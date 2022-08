La cartographie de votre maison

Conclusion

La société de robotique domestique iRobot, surtout connue pour avoir été le pionnier des aspirateurs robotisés, a été fondée en 1990 par Colin Angle, Rodney Brooks et Helen Greiner, membres du laboratoire d'intelligence artificielle du MIT (CSAIL). En 2002, elle a lancé le robot aspirateur Roomba, une marque qui est depuis devenue la référence dans le domaine, avec plus de 30 millions d'unités vendues en 2020. iRobot est aujourd'hui le leader mondial de la robotique grand public. Brooks et Greiner ont ensuite fondé et dirigé plusieurs autres entreprises, tandis que Angle est resté à bord en tant que PDG. Il conservera ce poste après l'acquisition.« Depuis que nous avons lancé iRobot, notre équipe s'est donné pour mission de créer des produits innovants et pratiques qui facilitent la vie des clients, ce qui a conduit à des inventions comme le Roomba et iRobot OS. Amazon partage notre passion pour la création d'innovations réfléchies qui permettent aux gens d'en faire plus chez eux, et je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour notre équipe afin de poursuivre notre mission. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de faire partie d'Amazon et de voir ce que nous pouvons construire ensemble pour les clients dans les années à venir », a déclaré Colin Angle dans un communiqué.Bien qu'Amazon ne détaille pas ses plans pour iRobot, les synergies avec ses autres produits de maison intelligente sont claires. « Nous savons que le gain de temps est important, et les corvées prennent un temps précieux qui pourrait être mieux dépensé à faire quelque chose que les clients aiment. L'équipe iRobot a prouvé sa capacité à réinventer la façon dont les gens font le ménage avec des produits incroyablement pratiques et inventifs, qu'il s'agisse de nettoyer quand et où les clients le souhaitent en évitant les obstacles courants dans la maison, ou de vider automatiquement le bac de collecte », a déclaré Dave Limp, vice-président sénior d'Amazon Devices.Amazon et iRobot ont eu un partenariat de plus en plus étroit au cours de ces dernières années, grâce à l'adoption par le Roomba de la fonctionnalité Alexa et à l'utilisation des serveurs AWS. Angle a souvent parlé de l'aspirateur Roomba - et des robots domestiques en général - comme d'une sorte de tissu conjonctif pour la maison intelligente. « La maison du futur est un robot. Et les aspirateurs et les autres appareils sont les mains, les yeux et les appendices du robot domestique. En fin de compte, cette maison intelligente du futur n'est pas contrôlée par votre téléphone portable », a déclaré Angle lors d'une interview.« Si vous avez 200 appareils, vous n'allez pas les allumer en sortant votre téléphone portable. Nous avons besoin d'une maison qui se programme toute seule, où vous vivez simplement dans votre maison et où la maison fait ce qu'il faut en se basant sur la compréhension de ce qui se passe ». Le robot assistant domestique auquel il fait référence pourrait établir des plans d'étage, écouter les commandes pour se déplacer entre les pièces et même reconnaître les visages. Tout comme un appareil géré par Alexa, il peut répondre à des questions, diffuser de la musique et vous montrer des choses comme la météo.Actuellement, une maison intelligente n'est pas vraiment très intelligente. Elle sait seulement que vos ampoules Philips Hue et votre télévision connectée sont dans votre salon parce que vous le lui avez dit. Elle ne sait certainement pas où se trouvent exactement les appareils dans cette pièce. Plus elle en sait sur un espace donné, plus elle peut chorégraphier étroitement la façon dont ils interagissent avec vous.La maison intelligente est clairement une priorité pour Amazon. Ses haut-parleurs intelligents Echo se vendent toujours mieux que ceux de ses rivaux Apple et Google, avec environ 9,9 millions d'unités vendues au cours des trois mois jusqu'en mars, selon la société d'analyse Strategy Analytics. Dans ce secteur d'activité il faut prendre en considération l'accord d'un milliard de dollars pour le rachat par Amazon du fabricant de sonnettes vidéo Ring en 2018 et la société Wi-Fi Eero un an plus tard.Mais vous ne pouvez toujours pas acheter facilement l'Astro, le robot domestique d'Amazon de 1 449 $ qui a été révélé en fanfare l'année dernière, car il n'est toujours disponible qu'en quantités limitées. En septembre, Amazon a amorcé le déploiement d'un robot qui peut aider à surveiller votre maison, alimenté par Amazon Alexa et un tas de technologies d'intelligence artificielle. Astro peut faire (automatiquement ou en étant contrôlé à distance) le tour de votre maison, vous donner une vue en direct de ce qu'il voit et envoyer des notifications s'il voit quelque chose d'inhabituel. Cela signifie que vous pouvez surveiller votre animal de compagnie, détecter les intrus ou vous assurer que vous avez éteint le four. Astro est mobile grâce à une technologie qu'Amazon a baptisée Intelligent Motion. Il utilise la localisation et la cartographie simultanées (SLAM pour) pour s'assurer qu'Astro se déplace sans buter sur des objets, même si quelqu'un a oublié quelque chose sur le sol qui n'était pas là auparavant.Vous pouvez également configurer Astro pour qu'il fournisse des alertes utiles, par exemple lorsqu'un détecteur de fumée se déclenche ou si du verre brisé est détecté.Une technologie de vision par ordinateur appelée identification visuelle permet à Astro de reconnaître des membres spécifiques de votre famille, afin qu'il puisse correctement envoyer des messages et des rappels. Il peut même apporter à quelqu'un la télécommande (ou un autre objet). Déposez-le simplement dans le coffre à bagages d'Astro, et il reconnaîtra la bonne personne à qui