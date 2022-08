Plus de 250 millions de personnes à travers le monde continuent d'êtres les victimes de ce qui n'est souvent qu'une forme déguisée de ségrégation, d'esclavage moderne et autres formes extrêmes de discrimination, d'exploitation et de violence. Le système de castes crée d'énormes obstacles au plein exercice des droitscivils, politiques, économiques, sociaux et culturels de ces personnes.La plupart des géants de la technologie disposent de politiques de travail antidiscriminatoires élaborées, mais contrairement à d'autres sujets, comme le racisme, ils ne mentionnent pas explicitement la discrimination fondée sur la caste. Apple est désormais l'un des premiers géants de la technologie à dénoncer et à interdire explicitement la discrimination fondée sur la caste au sein de l'entreprise. Étant donné que la notion de caste, bien connue des Indiens, peut ne pas être familière aux cadres et aux employés des États-Unis, Apple a également commencé à dispenser des formations sur le sujet afin que ses employés comprennent mieux les nouvelles politiques.Selon certains analystes, Apple a mis à jour sa politique générale de conduite des employés pour interdire la discrimination fondée sur la caste il y a près de deux ans, mais cela n'a pas été signalé jusqu'à présent. La nouvelle politique s'ajoute aux codes existants qui interdisent strictement la discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l'âge et l'ascendance.Le rapport note que la mise à jour est intervenue en juin 2020, lorsque l'autorité californienne de régulation de l'emploi a poursuivi Cisco Systems au nom d'un ingénieur de caste inférieure qui accusait deux seniors de caste supérieure de bloquer sa carrière. L'incident a été considéré comme la première action en justice en matière d'emploi aux États-Unis concernant un casteisme présumé et il a forcé les grands acteurs de la technologie à affronter la réalité, qui semble sortir des frontières indiennes.Apple aurait confirmé la mise à jour de sa politique à la publication. Elle a déclaré que la société « a mis à jour le langage il y a quelques années pour renforcer » qu'elle interdit « la discrimination ou le harcèlement fondé sur la caste ». Elle ajoute que la formation dispensée au personnel mentionne aussi explicitement la caste. Le géant de la technologie basé à Cupertino a également déclaré : « Nous avons une équipe diversifiée et mondiale et nous sommes fiers que nos politiques et nos actions le reflètent. »Selon Human Rights Watch, l'exploitation des travailleurs des castes inférieures et le système d'affectation àdes tâches avilissantes en raison de l'appartenance à une caste maintiennent les populations appartenant aux castes inférieures dans une position de vulnérabilité économique et physique.« Le triple fardeau de la caste, de la classe et du sexe fait que les femmes appartenant aux castesinférieures sont les moins susceptibles d'avoir accès aux protections légales », indique l'organisation de défense des droits humains. « Ce n'est que si l'on met en œuvre correctement la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) et les législations nationales visant à abolir les vestiges des divers systèmes de castes et à protéger les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques de tous et toutes que pourra commencer le processus menant à la sécurité économique et physique et au respect de la dignité humaine. »En août 2000, la Sous-Commission de l'ONU pour la promotion et la protection des droits de l'homme a adopté la résolution 2000/4 sur la Discrimination fondée sur l'emploi et l'ascendance. La résolution, qui vise à aborder le problème des castes, réaffirme que la discrimination fondée sur l'emploi et l'ascendance est interdite en vertu du droit international des droits de l'homme. La Sous-Commission a également décidé d'approfondir l'identification des communautés affectées, d'examiner les mesures constitutionnelles, législatives et administratives mises en oeuvre pour abolir cette discrimination et d'émettre desrecommandations concrètes pour l'élimination effective de ces pratiques.Outre Apple, IBM semble également avoir mis à jour sa politique pour y inclure des règles anti-castes. Reuters rapporte que pour l'instant, IBM ne forme que ses cadres sur le sujet des castes. D'autres grands acteurs de la technologie tels qu'Amazon, Dell, le propriétaire de Facebook Meta, Microsoft et Google ne font pas spécifiquement et explicitement référence aux castes dans leur principale politique mondiale.Ces dernières années, le sujet de la caste et de la discrimination présumée fondée sur la caste parmi les travailleurs de la technologie d'origine indienne a fait couler beaucoup d'encre dans la Silicon Valley. Il y a quelques mois, en juin, Google, dont le PDG Sundar Pichai est d'origine indienne, a annulé une conférence sur la discrimination fondée sur la caste, au cours de laquelle le militant des droits des Dalits, Thenmozhi Soundararajan, était censé faire un exposé. La conférence avait été organisée par Tanuja Gupta, employée de Google.Après l'annonce de l'annulation, un rapport a indiqué que Google avait annulé la conférence parce qu'elle suscitait de la rancœur au sein de l'entreprise. Dans les jours qui ont suivi, Tanuja a fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument violé le code de conduite de l'entreprise. Peu après, elle a quitté Google.Récemment, en parlant de l'incident au New Yorker, Tanuja a déclaré : « Un certain nombre d'e-mails ont été envoyés à mon vice-président, au chef des RH, à notre responsable de la diversité, à notre PDG directement, affirmant que la conférence créait un lieu de travail hostile, que les gens ne se sentaient pas en sécurité, que l'orateur n'était pas qualifié pour parler du sujet et plusieurs autres allégations. » Elle a également affirmé que dans les entreprises technologiques, y compris Google, la discrimination fondée sur la caste était monnaie courante et que les entreprises technologiques devaient en parler.Parallèlement, Apple prévoit des ventes d'iPhone saines pour l'année à venir, malgré le ralentissement économique mondial. Comme pour l'iPhone 13, Cupertino a demandé à ses assembleurs de respecter un objectif de 90 millions pour l'iPhone 14. Le même nombre d'appareils que l'année dernière, soit 220 millions, devrait être produit par la société jusqu'à la fin de 2022.Apple serait certain de pouvoir survivre aux difficultés économiques que rencontrent les autres fabricants sur un marché qui a perdu 9 % au deuxième trimestre et qui devrait baisser de 3,5 % sur l'ensemble de l'année. Les cours des actions des assembleurs taïwanais d'iPhone Pegatron, Japan Display, TDK Corp et Murata Manufacturing ont tous augmenté.Selon les analystes, la chute des combinés haut de gamme de Huawei et l'offre excédentaire d'appareils Android, en général, font grimper la demande pour la nouvelle gamme de produits d'Apple. La majorité des iPhones sont assemblés par la société Hon Hai Precision Industry, qui a affirmé qu'« en 2022, la vente d'articles électroniques devrait connaître peu de changements. »