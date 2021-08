La Freedom of the Press Association rejoint le combat contre Apple





Electronic Frontier Foundation : si vous construisez, ils viendront

Des dizaines d'organisations forment une coalition contre d'Apple

Au début du mois, Apple a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctions d'identification des photos sur iOS et iPadOS qui utiliseront des algorithmes de hachage pour faire correspondre le contenu des photos de la galerie des utilisateurs avec des éléments connus d'abus d'enfants, tels que la pornographie enfantine. L'iPhone téléchargera un ensemble d'empreintes numériques représentant le contenu illégal, puis comparera chaque photo de la galerie de l'utilisateur à cette liste. Apple a précisé que cette nouvelle technologie fait partie d'une nouvelle série de systèmes de protection des enfants qui « évolueront et se développeront au fil du temps ».Les fonctionnalités seront déployées dans le cadre d'iOS 15, qui devrait sortir le mois prochain. « Cette nouvelle technologie innovante permet à Apple de fournir des informations précieuses et exploitables au National Center for Missing and Exploited Children et aux forces de l'ordre concernant la prolifération de CSAM [child sexual abuse material] connus », a déclaré la société. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu. En effet, lorsqu'Apple a annoncé ses plans il y a deux semaines, la société s'attendait peut-être à une faible controverse . Après tout, les abus sexuels sur les enfants sont un problème que tout le monde veut résoudre.Cela dit, la réaction des défenseurs de la vie privée et des droits de l'homme a été rapide, forte et presque unanime. Les plaintes ne portaient pas principalement sur la mise en œuvre précise annoncée par Apple, mais plutôt sur le dangereux précédent qu'elle crée. Les façons dont la technologie pourrait être utilisée à mauvais escient à l'avenir lorsqu'Apple et ses partenaires seront soumis à la pression extérieure des gouvernements ou d'autres acteurs puissants sont presque trop nombreuses pour être comptées. Selon la FPA, de manière très générale, les atteintes à la vie privée proviennent de situations où de "faux positifs" sont générés.C'est-à-dire qu'une image, un appareil ou un utilisateur est signalé alors qu'il n'y a aucune image d'abus sexuel. « Ce type de faux positifs peut se produire si la base de données de comparaison a été modifiée ou élargie pour inclure des images qui ne représentent pas d'abus sexuels, ou si un adversaire peut tromper l'algorithme d'Apple en faisant correspondre par erreur une image existante. (Apple, pour sa part, a déclaré qu'un faux positif accidentel - où une image innocente est signalée comme du matériel pédopornographique sans raison - est extrêmement improbable, ce qui est probablement vrai) », a déclaré l'association aujourd'hui.Selon elle, le problème des faux positifs touche plus directement les questions de liberté de la presse lorsqu'on considère la première catégorie, avec des adversaires qui peuvent modifier le contenu de la base de données à laquelle les appareils Apple comparent les fichiers. Elle estime qu'une organisation qui pourrait ajouter des copies de ses dossiers internes ayant fait l'objet de fuites pourrait trouver les appareils qui détiennent ces données - y compris, potentiellement, les dénonciateurs et les journalistes qui ont travaillé sur une histoire donnée. Cela pourrait également révéler l'ampleur d'une fuite si elle n'est pas encore connue.Les gouvernements qui pourraient inclure des images critiques de leurs politiques ou de leurs responsables pourraient également trouver les dissidents qui échangent ces fichiers. Dans un billet de blogue publié ce jeudi, l'organisation affirme que ces préoccupations ne sont pas purement hypothétiques. Elle note, par exemple, que la Chine obligerait déjà certains de ses citoyens à installer directement sur leurs appareils des applications qui recherchent les images qu'elle juge pro- Ouïghour. Cela dit, il faut noter qu'Apple a déclaré dans un document FAQ qu'il s'opposera à l'insertion d'images non-CSAM dans la base de données de hachage.