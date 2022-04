La valeur d'Apple comparée aux PIB des pays

La valeur de Microsoft comparée au PIB des pays

Valeur de la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) par rapport au PIB des pays concernés

Comme le montre le tableau ci-dessous, Apple qui est devenue la première entreprise de mille milliards de dollars en 2018 se classerait au huitième rang mondial, juste derrière la France, tandis que Microsoft se classe au neuvième rang et vaut plus que l'Italie. Avec sa valeur marchande de 1 710 milliards de dollars, Amazon vaut plus que le Canada, tandis qu'Alphabet, qui vaut 1 540 milliards de dollars, se classerait au 15e rang mondial. En effet, les cinq géants de la technologie que sont Apple, Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet ont la capitalisation boursière et la valeur du PIB les plus élevées de plus de 90 % des pays du monde.Pour mettre en perspective la valeur de certaines des plus grandes entreprises du monde, nous avons rassemblé leurs chiffres de capitalisation boursière (la valeur estimée calculée en multipliant le nombre total d'actions par le cours actuel de l'action) et l'avons comparée au PIB (la valeur de tous les biens et services produits par un pays sur une année entière) des principaux pays.Bien que la capitalisation boursière et le PIB représentent des choses différentes, la comparaison met en évidence l'ampleur considérable des entreprises les plus prospères du monde et le pouvoir que leur richesse leur confère sur la scène mondiale.Apple est entrée dans l'histoire en 2018 en devenant la première entreprise à un billion de dollars et elle n'a pas regardé en arrière depuis. En 2021, Apple a sorti une sélection de nouveaux produits, notamment les nouvelles générations de l'iPhone, des AirPods et de l'iPad. Avec Apple Music, les podcasts et la télévision qui ont également bien marché ces dernières années, la capitalisation boursière de l'entreprise a continué de croître, atteignant plus de 2 000 milliards de dollars en 2021.La carte ci-dessous compare ce chiffre impressionnant aux PIB des nations du monde entier. Avec un PIB d'un peu plus de 900 milliards de dollars, la capitalisation boursière d'Apple est plus de deux fois et demie supérieure à celle des Pays-Bas et trois fois supérieure à celle de la Suisse. En fait, moins de dix pays dans le monde, dont les États-Unis et la Chine, ont un PIB supérieur à la valeur estimée du géant technologique.Fondée par Bill Gates et Paul Allen en 1975, Microsoft est l'une des entreprises technologiques les plus prospères au monde. Comme la plupart des autres entreprises, Microsoft a traversé une période difficile lors de la crise économique de 2008, mais elle a connu une reprise impressionnante depuis lors, sa valeur ayant augmenté de plus de 700 % entre 2008 et 2021. Ces dernières années, de nouveaux produits, des ordinateurs portables aux consoles en passant par les logiciels, ont contribué au succès de l'entreprise et à la croissance de sa capitalisation boursière, qui dépassera 1 900 milliards de dollars en 2021.Si Microsoft était un pays, elle serait l'une des nations les plus riches du monde, avec une valeur supérieure aux PIB de pays comme le Canada, la Russie et l'Espagne. Jetez un coup d'œil à la carte ci-dessous pour voir comment la société se compare aux autres nations du monde.La Saudi Arabian Oil Company a été fondée en 1933 et a atteint une capitalisation boursière de plus de 1 800 milliards de dollars en 2021, soit plus de deux fois et demie le PIB de son pays d'origine, l'Arabie saoudite.Il a été prédit que le ralentissement actuel en mer du Nord pourrait entraîner des niveaux plus élevés d'insolvabilité et de liquidation d'entreprises dans le secteur du pétrole et du gaz au cours des prochaines années, malgré cette perspective pessimiste pour l'industrie, la Saudi Arabian Oil Company est restée forte ces dernières années.Comme le montre la carte ci-dessous, lorsqu'il s'agit de comparaison avec le PIB, la Saudi Arabian Oil Company domine des pays comme la Pologne, le Mexique et l'Australie. Shaun Barton, directeur national des opérations commerciales en ligne chez Real Business Rescue, déclare :Pour mettre en perspective la valeur de certaines des plus grandes entreprises du monde, nous avons rassemblé leurs chiffres de capitalisation boursière (la valeur estimée calculée en multipliant le nombre total d'actions par le cours actuel de l'action) et l'avons comparée au PIB (la valeur de tous les biens et services produits par un pays sur une année entière) des principaux pays.Bien que la capitalisation boursière et le PIB représentent des choses différentes, la comparaison met en évidence l'ampleur considérable des entreprises les plus prospères du monde et le pouvoir que leur richesse leur confère sur la scène mondiale.Source : Business Rescue Apple, Microsoft et Amazon réalisent des bénéfices qui éclipsent le PIB des pays entiers, est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle ?Peut-on reprendre le pouvoir aux Big Tech ?