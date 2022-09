Envoyé par SEC Envoyé par La Securities and Exchange Commission a accusé aujourd'hui VMware Inc. d'avoir induit les investisseurs en erreur au sujet de ses pratiques de gestion du carnet de commandes, ce qui a permis à la société technologique basée à Palo Alto, en Californie, d'augmenter ses revenus dans les trimestres à venir en retardant les livraisons de produits aux clients, masquant le ralentissement des performances de l'entreprise par rapport à ses projections.



L'ordonnance de la SEC indique qu'à partir de l'exercice 2019, VMware a commencé à retarder la livraison des clés de licence sur certaines commandes jusqu'à la fin du trimestre afin de pouvoir comptabiliser les revenus des ventes de licences correspondantes au cours du trimestre suivant. Selon l'ordonnance de la SEC, VMware a transféré des dizaines de millions de dollars de revenus dans les trimestres à venir, créant un tampon au cours de ces périodes et obscurcissant les performances financières de l'entreprise alors que ses activités ralentissaient par rapport aux projections de l'exercice 2020. Bien que VMware ait publiquement révélé que son arriéré était "géré sur la base de multiples considérations", il n'a pas révélé aux investisseurs qu'il utilisait l'arriéré pour gérer le calendrier de comptabilisation des revenus de l'entreprise.



"Comme le constate l'ordonnance de la SEC, en faisant des déclarations trompeuses sur les pratiques de gestion des commandes, VMware a privé les investisseurs d'informations importantes sur ses performances financières", a déclaré Mark Cave, directeur associé de la Division of Enforcement. "Une telle conduite est incompatible avec les obligations de divulgation d'un émetteur en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières."



L'ordonnance de la SEC conclut que VMware a violé les dispositions antifraude du Securities Act de 1933 ainsi que certaines dispositions de déclaration des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Sans admettre ni nier les conclusions de l'ordonnance de la SEC, VMware a consenti à une ordonnance de cesser et de s'abstenir et à payer une amende de 8 millions de dollars.



L'enquête de la SEC a été menée par Jonathan Cowen, Kristen Eddy et Amanda de Roo, avec l'aide de James Carlson de l'unité de première instance, et a été supervisée par Jeffrey Weiss et M. Cave.

Envoyé par VMware Envoyé par VMware, Inc. (NYSE : VMW) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») pour résoudre une enquête précédemment divulguée concernant les communications sur les backlog de la société dans les documents publics pour ses exercices 2019 et 2020, qui se sont déroulés du 3 février 2018 au 31 janvier 2020.



Selon les termes du règlement, la Société a accepté de payer une amende civile de 8 millions de dollars sans admettre ou nier les conclusions de la SEC, qui se rapportent aux divulgations de la Société. Les conclusions de la SEC n'incluent aucune conclusion selon laquelle la société n'a pas respecté les principes comptables généralement reconnus. Le personnel de la SEC a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de recommander des mesures d'exécution à l'encontre de tout dirigeant actuel ou ancien de VMware ou autre membre de la direction dans le cadre de l'enquête, et ce règlement clôt l'affaire.



VMware estime que ce règlement est la bonne ligne de conduite pour la société et continue de s'engager à fonctionner au plus haut niveau d'intégrité, y compris en ce qui concerne ses documents publics et ses communications avec les investisseurs.

