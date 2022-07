Apple, numéro neuf des meilleures sociétés pour travailler

Envoyé par LinkedIn Envoyé par Le monde du travail continue de se transformer sous nos yeux. Alors que les professionnels ont changé d'emploi à un rythme sans précédent en 2021, les entreprises ont dû intensifier leurs efforts pour attirer et retenir les talents, qu'il s'agisse d'offrir plus d'opportunités d'être promus et d'acquérir de nouvelles compétences ou d'augmenter la flexibilité. Ces changements ont mis les employés et les demandeurs d'emploi aux commandes, les incitant à repenser ce qu'ils attendent d'un employeur aujourd'hui.



Notre liste LinkedIn Top Companies 2022 est le 6e classement annuel des 50 meilleurs lieux de travail pour développer votre carrière, le tout basé sur des données LinkedIn uniques. Ce sont les entreprises qui offrent la stabilité dans notre monde du travail en constante évolution - celles qui non seulement attirent les travailleurs, mais les retiennent.



Pour établir le classement de cette année, nous avons examiné les données de LinkedIn sur sept piliers, chacun révélant un élément important de la progression de carrière : capacité à progresser, développement des compétences, stabilité de l'entreprise, opportunité externe, affinité avec l'entreprise, diversité des genres et diversité des formations. Vous pouvez en savoir plus sur notre méthodologie au bas de cet article.



Cette liste est censée être une ressource pour vous, guidant les professionnels à chaque étape - qu'il s'agisse d'un changement de carrière, d'un retour sur le marché du travail après une interruption ou d'un investissement dans de nouvelles compétences. Dans chaque entreprise, vous trouverez des informations sur les rôles et les compétences recherchés, les meilleurs emplacements et bien plus encore. Vous pouvez également explorer les emplois ouverts (dont beaucoup sont des postes à distance) et les personnes que vous connaissez peut-être dans l'entreprise. Si une entreprise attire votre attention, suivez sa page d'entreprise et/ou activez les alertes d'emploi pour rester au courant des opportunités futures.

