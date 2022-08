La société a commencé à demander à la plupart de ses employés de retourner dans leurs bureaux au moins trois jours par semaine en avril. Depuis lors, les employés se sont opposés à ce mandat après avoir travaillé efficacement pendant si longtemps à la maison, alors que l'entreprise connaissait l'une de ses plus fortes croissances de revenus depuis 15 ans. Google a offert aux employés à temps plein la possibilité de demander un travail à distance permanent, mais on ignore combien de travailleurs ont été approuvés.Le nombre d'infections au Covid parmi les employés de Google de la région de Los Angeles a presque doublé au cours du week-end, selon le décompte effectué sur le site officiel des épidémies de Covid sur le lieu de travail du comté. Le campus Silicon Beach du géant de la technologie à Venice avait enregistré 145 infections. Le 22 août, le tableau de bord de la santé publique du comté de Los Angeles a révélé 135 nouveaux cas dans l'immense complexe de Playa Vista.« Depuis le début de la pandémie, nous avons placé le bien-être de notre communauté Google au centre de nos préoccupations. Nous l'avons fait tout en prenant soin de nos clients et partenaires, en lançant plus de 200 nouveaux produits et fonctionnalités pour aider les personnes et les entreprises à traverser cette période difficile. En mars 2020, nous avons pris la décision précoce de renvoyer les employés chez eux pour ralentir la propagation du COVID. Depuis lors, nous avons étendu notre couverture du congé pour les employés qui s'occupent d'un proche », a déclaré Sundar Pichai, CEO de Google et Alphabet dans un post sur le blog officiel de Google.« Même si le virus continue de progresser dans de nombreuses régions du monde, il est encourageant de constater des taux de vaccination très élevés pour notre communauté Google dans les régions où les vaccins sont largement disponibles. C'est en grande partie pour cette raison que nous n'avons pas hésité à ouvrir certains de nos bureaux aux employés qui souhaitaient rentrer plus tôt. Et je dois dire qu'il est formidable de voir les Googlers faire du brainstorming autour de tableaux blancs et prendre leurs repas dans des cafés dans les nombreux bureaux qui ont déjà rouvert leurs portes dans le monde », poursuit-il.Selon le tableau de bord de la santé publique de la ville, l'épidémie de Covid-19 de Google à Los Angeles est actuellement la plus importante de tous les employeurs de la ville. "Deadline.com" a d'abord rapporté que le campus branché du géant de la technologie, Silicon Beach, à Venice (Californie), a enregistré 145 infections, tandis que 135 cas ont été recensés sur le grand campus Playa Vista de l'entreprise.Des employés de Google seraient frustrés après des épidémies de Covid au bureau, certains appellent à modifier la politique de vaccination. Un porte-parole de Google a déclaré : « Il n'y a pas eu d'augmentation significative de la transmission du COVID-19 sur site sur nos campus. Les chiffres qui ont été rapportés à Playa Vista et à Venice reflètent le nombre total de cas au cours des derniers mois, et non les cas actuels ou actifs. »Les employés ont rempli Memegen, un site interne de partage d'images de l'entreprise, de mèmes sur le nombre accru de notifications d'exposition qu'ils reçoivent. L'un d'entre eux, qui a fait l'objet de 2 840 votes positifs, montre la photo d'une boîte de réception dont l'objet de l'e-mail d'un responsable des installations basé à San Francisco est le suivant : « Nous sommes ravis de vous revoir au bureau », suivi d'un autre e-mail intitulé « Notification d'un cas confirmé de COVID-19 ».Un autre mème avec des centaines de votes positifs disait « Comment ça a commencé » avec une image d'un arc-en-ciel suivie de « Comment ça se passe » et d'un mur de texte disant « Notification d'un cas confirmé de Covid-19 ». Un autre mettait en scène l'illustration d'un Pokemon heureux visitant un campus de la région de la baie, à côté d'une autre photo d'un Pokemon inquiet après avoir reçu une notification de Covid-19, suivie d'un Pokemon alarmé avec 29 notifications d'exposition. Un autre mème montre une photo du personnage de Star Wars, Rey, dont la légende dit « Je ne savais pas qu'il y avait autant de 'Notification de cas confirmés de COVID-19' dans toute la galaxie. »Aujourd'hui, certains employés de Google demandent à l'entreprise d'abandonner l'obligation de se faire vacciner, arguant que les épidémies de Covid-19 se produisent de toute façon dans les bureaux où les employés sont entièrement vaccinés. Bien qu'ils offrent un certain niveau de protection, les vaccins ne seraient pas aussi efficaces contre la variante BA.5 hautement transmissible, la variante du Covid-19 qui se propage le plus rapidement à ce jour, affirme le groupe dans un manifeste intituléSelon Santé Publique France, BA.5 est un sous-lignage du variant Omicron du Covid-19. Il a commencé à être identifié en janvier et février 2022 en Afrique du Sud selon l'ECDC. Il s'est diffusé au Portugal, entraînant une nouvelle vague de Covid-19 en mai particulièrement virulente pour les plus de 80 ans. Il est particulièrement surveillé car il possède des mutations L452 (comme le BA.4) associée à la transmissibilité accrue de Delta.D'autres entreprises qui avaient imposé des exigences en matière de vaccination contre le virus Covid les ont depuis abandonnées, notamment Boeing, Intel et United Airlines, invoquant la décision d'un tribunal fédéral d'interdire l'application du décret sur les entrepreneurs fédéraux qui exigeait la vaccination des grands employeurs qui sont également des entrepreneurs du gouvernement. Le manifeste du groupe indique qu'il espère que la direction de Google fera de même.« Nous vous écrivons pour demander votre aide pour un groupe de Googlers qui ne sont toujours pas autorisés à retourner dans nos bureaux », indique le mémo. « Nous nous adressons à vous en tant que collègues et pairs car nos appels directs à la direction de Google ont été ignorés. Lors de l'organisation d'une réunion, d'un sommet ou d'un événement hors site, réfléchissez à la manière dont les Googlers qui ne sont pas autorisés à participer pleinement à la politique de vaccination peuvent être reconnus et inclus. »Le manifeste anonyme indique que le groupe, qui se nomme Googlers for No Vaccine Mandate, est frustré par le fait que les employés non vaccinés et ceux qui refusent de déclarer leur statut vaccinal sont toujours interdits de bureau et d'autres rassemblements, y compris les off-sites, les sommets et les événements d'équipe. Elle affirme également que certains employés de Google n'ont toujours pas rencontré leurs équipes depuis mars 2020 et que certains n'ont jamais été informés de la politique de vaccination lors de leur processus d'embauche.Le groupe affirme compter des centaines d'employés ayant travaillé jusqu'à 10 ans dans des fonctions telles que l'ingénierie, la gestion de programmes, la conception UX, l'éducation, les ventes, le marketing et la finance. Elle comprend également des Googlers qui sont parfaitement vaccinés et « estiment que la politique de vaccination de l'entreprise constitue une atteinte à la vie privée et est insensible aux circonstances et aux facteurs de risque individuels. »