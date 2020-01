Apple affiche un chiffre d'affaires record de 91,8 Md$ au premier trimestre 2020, Favorisé par une très « bonne performance commerciale », selon Luca Maestri, directeur financier d'Apple 0PARTAGES 3 0 Dans un communiqué de presse, Apple a annoncé hier les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2020 clos le 28 décembre 2019. La société a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 91,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % par rapport au trimestre de l'année précédente et un record de temps et bénéfice trimestriel par action diluée de 4,99 $, en hausse de 19 %, également un record historique. Les ventes à l'international ont représenté 61 % des revenus du trimestre. Ce chiffre d'affaires record réalisé par la firme de Cupertino est boosté par une augmentation des ventes de ses nouveaux modèles d'iPhone. Il semble que les nouveaux modèles d'iPhone d'Apple aient été un succès, ainsi que les appareils Apple Watch et AirPods Pro qui se sont vendus très rapidement.



« Nous sommes ravis de déclarer le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, alimenté par la forte demande pour nos modèles d'iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et par des records absolus pour les services et les appareils portables », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. « Au cours du trimestre des fêtes, le nombre d'appareils Apple utilisés dans chacun de nos segments géographiques ne cesse d'augmenter et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous considérons cela comme un puissant témoignage de la satisfaction, de l'engagement et de la fidélité de nos clients - et un formidable moteur de notre croissance à tous les niveaux », a-t-il ajouté.



« Notre très bonne performance commerciale a généré un record de bénéfice net de 22,2 milliards de dollars et un flux de trésorerie d'exploitation de 30,5 milliards de dollars. Nous avons également rendu près de 25 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, dont 20 milliards de dollars en rachats d'actions et 3,5 milliards de dollars en dividendes et équivalents, alors que nous maintenons notre objectif d'atteindre une position nette de trésorerie neutre au fil du temps », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d'Apple.





Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,77 $ par action ordinaire de la société, payable le 13 février prochain aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 février 2020. L’iPhone reste toujours le pilier des revenus d’Apple. Au premier trimestre de l'année 2020, l’iPhone à lui tout seul a rapporté près de 56 milliards de dollars à la marque à la pomme. Or, l'année dernière, l'iPhone avait rapporté environ 51,9 milliards de dollars dans la même période. Les services, qui comprennent aussi bien Arcade que Music ou TV+ ont rapporté 12,7 milliards de dollars contre 10,8 en 2019. Le marché des objets connectés, comprenant les Apple Watch, les AirPods et le HomePod, a aussi fait un bond passant de 7,3 à 10 milliards de dollars.



Tim Cook a déclaré lors de l'appel des investisseurs que plus de 75 % de ceux qui ont acheté des appareils Apple Watch au cours du trimestre étaient de nouveaux clients pour ce produit. Apple a affirmé que la demande pour l'Apple Watch et les AirPod était si élevée que la société a parfois eu du mal à produire suffisamment d'unités pour y répondre. La société a annoncé de nouveaux chiffres de croissance plus positifs en Chine après que cette région eut été difficile au cours des derniers trimestres. La valeur des actions d'Apple a augmenté de 3 % après l'annonce de ces résultats.



En ce qui concerne le deuxième trimestre de l'année 2020, l'entreprise a fourni des indications sur les chiffres attendus. La firme de Cupertino espère au moins des revenus entre 63 milliards et 67 milliards de dollars avec une marge brute comprise entre 38,0 % et 39,0 %. Cela montre que tout n'est pas rose à l'avenir, car il pourrait y avoir un risque pour les investisseurs d'Apple dans un avenir immédiat. L'incertitude quant à l'impact de l'épidémie de coronavirus en Chine sur la chaîne d'approvisionnement et le marché chinois des consommateurs pourrait jouer en défaveur de l'entreprise.



Cook a d'ailleurs annoncé que le virus avait déjà eu un impact important sur les opérations d'Apple en Chine à cause des restrictions de voyage, des réductions des heures d'ouverture des magasins et une fermeture temporaire d'un de ses magasins. De plus, Apple travaille avec des fournisseurs dans la région de Wuhan fortement touchée par le virus et a vu fermer certaines de ses installations de fabrication dans le pays.



