Astro n'est pas prêt à la commercialisation, selon des développeurs ayant participé au projet

La réaction d'Amazon

Amazon a amorcé le déploiement d'un robot qui peut aider à surveiller votre maison, alimenté par Amazon Alexa et un tas de technologies d'intelligence artificielle. Astro peut faire (automatiquement ou en étant contrôlé à distance) le tour de votre maison, vous donner une vue en direct de ce qu'il voit et envoyer des notifications s'il voit quelque chose d'inhabituel. Cela signifie que vous pouvez surveiller votre animal de compagnie, détecter les intrus ou vous assurer que vous avez éteint le four. Astro est mobile grâce à une technologie qu'Amazon a baptisée Intelligent Motion. Il utilise la localisation et la cartographie simultanées (SLAM pour simultaneous location and mapping) pour s'assurer qu'Astro se déplace sans buter sur des objets, même si quelqu'un a oublié quelque chose sur le sol qui n'était pas là auparavant.Seulement, le système de reconnaissance des personnes d'Astro est très défectueux, selon deux sources qui ont travaillé sur le projet. Des documents de développement internes et des enregistrements vidéo des réunions sur le développement de logiciels embarqués sur Astro, qui utilisent largement le nom de code interne « Vesta » d'Astro pour l'appareil, donnent un aperçu détaillé de la conception du robot, de la philosophie d'Amazon, de la façon dont l'appareil suit le comportement des clients ainsi que des organigrammes expliquant comment il détermine qui est un « étranger » et si il devrait mener toute sorte « d'enquête » sur eux.Dans sa vidéo d'annonce, Amazon dit qu'Astro est conçu pour donner « la tranquillité d'esprit » à ses propriétaires. Cependant, comme le souligne Jon Shannow, l'appareil est avant tout un dispositif de surveillance qui vous suit, ainsi que tous ceux qui entrent dans votre maison.Lorsqu'un utilisateur achète le robot à 999 $, les clients sont invités à « enregistrer » leur visage et leur voix, ainsi que les visages et les voix de toute personne susceptible d'être dans la maison, afin qu'Astro puisse savoir qui est censé être là.L'un des fichiers de documentation internes présentés lors d'une réunion de développement décrit comment Astro patrouille dans la maison d'un propriétaire et essaie d'identifier les personnes qu'il rencontre. D'autres fichiers font référence à « Sentry », les composants et logiciels qui contrôlent les fonctions de sécurité de l'appareil. Le logiciel Sentry inclut l'intégration avec les caméras Ring et Alexa Guard, le service de sécurité à domicile d'Amazon.Le document de la réunion explique le processus d'une manière beaucoup plus brutale que ne le suggère le marketing mièvre d'Amazon.« Vesta patrouille lentement et intelligemment dans la maison lorsqu'une personne inconnue se trouve dans les parages, se déplaçant d'un point de balayage à un autre (le meilleur emplacement et la meilleure pose dans un espace donné pour regarder tout autour) à la recherche et à l'écoute d'activités inhabituelles », lit-on sur l'un des fichiers. « Vesta se déplace vers un point de balayage prédéterminé et s'arrête pour scanner n'importe quelle pièce donnée, en regardant au-delà et au-dessus des obstacles sur son chemin. Vesta effectue une patrouille complète lorsqu'il a terminé de scanner tous les points d'analyse sur le plan d'étage [ndlr. un plan d’étage est une représentation visuelle (normalement 2D) de la disposition d’une structure architecturale. Le plan d’étage est constitué à partir d’une vue de haut, de chacun des niveaux d’un bâtiment, comme si vous vous placez au dessus du toit d’une maison et regardez vers le bas.] ».Si le robot détecte quelque chose qu'il pense être inhabituel, comme voir une personne qu'il ne reconnaît pas, ou entendre comme un son de bris de verre voire d'une alarme incendie, il enquêtera encore plus, notamment en suivant une personne non identifiée dans la maison, peut-on lire sur le document.«*Sentry est tenue d'enquêter sur toute personne non reconnue détectée par elle ou sur un événement audio si certaines conditions sont remplies*», lit-on dans un fichier. «*Sentry doit d'abord essayer d'identifier la personne si elle n'est toujours pas reconnue pendant 30*s [secondes]. Lorsque la personne est identifiée comme inconnue ou que 30*s se sont écoulées, Sentry doit commencer à suivre la personne jusqu'à ce que le mode Sentry soit désactivé.