sites plutôt que de risquer de perdre leurs ventes sur Amazon, indique la plainte, citant des entretiens avec des vendeurs, des concurrents et des consultants de l'industrie.« Sans concurrence sur les prix de base, sans différents sites en ligne essayant de se surpasser avec des prix plus bas, les prix se stabilisent artificiellement à des niveaux plus élevés que ce ne serait le cas sur un marché concurrentiel », indique la plainte.Le procès californien est le dernier d'une série d'efforts de plus en plus agressifs des États et des régulateurs à Washington et en Europe pour freiner l'influence des plus grandes entreprises de l'industrie technologique. Mercredi également, un tribunal de l'Union européenne a donné sa bénédiction à une amende record de plusieurs milliards de dollars infligée à Google en 2018.Compte tenu de la taille de l'économie californienne et du rôle d'Amazon dans celle-ci, « il s'agit d'un litige qui a des implications nationales importantes », a déclaré Christopher R. Leslie, professeur de droit antitrust à l'Université de Californie à Irvine. Si les revendications antitrust l'emportent, « il n'y a aucun moyen que d'autres États ne reprennent le flambeau et n'introduisent pas d'autres affaires », a-t-il déclaré.Le procès fait écho à une affaire qui a été intentée par Karl A. Racine, le procureur général du District de Columbia, et qui a été rejetée ce printemps. Le juge Hiram E. Puig-Lugo de la Cour supérieure du District de Columbia a conclu que Racine n'avait pas fourni suffisamment de preuves que les politiques d'Amazon étaient anticoncurrentielles. Racine a fait appel de ce jugement.« Comme pour le procureur général de DC - dont la plainte a été rejetée par les tribunaux - le procureur général de Californie s'appuie exactement sur l'inverse », a déclaré Alex Haurek, un porte-parole d'Amazon, dans un communiqué. « Les vendeurs fixent leurs propres prix pour les produits qu'ils proposent dans notre magasin ». Amazon espère que la plainte sera rejetée, a déclaré Haurek, et il est fier d'offrir des prix bas « sur la plus large sélection, et comme tout magasin, nous nous réservons le droit de ne pas mettre en avant les offres aux clients qui ne sont pas à des prix compétitifs ».La plupart des ventes d'Amazon - 57% des unités au dernier trimestre - sont des produits que des marchands tiers proposent sur son site Web. Ils paient à Amazon une commission de référence pour répertorier leurs produits et paient souvent pour les services d'exécution, la publicité et d'autres offres d'Amazon. Amazon a collecté plus de 100 milliards de dollars en frais de service tiers au cours des 12 derniers mois, selon ses documents financiers.La Californie enquête sur Amazon depuis plus de deux ans, et la plainte, déposée devant la Cour supérieure de San Francisco, a déclaré que les pratiques violaient la loi californienne sur la concurrence déloyale et la loi Cartwright, la principale loi antitrust de l'État. Elle a demandé des mesures correctives qui comprenaient la fin du comportement anticoncurrentiel et le paiement de pénalités.Haurek a déclaré que la réparation demandée dans l'affaire « obligerait Amazon à proposer des prix plus élevés aux clients, allant étrangement à l'encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust ».Bonta a déclaré qu'il pensait que l'affaire réussirait là où le District de Columbia avait trébuché en fournissant beaucoup plus de détails sur la façon dont Amazon nuisait aux consommateurs. Il a dit qu'il y avait plus de recherches « que tout autre cas n'a jamais vues », ajoutant que la loi de l'État de Californie offre des protections supplémentaires.Dans la plainte, il est déclaré qu'Amazon était en mesure de facturer plus aux vendeurs que ses concurrents, car il capturait une grande partie des ventes en ligne. Les coûts croissants pour les vendeurs comprennent l'exécution et le paiement de la publicité, que les vendeurs considèrent de plus en plus comme une nécessité pour réussir. La plainte cite abondamment des documents internes d'Amazon qui sont expurgés.Le résultat est un « cycle anticoncurrentiel », selon la plainte, où les vendeurs doivent augmenter les prix sur Amazon pour récupérer leurs coûts. Mais en raison des dispositions tarifaires d'Amazon, les vendeurs doivent avoir des prix plus élevés sur d'autres sites, et « les autres magasins en ligne ne peuvent pas efficacement attirer les consommateurs loin d'Amazon avec des commissions plus basses ».La plainte de Bonta citait des courriels entre une marque d'électronique de soins personnels et un autre détaillant, demandant au détaillant d'augmenter les prix d'un article à prix réduit parce qu'Amazon avait supprimé leur liste. La marque voulait « supprimer toutes les offres et tous les stocks jusqu'au premier trimestre, car cela s'est produit plusieurs fois et perturbe considérablement l'activité d'Amazon », a-t-il écrit. « Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de fermer les boîtes d'achat sur Amazon ».La plainte indiquait que le vendeur ne fournissait plus de produits au concurrent.Leslie, le professeur de droit, a déclaré que la plainte « charnue » constituait un argument convaincant, probablement renforcé par les preuves expurgées, selon lequel « si le marché devait fonctionner sans les politiques anticoncurrentielles d'Amazon, les consommateurs pourraient profiter de prix plus bas à l'extérieur d'Amazon. Il a déclaré que l'affaire était toujours confrontée à des obstacles, compte tenu des nouveaux problèmes qu'elle soulevait ».À l'échelle nationale, la Federal Trade Commission, dirigée par Lina Khan, une critique d'Amazon, enquête pour savoir si Amazon a enfreint les lois antitrust. L'agence étudie également le processus par lequel les consommateurs achètent ou annulent un abonnement Amazon Prime, ce qui, selon certains, peut être délibérément déroutant.Amazon a attaqué la F.T.C. plusieurs fois au cours de l'enquête. Il a déclaré l'année dernière que Khan, qui a rédigé une critique acerbe du pouvoir de l'entreprise, devrait se récuser des enquêtes antitrust sur l'entreprise.Le mois dernier, Amazon a décidé d'arrêter les demandes de l'agence d'interviewer Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et son directeur général, Andy Jassy, dans le cadre de l'enquête Prime au motif que les demandes étaient « calculées pour ne servir d'autre but que de harceler les plus hauts responsables d'Amazon et perturber ses opérations commerciales ».Les législateurs de Washington ont également Amazon dans leur ligne de mire. La société a combattu avec acharnement un projet de loi antitrust bipartisan qui empêcherait Amazon de favoriser ses propres produits dans sa boutique en ligne. Les chances de réussite de la proposition pourraient s'estomper davantage alors que les législateurs tournent leur attention vers les élections de mi-mandat.Amazon a été plus diplomate dans d'autres cas. Face à une enquête sur ses pratiques de vente au détail en Europe, la société a proposé une série de changements, notamment en limitant les données qu'elle collecte auprès des vendeurs concurrents et en leur permettant de vendre aux clients Prime sans utiliser le programme logistique d'Amazon.Sources : Communiqué de presse du Département de la justice de l'État de Californie Que pensez-vous de cette plainte ?