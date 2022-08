Mais Si Instagram a tellement plus de pouvoir en matière de marketing d'influence que TikTok, pourquoi s'efforce-t-il de copier son jeune rival ?

Instagram peut s'inquiéter de la menace que représente TikTok pour son activité, mais à court terme, il est toujours loin devant en ce qui concerne les dollars de marketing d'influence dépensés sur sa plateforme aux États-Unis. Selon un nouveau rapport d'analyste, Instagram est en passe de capturer près de 3 fois le montant des dépenses de marketing d'influence par rapport à TikTok en 2022 : soit 2,23 milliards de dollars dépensés sur Instagram par rapport aux 774,8 millions de dollars dépensés sur TikTok. Cependant, si Instagram s'en sort bien face à TikTok sur ce front, l'autre application de Meta, Facebook, n'a pas la même chance.Les nouvelles données, qui proviennent des analystes d'Insider Intelligence, indiquent que TikTok est maintenant en passe de dépasser Facebook en termes de dépenses de marketing d'influence cette année et dépassera la plateforme n°2, YouTube, d'ici 2024. Actuellement, YouTube enregistre 948 millions de dollars de dépenses en marketing d'influence sur sa plateforme aux États-Unis, devant les 739 millions de dollars de Facebook. En outre, TikTok a déjà dépassé YouTube en termes d'utilisation par les spécialistes du marketing d'influence, indique le rapport.Instagram a régulièrement ajusté son algorithme et son flux pour mettre en avant le contenu des créateurs, les posts recommandés et la publicité, malgré les plaintes des utilisateurs qui veulent voir davantage de photos et de vidéos de leurs amis. Mais à mesure qu'Instagram peaufine la façon dont le contenu est classé dans son flux principal, certains créateurs ont craint que leur portée ne soit affectée par les changements constants. La semaine dernière, Instagram a accepté de revenir sur certaines mises à jour récentes, qui ont vu l'application se transformer en TikTok avec un flux d'accueil en plein écran et un nombre accru de posts recommandés, après que deux des Kardashian ont publié une plainte sur leurs profils Instagram. Bien sûr, les célébrités méga-influenceuses comme les Kardashian pourraient être perdantes si Instagram modifie son algorithme pour mettre en avant un plus grand nombre de petits créateurs.Selon Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence, la réponse à cette question concerne les influenceurs de petite et moyenne envergure. « TikTok connaît une hausse de popularité pour le marketing d'influence, mais il est encore loin d'Instagram en termes de dépenses ou d'adoption par les spécialistes du marketing. Cela est dû en partie aux prix plus élevés que les créateurs d'Instagram facturent pour le contenu, mais aussi à son large éventail de formats de contenu, dont la plupart sont maintenant achetables. Néanmoins, Instagram essaie de ressembler davantage à TikTok afin d'attirer les petits créateurs, ce qui fait la réputation de TikTok. C'est essentiel pour qu'Instagram conserve son avance dans l'espace du marketing d'influence, d'autant plus que de nombreux créateurs sur TikTok se targuent désormais d'un nombre de followers qui rivalise ou dépasse celui d'Instagram et de YouTube », a déclaré Enberg.Le rapport souligne également que cela pourrait être le plan éventuel d'Instagram, ajoutant que le mélange d'influenceurs bénéficiant de cette forme de monétisation s'est déplacé au fil du temps. Plus précisément, les ajustements du flux d'Instagram permettraient aux petits "micro" et "nano" influenceurs, comme on les appelle, de prendre une grande part du gâteau, indique le rapport. Les nano-influenceurs sont définis comme des personnes ayant entre 1 000 et 4 999 followers, tandis que les micro-influenceurs sont des personnes ayant entre 5 000 et 19 999 followers. Ces influenceurs profitent déjà de TikTok, ce qui a fait partie de l'attrait de l'application pour les créateurs.Le rapport note également que les dépenses de marketing liées à des partenariats avec des influenceurs plus petits ont augmenté rapidement. Cette année, les analystes prévoient que les dépenses des "nano" influenceurs augmenteront de 220,5 %, tandis que celles des "méga" influenceurs ne progresseront que de 8 %. Les méga-influenceurs ont au moins 1 million de followers, selon la définition du cabinet.Les spécialistes du marketing peuvent également préférer travailler avec de petits créateurs pour diverses raisons, notamment parce que leurs tarifs sont moins élevés, mais que leurs publications peuvent avoir des taux d'engagement plus élevés.Ils sont également moins susceptibles de voir leur nombre de vues augmenter artificiellement par l'utilisation de fausses vues ou de bots.Pour ce que cela vaut, TikTok est souvent accusé de gonfler le nombre de vues et est connu pour avoir des limites inférieures à ce qui est considéré comme une vue à des fins de marketing. On dit que TikTok compte une vue dès que la vidéo est diffusée et que les rediffusions sont considérées comme des vues. De plus, certains pensent que l'on peut se demander dans quelle mesure TikTok lui-même pourrait être complice du gonflement des vues, étant donné que son propriétaire ByteDance s'est directement impliqué dans la création de faux comptes dans une application antérieure qui était une sorte de précurseur de TikTok.Une chose est sûre, bien que toutes ces plateformes soient en concurrence pour savoir laquelle peut obtenir le plus d'argent pour le marketing d'influence, elles sont toutes gagnantes à long terme. Le secteur s'est développé à pas de géant depuis le début de la pandémie de COVID-19 et Insider Intelligence estime que 74,5 % des marketeurs américains utiliseront le marketing d'influence en 2022 et que les dépenses liées au marketing d'influence augmenteront de 27,8 % pour atteindre 4,99 milliards de dollars cette année.Source : Insider Intelligence Que pensez-vous des conclusions de cette étude ? Les trouvez-vous pertinentes ?