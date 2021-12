Il faut avoir un iPhone pour avoir une Apple Watch

Créée 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs en Californie par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne17, Apple est aujourd’hui une multinationale américaine qui crée et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels. Parmi les produits les plus connus de l'entreprise se trouvent les ordinateurs Macintosh, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, la montre Apple Watch, le lecteur multimédia iTunes ou des logiciels à destination des professionnels tels que Final Cut Pro et Logic Pro.En 2019, l'entreprise emploie 137 000 employés et exploite 506 Apple Stores répartis dans 25 pays 14,15 et une boutique en ligne où sont vendus les appareils et logiciels d'Apple, mais aussi de tiers. Son chiffre d'affaires annuel pour l'année 2020 atteint 111,4 milliards de dollars.En raison de sa philosophie industrielle, de son approche marketing fondée sur l'innovation, l'ergonomie et l'esthétique de ses produits appréciées des consommateurs, de ses campagnes publicitaires originales et des clients qui s'identifient à l'entreprise et à la marque, Apple s'est forgé une réputation singulière dans l'industrie électronique grand public.La progression du fabricant de l'iPhone, qui est passé de 2 000 milliards de dollars à près de 3 000 milliards de dollars de valeur boursière, s'est faite en 16 mois, à la tête d'un groupe de sociétés technologiques à très forte capitalisation, telles qu'Alphabet, le parent de Google, et Amazon, qui ont bénéficié du fait que les particuliers et les entreprises se sont largement appuyés sur la technologie pendant la pandémie. En comparaison, le passage d'Apple de 1 000 à 2 000 milliards de dollars a pris deux ans.« C'est maintenant l'une des sociétés les plus valorisées du marché, ce qui montre la domination de la technologie américaine dans le monde et la confiance des investisseurs dans le fait qu'elle restera entre les mains d'Apple », a déclaré Brian Frank, un gestionnaire de portefeuille chez Frank Capital qui a vendu sa position de longue date dans Apple en 2019 alors que la valorisation du titre augmentait. « Il semble que l'action ait fixé le prix de tous les bons résultats possibles ».Parmi les nouvelles lignes de revenus attendues par les investisseurs figurent une éventuelle Apple Car, aux côtés de la croissance des catégories de services telles que les applications et la télévision, qui restent encore bien en deçà des 65 % des revenus de l'entreprise générés par les ventes d'iPhones. Eclipser la barre des 3 000 milliards de dollars ajouterait une autre plume au chapeau du directeur général Tim Cook, qui a pris la relève après la démission de Steve Jobs en 2011, et a supervisé l'expansion de l'entreprise dans de nouveaux produits et marchés.« Tim Cook a fait un travail extraordinaire au cours de la dernière décennie, faisant grimper le cours de l'action Apple de plus de 1 400 % », a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA. L'une des plus grandes forces du positionnement d'Apple sur le marché est de conserver une palette limitée de produits.Bien que cela ne soit pas immédiatement évident (puisque de nombreuses smartwatches fonctionnent indépendamment les unes des autres), la seule façon d'utiliser une Apple Watch est d'avoir son propre iPhone avec lequel l'appairer. Si cette situation ne pose pas un gros problème pour les utilisateurs d’iPhone, pour ceux qui possèdent des appareils Android, la tentation de porter un Apple Watch signifie mettre la main à la poche pour plus encore.C'est un exemple de plus des produits Apple qui sont de moins en moins ouverts aux utilisateurs non-iOS, bien qu'avec toutes les applications qui sont maintenant censées fonctionner en mode natif, peut-être que le changement est en train de se produire sur ce point. Lorsqu'Android a été lancé pour la première fois, il s'agissait d'un système risible, truffé de bogues, qui semblait être une piètre alternative au système iOS, beaucoup plus fluide.Mais au fil des ans, Google a contribué à transformer la plateforme en un système d'exploitation véritablement intuitif et malléable qui peut être adapté à n'importe quel appareil, processeur et boîtier. Cela ne veut pas dire qu'iOS n'a jamais changé, de petits ajustements ici et là (comme les applications d'écran partagé) l'ont maintenu fonctionnel, mais il a besoin d'une véritable refonte.Microsoft vaut aujourd'hui environ 2 600 milliards de dollars et Alphabet, propriétaire de Google, a une valeur boursière qui avoisine les 2 000 milliards de dollars. Amazon, dont la capitalisation boursière est de 1 700 milliards de dollars, et Tesla d'Elon Musk, qui vaut 1 000 milliards de dollars, sont toujours des géants, mais plus loin derrière.Source : ReutersQue pensez-vous de la progression du fabricant de l'iPhone ?Êtes-vous d'avis que Tim Cook le PDG d'Apple a fait un travail extraordinaire au cours de la dernière décennie ?Que pensez-vous de la politique d'Apple qui n'offre pas assez de possibilités aux utilisateurs Android ?