« Apple refuserait de telles demandes et notre système a été conçu pour empêcher que cela ne se produise », a déclaré l'entreprise. Cependant, la FPA estime que ce n'est pas aussi simple. « Si seulement c'était aussi simple ! Même avec les meilleures intentions, Apple (et les organisations qui maintiennent les bases de données en question) sont susceptibles de faire face à une pression extrême des gouvernements du monde entier pour étendre leurs efforts à toutes sortes d'autres types de contenus illégaux. Et les ordres juridiques ne sont pas exactement quelque chose que les entreprises peuvent simplement refuser », a-t-elle déclaré.Après de nombreuses critiques, Apple a publié la semaine dernière de nouvelles clarifications sur les efforts visant à atténuer ces préoccupations. Il ne correspondrait qu'aux images qui ont été signalées par des groupes dans plusieurs pays, et les utilisateurs avertis seraient en mesure de vérifier que la liste des images que leur propre téléphone vérifie est la même que sur tous les autres téléphones. Si ces garanties permettent d'atténuer le risque d'un point de défaillance unique, elles ne répondent pas entièrement aux risques posés par un acteur étatique. De même, Apple poursuit actuellement en justice une startup qui fait exactement cela.Par ailleurs, la Freedom of the Press Association indique dans son billet de blogue que malheureusement, la société a parfois cédé à ce type de pression. Des rapports publiés plus tôt dans l'année ont révélé que, sous pression, Apple a accepté de stocker les données des utilisateurs et les clés de chiffrement en Chine, à la demande du gouvernement, et a accédé aux demandes de données iCloud. La société a aussi retiré des applications et des jeux de sa place de marché pour se conformer aux réglementations locales. Alors, que ferait-elle différemment face à de nouvelles demandes d'utilisation abusive de cette technologie de comparaison d'images ?Comme l'a déjà souligné l'Electronic Frontier Foundation : « si vous construisez, ils viendront ». « L'exploitation des enfants est un problème grave, et Apple n'est pas la première entreprise technologique à modifier sa position en matière de protection de la vie privée pour tenter de le combattre. Mais ce choix aura un prix élevé pour la vie privée globale des utilisateurs », a déclaré l'EFF, ajoutant qu'une porte dérobée ne pourrait en aucun cas être sécurisée. L'EFF a déclaré qu'il était extrêmement "déçu qu'un champion du chiffrement de bout en bout" entreprenne une volte-face choquante pour les utilisateurs.Selon la Freedom of the Press Association, au-delà de la possibilité d'altération de la base de données, les faux positifs pourraient aussi se produire si des adversaires parviennent à générer des fichiers qui entrent en collision avec des images connues dans la base de données. Avant même l'annonce officielle d'Apple, les chercheurs ont demandé à l'entreprise de publier son algorithme de comparaison afin de voir dans quelle mesure il est sensible à ce type de fausses correspondances générées (généralement appelées "exemples contradictoires" dans le monde de l'apprentissage automatique).Mais jusqu'à présent, Apple a refusé de rendre cette fonction de correspondance disponible, même si la société a demandé aux chercheurs en sécurité de vérifier son travail. Cependant, des chercheurs semblent avoir récemment extrait la fonction de correspondance d'iOS et ont même généré une correspondance "préimage", c'est-à-dire un fichier créé de toutes pièces que la fonction de correspondance d'Apple ne peut distinguer d'une autre image connue. Selon la FPA, cela représente un sérieux problème pour les plans d'Apple : des adversaires capables de générer de faux positifs pourraient inonder le système de mauvaises données.Ils peuvent aussi utiliser les appareils d'utilisateurs peu méfiants pour les héberger. L'organisation a déclaré que les premiers exemples d'adversaires ressemblent à du bruit blanc, mais ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'ils puissent être intégrés dans une tout autre image. « Les journalistes, en particulier, s'appuient de plus en plus sur les solides protections de la vie privée fournies par Apple, même lorsque d'autres grandes entreprises technologiques ne le font pas », a déclaré l'association, rappelant que par le passé, Apple a déjà refusé d'ouvrir l'iPhone d'un suspect en raison du précédent que cela pouvait créer.