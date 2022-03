Comment sont choisies les entreprises les plus éthiques ?

le programme d'éthique et de conformité, qui compte pour 35 % de la note générale de l'entreprise ;

la culture de l'éthique, qui compte pour 20 % de la note générale ;

l'influence environnementale et sociétale, qui représente 20 % de la note générale ;

la gouvernance, qui représente 15 % de la note générale ;

le leadership et la réputation, qui représente 10 % de la note générale.

Ethisphere est une organisation à but lucratif qui définit et mesure les normes d'éthique d'entreprise, reconnaît les entreprises qui excellent et promeut les meilleures pratiques en matière d'éthique d'entreprise. Basée à Scottsdale, dans l'Arizona, aux États-Unis, Ethisphere publie le magazine "Ethisphere" et annonce une fois par an son prix des entreprises les plus éthiques du monde (World's Most Ethical Companies). Ethisphere propose aussi des services de vérification de l'éthique d'entreprise. Cette année, elle a désigné pour la toute première fois Apple comme l'une des firmes technologiques les plus éthiques au monde, mais cette distinction a suscité de vives critiques.En effet, Apple a toujours été critiqué pour ses liens avec des contractants ou fournisseurs chinois employant des enfants dans leurs chaînes de production. Cependant, Ethisphere estime que l'entrée en scène d'Apple se distingue, par exemple, de la révélation, fin 2020, que son fournisseur chinois Suyin Electronics faisait travailler des enfants dans la fabrication de produits électroniques. Selon plusieurs rapports sur le sujet - parus entre décembre 2020 et janvier 2021 - Apple aurait mis plus de trois ans à mettre fin à ses relations avec Suyin Electronics, alors que le fabricant de l'iPhone savait que son fournisseur employait des jeunes de 14 ans à peine.En outre, d'anciens employés de la marque à la pomme ont accusé la société en décembre 2020 d'avoir ignoré les violations du droit du travail en Chine, craignant que la législation n'augmente les coûts et ne retarde le lancement des produits. Un rapport publié par The Information à l'époque allègue que la société était parfaitement consciente qu'à partir de 2014, ses fournisseurs violaient le droit du travail chinois, mais n'a rien fait parce qu'elle ne voulait pas mettre un frein à ses lancements de produits ou augmenter les coûts. Les commentaires critiquant la distinction d'Apple en tant qu'une des entreprises les plus éthiques mentionnent également plusieurs autres allégations.Entre autres choses, l'été dernier, les employés d'Apple ont lancé AppleToo, un site Web pour recueillir des témoignages de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail. Selon les critiques, grâce à la culture du secret d'Apple, l'on ne remarque même pas que la culture d'entreprise de la firme de Cupertino affecte souvent les employés. Ainsi, AppleToo devrait permettre de révéler au grand jour ces incidents que les dirigeants d'Apple sont accusés de taire. Le groupe a déclaré : « assez. Nous avons épuisé toutes les voies internes. Nous avons discuté avec nos dirigeants. Nous sommes allés jusqu'aux responsables des affaires. Mais rien n'a changé ».Le classement de cette année représente la 16e reconnaissance annuelle des entreprises éthiques publiée par Ethisphere. En dehors d'Apple, Microsoft (nominé pour la 12e fois en 16 ans), Dell Technologies (10e nomination), Hewlett Packard Enterprise (4e nomination), HP Inc. (3e nomination), LinkedIn (7e nomination) et Western Digital (4e nomination) figurent également sur la liste des entreprises technologiques les plus éthiques en 2022. Dans le domaine des télécommunications, seule AT&T a été choisie pour la troisième fois dans la liste. Dans le secteur des logiciels, Salesforce et Terada ont été nominés pour la treizième fois en 16 ans.Dans le même temps, Workday a été nommé lauréat, pour 3e fois. Dans l'industrie des semiconducteurs, ARM, Intel Company, Micron Technology et ON Semiconductor (onsemi) ont été désignés pour recevoir la distinction. « C'est un honneur pour Micron de figurer parmi les entreprises les plus éthiques de l'Institut Ethisphere. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de nos plus de 44 000 employé dans 17 pays à respecter les meilleures exigences en matière d'éthique et de responsabilité environnementale et sociale », a déclaré Sanjay Mehrotra, président et CEO de Micron, dans un communiqué de presse.« Micron croit {qu'une} tradition d'inclusion, d'intégrité inflexible et de responsabilité est la muse de notre succès continu, et nous continuerons à poursuivre ces convictions avec ardeur », a-t-il ajouté.Selon le site Web d'Ethisphere, le comité consultatif de 12 personnes examine une quantité d'éléments lorsqu'il choisit une entreprise pour le prix, par le biais de 200 facteurs de connaissance répartis sur 5 classes :Sur la base de ces règles, l'institut évalue ensuite ces normes par le biais des réponses à son questionnaire "Quotient éthique" (QE) et des documents complémentaires soumis. Lorsque cela s'avère crucial, l'analyse impartiale et le suivi d'un candidat font également partie du processus d'analyse. « Le score final du quotient éthique d'une entreprise est évalué par rapport à celui de ses pairs dans le contexte de sa structure, de sa taille et de son environnement opérationnel. Les entreprises qui démontrent l'application la plus forte de notre méthodologie reçoivent la désignation de l'une des entreprises les plus éthiques du monde », indique le site.Ce mois-ci, 136 entreprises dans 45 secteurs d'activité ont été choisies pour recevoir ce prix, dont 14 entreprises qui ont été honorées pour la première fois, comme Apple. Le site Web d'Ethisphere indique que si toute entreprise peut postuler pour être l'une des entreprises les plus éthiques, les récompenses sont généralement réservées aux grandes organisations dont le revenu dépasse 250 millions de dollars.Certains des avantages pour les organisations figurant sur la liste - tels qu'ils sont décrits par Ethisphere - sont l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise à long terme, la possibilité de s'autoévaluer et de déterminer les lacunes des processus de l'entreprise, ainsi que la possibilité d'examiner les processus éthiques internes avec les lauréats précédents.Source : Ethisphere Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'entrée en lice d'Apple en tant qu'une des entreprises les plus éthiques au monde ?Pensez-vous que les autres entreprises technologiques méritent leur place dans le classement ?Que pensez-vous des critères sur lesquels Ethisphere se base pour désigner les entreprises les plus éthiques au monde ?