*»Si un utilisateur a désactivé «*enquête sur un étranger*», le robot ignorera un étranger. S'il est défini sur « Mode Sentry » ou sur un mode patrouille, il s'approchera de l'étranger ou le suivra, et commencera une série « d'activités d'enquête », qu'Amazon décrit comme « une série d'actions que Sentry entreprend pour enquêter sur l'audio ou la présence tout en procédant à des enregistrements ». Généralement, si Astro commence une enquête, il suivra l'étranger, fera des enregistrements audio et vidéo que l'utilisateur pourra visualiser plus tard.Un utilisateur peut dire au robot de démarrer ou d'arrêter une patrouille via une application compagnon ou en prononçant une phrase spécifique à voix haute, telle que «*Echo, demande à Astro de démarrer la surveillance à domicile*» ou «*Alex arrête de bouger*».L'utilisateur peut également mettre le robot dans le mode « Absent », pour signaler que l'utilisateur n'est pas à la maison, et a besoin que le robot patrouille périodiquement tout seul. L'utilisateur peut ensuite profiter d'un streaming en direct et voir ce que le robot voit sur un autre appareil, tel que son téléphone, alors qu'il n'est pas à la maison. Les utilisateurs peuvent également démarrer des appels vidéo bidirectionnels via l'application compagnon et le robot.« Lorsque Vesta termine une boucle de patrouille complète, un calendrier pour la prochaine patrouille est créé », lit-on dans l'un des fichiers.Les développeurs qui ont travaillé sur Astro disent que les versions du robot sur lesquelles ils ont travaillé ne fonctionnaient pas bien.« Astro est terrible et se jettera presque certainement dans un escalier si l'occasion se présente. La détection de personne n'est au mieux pas fiable, ce qui rend la proposition de sécurité à domicile risible », a déclaré une source qui a travaillé sur le projet. « L'appareil semble fragile pour un outil avec un coût absurde. Le mât s'est cassé sur plusieurs appareils, se verrouillant en position étendue ou rétractée, et il n'y a aucun moyen de l'expédier à Amazon lorsque cela se produit ».« Ils le présentent également comme un dispositif d'accessibilité, mais avec la rupture des mâts et la possibilité qu'à tout moment il se "suicide" dans un escalier, c'est, au mieux, un non-sens absurde et juste du marketing et, au pire, potentiellement dangereux pour quiconque s'en servirait à des fins d'accessibilité », a déclaré la source.Une autre source qui a travaillé sur le projet a mentionné la confidentialité et la navigation comme principales préoccupations. « Quant à mes opinions personnelles sur l'appareil, c'est une catastrophe qui n'est pas prête à être commercialisée », a-t-il déclaré. « Astro se casse et tombera presque certainement dans les escaliers dans les maisons des utilisateurs du monde réel. De plus, c'est aussi (à mon avis) un cauchemar pour la vie privée qui est une accusation à laquelle notre société fait souvent face, notamment dabs la façon dont nous échangeons la vie privée contre la commodité avec des appareils comme Vesta ».La source a également corroboré que les capacités de reconnaissance faciale d'Astro fonctionnent mal, ce qui est préoccupant pour un appareil conçu principalement pour suivre les gens et déterminer s'ils sont un étranger ou non.Amazon a envoyé une déclaration et a suggéré que les documents cités dans l'histoire étaient obsolètes et que les caractérisations ne reflètent pas à quel point Astro fonctionne bien aujourd'hui :« Ces caractérisations des performances, du mât et des systèmes de sécurité d'Astro sont tout simplement inexactes. Astro a subi des tests rigoureux sur la qualité et la sécurité, y compris des dizaines de milliers d'heures de tests avec des participants bêta. Cela comprend des tests complets sur le système de sécurité avancé d'Astro, conçu pour éviter les objets, détecter les escaliers et arrêter l'appareil où et quand cela est nécessaire ».Il n'est pas nécessairement surprenant qu'Astro est toujours entrain « d'observer » (il est livré avec un abonnement Ring Protect Pro, et le propre marketing d'Amazon pour le robot montre qu'il peut être utilisé comme dispositif de sécurité - mais dans le contexte d'animaux sauvages entrant dans votre maison plutôt que des personnes). La chose la plus surprenante est que nous voyons des fuites de documents, de vidéos et des nouvelles de développeurs réticentsLa fuite recontextualise également quelque peu les demandes figurant sur le formulaire de précommande d'Amazon. Actuellement, vous ne pouvez pas simplement acheter le robot, vous devez demander une invitation, un processus qui nécessite de remplir un sondage pour indiquer si votre maison conviendrait à Astro (qui comprend une question sur le style d'escalier que vous avez). Il est possible qu'Amazon essaie de placer ces robots dans le meilleur des cas, pour voir s'ils peuvent même y survivre.Source : Internal amazon documentation files, AmazonQuelle lecture faites-vous de la situation ?