le livrer.L'un des objectifs d'Astro est de cartographier l'intérieur de votre propriété, une tâche qui incombera désormais à iRobot. Les produits les plus récents de la société basée à Bedford, dans le Massachusetts, incluent une technologie appelée Smart Maps, bien que les clients puissent refuser de partager les données. Amazon a déclaré dans un communiqué que la protection des données des clients est « incroyablement importante ».Les cartes représentent également une mine de données pour les marketeurs. La taille de votre maison est un assez bon indicateur de votre richesse. Un sol couvert de jouets signifie que vous avez probablement des enfants. Un ménage sans beaucoup de meubles est un ménage auquel vous pouvez essayer de vendre plus de meubles. Ce sont toutes des informations utiles pour une entreprise comme Amazon qui, vous l'avez peut-être remarqué, vend des choses.Dans le cas d'Astro, des documents divulgués ont montré comment le robot d'Amazon suit tout ce que vous faites et certains développeurs ont exprimé des réticences, même si Amazon a tenté de se montrer rassurant. Comme l'a souligné Jon Shannow , l'appareil est avant tout un dispositif de surveillance qui vous suit, ainsi que tous ceux qui entrent dans votre maison.Lorsqu'un utilisateur achète le robot, les clients sont invités à enregistrer leur visage et leur voix, ainsi que les visages et les voix de toute personne susceptible d'être dans la maison, afin qu'Astro puisse savoir qui est censé être là.L'un des fichiers de documentation internes présentés lors d'une réunion de développement décrit comment Astro patrouille dans la maison d'un propriétaire et essaie d'identifier les personnes qu'il rencontre. D'autres fichiers font référence à « Sentry », les composants et logiciels qui contrôlent les fonctions de sécurité de l'appareil. Le logiciel Sentry inclut l'intégration avec les caméras Ring et Alexa Guard, le service de sécurité à domicile d'Amazon.Le document de la réunion explique le processus d'une manière beaucoup plus brutale que ne le suggère le marketing mièvre d'Amazon.« Vesta patrouille lentement et intelligemment dans la maison lorsqu'une personne inconnue se trouve dans les parages, se déplaçant d'un point de balayage à un autre (le meilleur emplacement et la meilleure pose dans un espace donné pour regarder tout autour) à la recherche et à l'écoute d'activités inhabituelles », lit-on sur l'un des fichiers. « Vesta se déplace vers un point de balayage prédéterminé et s'arrête pour scanner n'importe quelle pièce donnée, en regardant au-delà et au-dessus des obstacles sur son chemin. Vesta effectue une patrouille complète lorsqu'il a terminé de scanner tous les points d'analyse sur le plan d'étage [ndlr. un plan d’étage est une représentation visuelle (normalement 2D) de la disposition d’une structure architecturale. Le plan d’étage est constitué à partir d’une vue de haut, de chacun des niveaux d’un bâtiment, comme si vous vous placez au dessus du toit d’une maison et regardez vers le bas.] ».Si le robot détecte quelque chose qu'il pense être inhabituel, comme voir une personne qu'il ne reconnaît pas, ou entendre comme un son de bris de verre voire d'une alarme incendie, il enquêtera encore plus, notamment en suivant une personne non identifiée dans la maison, peut-on lire sur le document.« Sentry est tenue d'enquêter sur toute personne non reconnue détectée par elle ou sur un événement audio si certaines conditions sont remplies », lit-on dans un fichier. « Sentry doit d'abord essayer d'identifier la personne si elle n'est toujours pas reconnue pendant 30 s [secondes]. Lorsque la personne est identifiée comme inconnue ou que 30*s se sont écoulées, Sentry doit commencer à suivre la personne jusqu'à ce que le mode Sentry soit désactivé. »Si un utilisateur a désactivé « enquête sur un étranger », le robot ignorera un étranger. S'il est défini sur « Mode Sentry » ou sur un mode patrouille, il s'approchera de l'étranger ou le suivra et commencera une série « d'activités d'enquête », qu'Amazon décrit comme « une série d'actions que Sentry entreprend pour enquêter sur l'audio ou la présence tout en procédant à des enregistrements ». Généralement, si Astro commence une enquête, il suivra l'étranger, fera des enregistrements audio et vidéo que l'utilisateur pourra visualiser plus tard.L'acquisition ne pousse pas le détaillant dans ses retranchements, qui disposait de 61 milliards de dollars de liquidités à la fin du mois de juin. L'accord de 1,7 milliard de dollars représente une prime de 22% sur le cours de l'action d'iRobot avant l'annonce de l'accord. Il y a moins d'un an, iRobot était évalué à 2,5 milliards de dollars. Et il ne faudra pas grand-chose pour couvrir le coût de cet achat. Son bénéfice prévu n'est peut-être que d'environ 78 millions de dollars l'année prochaine, mais il a également des coûts de vente, de marketing et d'administration de 389 millions de dollars, un chiffre auquel Amazon peut sûrement vite parvenir en présentant les produits via ses canaux de vente existants.Amazon ne serait pas le seul à vouloir cartographier votre maison. Apple Inc. a également dévoilé en juin un outil pour la prochaine version d'iOS, son système d'exploitation mobile, qui utilise le scanner laser des derniers iPhones pour créer des modèles 3D baptisésL'accord d'Amazon de 2017 pour Whole Foods lui a donné un aperçu de l'industrie de l'épicerie. L'accord de 3,5 milliards de dollars annoncé pour One Medical Ltd. le mois dernier fournit une mine de données sur les soins de santé. Désormais, iRobot peut donner à l'entreprise de Jeff Bezos une idée de ce qu'il y a dans votre maison.Sources : Amazon Pour ou contre la cartographie de votre maison ? Seriez-vous prêt à partager les données avec Amazon ?Quelle utilisation de ces données pouvez-vous entrevoir ?Des dérives potentielles ?