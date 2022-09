Principales menaces dans le monde

Principales menaces pour les Américains

Les opinions des jeunes et des moins jeunes sur la désinformation

Pew Research Center est un centre de recherche qui fournit des statistiques et des informations sociales sous forme de démographie, sondage d'opinion et d’analyse de contenu. Parmi les 19 pays interrogés, le changement climatique et la désinformation en ligne figurent en tête des menaces majeures.Une précédente étude publiée par Pew Research Center cette année a montré que la désinformation est pratiquement à égalité avec le piratage informatique en tant que principale préoccupation, avec environ sept personnes sur dix déclarant qu'il s'agit d'une menace majeure. À l'inverse des autres pays interrogés, les États-Unis ont classé le changement climatique comme la menace la plus faible parmi les options disponibles.La plupart des gens sont préoccupés par la désinformation. Après plusieurs années éprouvantes de désinformation sur les élections et la pandémie de coronavirus, 70 % des personnes interrogés pensent aujourd'hui que les fausses informations diffusées en ligne constituent une menace majeure. Ils sont 26 % à penser qu'il s'agit d'une menace mineure et seulement 2 % à dire que ce n'est pas une menace.Les cyberattaques et la désinformation constituent la principale préoccupation des personnes interrogées par le Pew Research Center aux États-Unis. Le changement climatique mondial arrive en dernière position, avec seulement 54 % des personnes interrogées estimant qu'il s'agit d'une menace majeure.La désinformation est présentée et diffusée dans l’intention délibérée de tromper le public. Les conséquences de la désinformation sur nos sociétés sont potentiellement très graves, en ce qu'elle érode la confiance du public dans les institutions, les médias traditionnels et numériques, et nuit à nos démocraties en empêchant une prise de décision réfléchie et éclairée. Le président Joe Biden a déclaré en juillet 2021 que des plateformes comme Facebook tuent des gens en autorisant la désinformation sur le vaccin Covid-19 sur leurs services. Des professionnels de santé étayent ces propos du président américain ; à l’instar du docteur Nahid Bhadelia, une experte en maladies infectieuses, qui a déclaré : « Je pense que les médias sociaux jouent un rôle important dans l'amplification de la désinformation, ce qui conduit les gens à ne pas se faire vacciner, ce qui les tue ».L'ancienne journaliste de CNN et militante Maria Ressa, qui a reçu le prix Nobel de la paix en octobre 2021, a reproché à Facebook de diffuser des informations erronées et mensongères empreintes de colère et de haine. Facebook, que Ressa a qualifié de plus grand distributeur de nouvelles au monde, est « biaisé contre les faits » et « biaisé contre le journalisme », ce qui constitue une menace pour la démocratie, car la plateforme continue de permettre aux mauvais acteurs de semer la désinformation.La journaliste chevronnée et directrice du site d'information philippin Rappler a déclaré dans une interview après avoir remporté le prix que les algorithmes de Facebook « donnent la priorité à la diffusion de mensonges empreints de colère et de haine plutôt qu'aux faits. » Plutôt en 2016, avec la recrudescence des critiques auxquelles elle était confrontée et qui étaient relatives aux fausses informations diffusées sur son réseau social, Facebook a annoncé le lancement d’outils pour lutter efficacement contre les fausses informations.Dans le monde entier, les jeunes sont moins préoccupés par les fausses informations. L'enquête a révélé que les jeunes ont tendance à considérer les fausses informations comme moins inquiétantes que leurs homologues plus âgés. Ce résultat s'aligne sur des recherches antérieures montrant que les jeunes sont moins susceptibles de partager des informations erronées en ligne et qu'ils ont plus confiance pour naviguer dans les fausses informations sur les médias sociaux.Les jeunes sont moins susceptibles de considérer la désinformation en ligne comme une « menace majeure », tandis que les personnes plus âgées sont plus susceptibles de la considérer comme une préoccupation majeure. Les chercheurs ont également signalé que les personnes moins instruites et celles qui se trouvent dans une situation plus vulnérable (en raison, par exemple, de faibles revenus ou d'une mauvaise santé) étaient plus susceptibles de croire aux fausses informations et de les partager.« Nous savons que les personnes âgées sont plus préoccupées par les cyberattaques et la diffusion de fausses informations en ligne », a déclaré Poushter, Directeur associé de la recherche sur les attitudes mondiales pour Pew « Cela pourrait signifier qu'il s'agit en grande partie de technologie ». Les résultats de cette enquête révèlent également que les États-Unis figurent parmi les pays les plus préoccupés par la désinformation en ligne. Les Allemands sont les plus inquiets, 75 % d'entre eux estimant qu'il s'agit d'une menace majeure. Seuls 42 % des Israéliens accordent une telle importance à ce problème, ce qui est le chiffre le plus bas parmi les pays interrogés.En France, Buster.Ai, une start up française, utilise l’intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation. Elle a développé une solution technologique basée sur les programmes de l'intelligence artificielle, pour permettre à tous les professionnels du contrôle des faits, aux entreprises françaises, aux milieux financiers et aux médias de vérifier les informations, les affirmations, et les documents diffusés en ligne.À partir d'une affirmation formulée en langage naturel par un candidat sur une radio ou une télé, par exemple, la technologie de la jeune pousse est capable d'aller la comparer avec un ensemble de sources fiables et référencées. Le système, en quasi-temps réel, pioche alors dans les bases de données des agences de presse, des autres médias, des contenus encyclopédiques, des ressources scientifiques, des données statistiques, des données gouvernementales pour voir celles qui soutiennent ou réfutent la teneur des propos qui ont été formulés.Source : Pew Research Center Trouvez-vous pertinents les résultats de cette recherche ?L'intelligence artificielle peut-elle lutter efficacement contre la désinformation en ligne ?