Apple a publié jeudi ses résultats du troisième trimestre et a déclaré 19,6 milliards de dollars de revenus de services, marquant une augmentation de 12% d'une année sur l'autre, mais en deçà des prévisions de Wall Street d'environ 19,7 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des services de la grande enseigne de la technologie au troisième trimestre est également inférieur au record de 19,8 milliards de dollars du dernier trimestre et est également en baisse par rapport à la croissance de 27% qu'il a enregistrée au cours de la même période l'an dernier.La catégorie, qui comprend des activités comme l'App Store, Apple TV +, Apple Music, les services cloud et autres, a également augmenté pour atteindre 860 millions d'abonnements payants sur la plateforme d'Apple, contre 825 millions au trimestre précédent. Ce chiffre a augmenté de plus de 160 millions au cours des 12 derniers mois seulement, a déclaré Apple.« Le niveau record de performance de notre portefeuille de services au cours du trimestre de juin reflète la force de notre écosystème sur de nombreux fronts », a déclaré le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, lors de l'appel aux résultats de la société. « Tout d'abord, notre base d'installations a continué de croître, atteignant un niveau record dans chaque segment géographique et catégorie de produits principale. Nous avons également constaté une augmentation de l'engagement des clients envers nos services au cours du trimestre, nos comptes de transaction, nos comptes payants et nos comptes avec abonnements payants. Tous ont enregistré une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre et les abonnements payants ont affiché une très forte croissance ».Maestri a également déclaré que la société avait établi des records absolus pour Apple Music, Apple Care, les services cloud et les services de paiement.La société a souligné quelques-unes de ses réalisations récentes dans la catégorie des services, alors que le PDG d'Apple, Tim Cook, a souligné qu'Apple TV + diffuse des titres qui ont désormais remporté 250 victoires et 1 110 nominations et plus encore. Cook a également souligné que ce mois-ci, Apple TV + a remporté 52 nominations aux Emmy sur 13 titres, dont « Severance » et « Ted Lasso ».En ce qui concerne le reste des résultats d'Apple au troisième trimestre, les revenus de l'iPhone ont légèrement augmenté d'une année sur l'autre, passant de 39,5 milliards de dollars à 40,7 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 3 % par rapport à la même période en 2021.Bien que, dans l'ensemble, l'entreprise a dépassé les attentes de Wall Street, les choses se sont moins bien passées dans les autres catégories. Mac, iPad et la catégorie combinée wearables/home ont tous été affectés durant ce trimestre.L'activité qui en a le plus souffert est Mac dont l'activité a diminué d'environ 10%, les revenus étant passés de 8,2 milliards de dollars à 7,4 milliards de dollars. Les appareils wearables / home / accessoires, qui comprennent l'Apple Watch, les AirPods et les HomePods, ont chuté d'environ 8 %, passant de 8,8 milliards de dollars à 8,1 milliards de dollars, tandis que l'iPad a légèrement chuté de 7,3 milliards de dollars à 7,2 milliards de dollars. Les chiffres faibles ne sont certainement pas une surprise, étant donné les « vents contraires économiques forts » évoqués ces derniers temps par les patrons des grandes entreprises technologiques. Les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, associés à l'inflation, ont eu un impact à la fois sur les habitudes d'achat et sur la capacité des entreprises à présenter leurs produits aux consommateurs.Les produits d'Apple ont longtemps été considérés comme un indicateur pour les achats de produits de luxe, et les performances de l'entreprise en un mot (ou trois) se résument facilement à*: « pourrait être pire ». Une augmentation des revenus de l'iPhone (même légère) parmi des tendances macroéconomiques beaucoup plus sombres pour l'industrie des smartphones est un vote de confiance pour l'entreprise.Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a fait référence à certains des défis plus larges dans un communiqué de presse, notant :« Nos résultats du trimestre de juin ont continué de démontrer notre capacité à gérer efficacement nos activités malgré un environnement opérationnel difficile. Nous avons établi un record de revenus pour le trimestre de juin et notre base installée d'appareils actifs a atteint un niveau record dans chaque segment géographique et catégorie de produits. Au cours du trimestre, nous avons généré près de 23 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, remis plus de 28 milliards de dollars à nos actionnaires et continué d'investir dans nos plans de croissance à long terme ».Au total, Apple a enregistré une augmentation de 2 % de ses revenus d'une année sur l'autre, en partie grâce à une augmentation de 12 % des revenus des services. Le fabricant de matériel a de plus en plus misé sur les performances d'offres de contenu comme TV+ et Music, couplées à d'autres offres logicielles, dont iCloud. Cela s'avère clairement être une décision avisée, car les ventes de matériel ont ralenti dans de nombreuses catégories, dans le contexte d'une confluence de facteurs externes.Alors que la société a continué à mettre à niveau la gamme Mac, les achats d'ordinateurs d'Apple ont peut-être également chuté en partie après un coup de pouce initial entraîné par le déploiement de la puce M1. La société aurait de grandes attentes pour les ventes d'iPhone 14, associées à des rumeurs de refonte de sa populaire Apple Watch.La pandémie de Covid-19 a déclenché une vague historique de démissions qui a obligé les entreprises à repenser non seulement où travailler, mais comment améliorer l'expérience des employés. Selon une nouvelle étude de LinkedIn, certaines entreprises ont surmonté ces changements sismiques pour mieux fonctionner que d'autres. La plateforme de réseautage a publié sa liste annuelle des meilleures entreprises identifiant les 50 meilleurs endroits aux États-Unis pour que les professionnels puissent développer leur carrière.Apple augmente les avantages et les salaires des travailleurs du commerce de détail pour attirer et retenir les employés de ses 270 magasins de détail aux États-Unis, notamment en doublant les jours de maladie pour les employés à temps plein et à temps partiel et en accordant plus de jours de vacances. Ses employés du commerce de détail ont également droit à un congé parental payé et peuvent accéder à une garderie d'urgence à prix réduit. Après avoir été l'une des premières entreprises à dire à ses employés de travailler à distance en mars 2020, Apple leur demande désormais de retourner au bureau trois jours par semaine.Dans un mémo interne consulté par Bloomberg en mai, Apple a déclaré qu'elle retarderait son exigence de trois jours de travail au bureau, qui devait entrer en vigueur ce mois-là. Le mémo indiquait que la récente recrudescence des cas de covid-19 est à l'origine de ce report et ne fournissait pas de date précise pour une nouvelle tentative. Les employés d'Apple étaient alors toujours tenus de travailler au bureau deux jours par semaine et devaient désormais porter des masques dans les zones communes.En parallèle, Ian Goodfellow, l'ancien directeur de l'apprentissage automatique d'Apple, qui a quitté l'entreprise de façon spectaculaire, du moins en partie à cause de ses restrictions en matière de travail à distance, devait rejoindre DeepMind d'Alphabet. Des sources ont déclaré que Goodfellow allait rejoindre DeepMind en tant que « contributeur individuel », lui qui avait déjà travaillé en tant que chercheur principal chez Google en 2019.Ce changement de poste a marqué un coup dur pour Apple, une entreprise qui a du mal à apaiser les travailleurs en désaccord avec sa stratégie de retour au travail. Goodfellow, qui est le membre le plus ancien connu pour avoir quitté le navire à cause du travail à distance jusqu'à présent, a abordé la question directement dans une note au personnel consultée par la journaliste Zoë Schiffer. « Je crois fermement qu'une plus grande flexibilité aurait été la meilleure politique pour mon équipe », a écrit Goodfellow.Le départ de Goodfellow est intervenu à peu près au même moment où un groupe d'employés d'Apple a écrit une lettre ouverte aux dirigeants de l'entreprise pour critiquer les politiques qui, selon eux, étaient « motivées par la peur ». « Nous ne demandons pas que tout le monde soit obligé de travailler à domicile. Nous demandons de décider nous-mêmes, avec nos équipes et notre responsable direct, quel type d'arrangement convient le mieux à chacun d'entre nous, que ce soit dans un bureau, à domicile ou selon une approche hybride. Arrêtez de nous traiter comme des écoliers à qui il faut dire quand être où et quels devoirs faire », peut-on lire dans la lettre.Source : Apple