Une enquête de la SEC a révélé qu'« à partir de l'exercice 2019, VMware a commencé à retarder la livraison des clés de licence sur certaines commandes jusqu'à la fin du trimestre afin de pouvoir reconnaître les revenus des ventes de licences correspondantes au cours du trimestre suivant ». De plus, a déclaré la SEC dans un communiqué de presse, « VMware a transféré des dizaines de millions de dollars de revenus dans les trimestres à venir, créant un tampon au cours de ces périodes et obscurcissant les performances financières de l'entreprise alors que ses activités ralentissaient par rapport aux projections de l'exercice 2020 ». Bien que VMware a publiquement révélé que son carnet de commandes était « géré sur la base de multiples considérations », il n'a pas révélé aux investisseurs qu'il utilisait le carnet de commandes pour gérer le calendrier de comptabilisation des revenus de l'entreprise.La commande complète est assez accablante. Selon la SEC, VMWare a beaucoup falsifié les chiffres au cours de la période susmentionnée. Pendant ce temps, les analystes qui se sont enquis de la tendance continue de la réduction du backlog - avec le personnel des relations avec les investisseurs de VMware ou avec les dirigeants de VMware lors d'événements IR organisés - ont été informés que « le backlog ne représente qu'un petit sous-ensemble de nos revenus futurs », sans aucune divulgation concernant la nature largement discrétionnaire du backlog de VMware et l'utilisation par VMware du carnet de commandes pour gérer son total trimestriel et ses revenus de licence, déclare la SEC.Avant de tirer des conclusions sur ce qui peut arriver lorsqu'une entreprise de la taille de VMWare est accusée de fraude, l'affaire, ajoute la SEC, a déjà été réglée. En effet, sans admettre ni nier les conclusions de l'ordonnance de la SEC, VMWare a déjà consenti à une ordonnance de cesser et de s'abstenir et paiera une amende de 8 millions de dollars, indique la SEC. Seulement 8 millions de dollars ! (VMWare, qui affiche actuellement une capitalisation boursière de 52 milliards de dollars, a probablement payé le même montant à ses avocats)VMware a confirmé dans sa propre déclaration qu'il était parvenu à un accord avec la SEC, ajoutant qu'il « estime que cet accord est la bonne ligne de conduite pour la société et continue de s'engager à opérer au plus haut niveau d'intégrité, y compris dans le respect à ses dépôts publics et à ses communications avec les investisseurs ».Nous essayons toujours de donner un sens à ce qui vient de se passer ici, mais une question évidente est de savoir ce que pense le géant des puces Broadcom de ce développement désormais public. Fin mai, Broadcom a annoncé qu'il achetait VMWare dans le cadre d'un accord en cash et en actions de 61 millions de dollars qui n'a pas encore été conclu. Vraisemblablement, il était au courant de ces accusations et a quand même décidé d'amorcer le processus de rachat.Nous pouvons également nous demander comment ces allégations et ces nouvelles de règlement affecteront la réputation de Pal Gelsinger, qui a passé huit ans en tant que PDG de VMWare, partant en février 2021 pour devenir PDG d'Intel.Gelsinger était auparavant cadre chez EMC, une société de stockage qui a acquis VMWare en 2004 et qui a elle-même été acquise en 2015 par Dell. Alors qu'il quittait VMWare au début de l'année dernière, il a déclaré dans une vidéo d'adieu aux employés que lorsqu'il a pris le poste le plus élevé chez VMWare en 2012, « je n'avais jamais été PDG, je n'étais pas un gars des logiciels et je ne connaissais pas vraiment les produits ou la stratégie », a-t-il déclaré dans la vidéo ci-dessous.« Comme j'en savais peu », a-t-il ajouté dans son discours vidéo.Certains se demandent peut-être maintenant ce que savait Gelsinger en 2019 et 2020 également.VMware domine le marché des logiciels dits de virtualisation, qui permettent aux entreprises clientes d'exécuter plusieurs applications sur leurs serveurs. Cette activité a commencé à ralentir à mesure que les entreprises ont trouvé de nouveaux outils pour fonctionner grâce au cloud computing, ce qui a poussé VMware à rechercher de nouvelles offres, notamment par le biais d'un partenariat avec Amazon.Le virage de Broadcom vers les logiciels a commencé après que sa tentative d'acquisition du géant des puces mobiles Qualcomm a été bloquée par l'ancien président américain Donald Trump en 2018 pour des raisons de sécurité nationale. Cette acquisition est la deuxième plus importante annoncée à l'échelle mondiale depuis le début de l'année, juste derrière l'opération de 68,7 milliards de dollars de Microsoft pour le rachat du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard.« Le jeu est la catégorie de divertissement la plus dynamique et la plus excitante sur toutes les plateformes aujourd'hui et jouera un rôle clé dans le développement des plateformes métavers », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Nous investissons profondément dans le contenu de classe mondiale, la communauté et le cloud pour inaugurer une nouvelle ère de jeu qui donne la priorité aux joueurs et aux créateurs et rend le jeu sûr, inclusif et accessible à tous ».« Les joueurs du monde entier adorent les jeux Activision Blizzard, et nous pensons que les équipes créatives ont leur meilleur travail devant elles », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu'ils veulent, pratiquement partout où ils veulent ».Sources : SEC ( 1 2 ), VMware Que pensez-vous de cette pratique de VMware ? Est-ce la première fois que vous avez entendu parler d'une telle pratique ?Êtes-vous surpris de voir l'affaire déjà bouclée sans que VMware n'admette ni ne réfute avoir fait quelque chose de condamnable ?Pensez-vous que Broadcom, qui a amorcé le rachat de VMware, était au courant de la situation ?Qu'en est-il de son ancien directeur Pat Gelsinger ?