« Apple a refusé de remanier son logiciel pour ouvrir le téléphone d'un terroriste présumé - non pas parce qu'elle voulait protéger le contenu du téléphone du criminel, mais parce qu'il s'inquiétait du précédent que cela créerait pour les autres personnes qui comptent sur la technologie d'Apple pour se protéger. En quoi cette situation est-elle différente ? », s'interroge l'association.« Aucune porte dérobée pour les forces de l'ordre ne sera suffisamment sûre pour empêcher les mauvais acteurs de continuer à l'ouvrir juste un peu plus. Les risques pour la vie privée que présente ce système sont trop extrêmes pour être tolérés. Apple a peut-être eu de nobles intentions avec le système annoncé, mais les bonnes intentions ne suffisent pas à sauver un plan qui est pourri jusqu'à la moelle », a-t-elle conclu, demandant à Apple de renoncer immédiatement à ces plans.La coalition contre cette démarche d'Apple continue de grandir depuis l'annonce de la société. Ils seraient désormais plus de 90 groupes politiques et de défense des droits à travers le monde. Ils ont publié ce jeudi une lettre ouverte demandant à Apple d'abandonner son projet de scanner les messages des enfants à la recherche de nudité et les téléphones des adultes à la recherche d'images d'abus sexuels sur des enfants. Certains signataires étrangers, en particulier, s'inquiètent de l'impact des changements dans des pays dotés de systèmes juridiques différents, dont certains sont déjà le théâtre de luttes acharnées sur le chiffrement et la vie privée.« Bien que ces fonctionnalités soient destinées à protéger les enfants et à réduire la diffusion de documents relatifs à des abus sexuels sur des enfants, nous craignons qu'elles ne soient utilisées pour censurer des discours protégés, menacer la vie privée et la sécurité de personnes dans le monde entier et avoir des conséquences désastreuses pour de nombreux enfants », a écrit la coalition dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui par le Center for Democracy & Technology (CDT). Parmi les signataires figurent de nombreux groupes au Brésil, où les tribunaux ont bloqué à plusieurs reprises l'application WhatsApp de Facebook.WhatsApp a refusé à plusieurs reprises de déchiffrer des messages dans le cadre d'enquêtes criminelles. De plus, le sénat brésilien a adopté un projet de loi imposant la traçabilité des messages, ce qui nécessiterait de marquer leur contenu d'une manière ou d'une autre. Une loi similaire a été adoptée en Inde cette année. « Notre principale préoccupation est la conséquence de ce mécanisme, comment il pourrait être étendu à d'autres situations et à d'autres entreprises. Cela représente un sérieux affaiblissement du chiffrement », a déclaré Flavio Wagner, président de la section indépendante brésilienne de l'Internet Society, qui a signé.« C'est très décevant et contrariant qu'Apple fasse cela, car il a été un allié fidèle dans la défense du chiffrement par le passé », a déclaré Sharon Bradford Franklin, codirectrice du projet de sécurité et de surveillance du CDT. D'autres signataires se trouvent en Inde, au Mexique, en Allemagne, en Argentine, en Tanzanie et au Ghana. Alors que les plaintes se baisaient jusque-là sur le balayage des iPhone, la lettre de la coalition dénonce également une modification d'iMessage dans les comptes familiaux, qui tenterait d'identifier et d'estomper la nudité dans les messages des enfants et ne les laisserait voir que si les parents en sont informés.Selon les signataires, cette mesure pourrait mettre en danger les enfants vivant dans des foyers intolérants ou ceux qui recherchent du matériel éducatif. De manière plus générale, ils ont déclaré que ce changement briserait le chiffrement de bout en bout d'iMessage, qu'Apple a farouchement défendu dans d'autres contextes. « Une fois cette fonction de porte dérobée intégrée, les gouvernements pourraient contraindre Apple à étendre la notification à d'autres comptes et à détecter les images choquantes pour des raisons autres que leur caractère sexuellement explicite », indique la lettre. Les autres groupes signataires sont l'American Civil Liberties Union, l'Electronic Frontier Foundation, Access Now, Privacy International et le projet Tor.Sources : Freedom of the Press Association Quel est votre avis sur le sujet ?