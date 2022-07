Envoyé par annonce de Slack Envoyé par À l’instar du monde qui nous entoure, Slack a connu de nombreuses évolutions depuis son lancement. Au fil des années, nous avons lancé beaucoup d’innovations et développé nos offres : outils flexibles offrant de nouveaux modes de connexion , fonctionnalités de sécurité fiables, applications intégrées, flux de travail, et bien plus encore. Ce que certains ont pu autrefois considérer comme « une simple application de messagerie parmi d’autres » est devenu le QG numérique indispensable de centaines de milliers de clients, qui connectent leurs équipes, outils et partenaires au même endroit.



Pour mettre en avant cette valeur ajoutée et nous assurer de continuer à investir dans l’innovation, nous annonçons aujourd’hui notre toute première augmentation de tarif depuis nos débuts en 2014. Cette augmentation concerne uniquement les clients abonnés à notre forfait Pro. Et ce n’est pas tout : nous mettons également à jour notre forfait Gratuit afin que les utilisateurs puissent essayer plus facilement nos nouvelles fonctionnalités. Ces deux changements prendront effet à compter du 1er septembre 2022.

L’évolution de Slack

Envoyé par Slack Envoyé par Chez Slack, nous avons à cœur d’innover et de développer nos offres afin de permettre à nos clients de donner le meilleur d’eux-mêmes grâce à un QG numérique et à des outils pour répondre aux besoins actuels et futurs des équipes. Créer des intégrations personnalisées pour faciliter les tâches, utiliser des réactions émoji pour rester connectés… Chaque semaine, nos utilisateurs effectuent 15 milliards d’actions sur Slack.

Slack Connect : dans un vrai QG numérique, vous pouvez déplacer l’ensemble de vos communications (même celles avec vos partenaires externes et vos clients) de vos boîtes de réception cloisonnées aux canaux et aux messages directs de Slack. En 2020, nous avons lancé Slack Connect, un espace sécurisé qui vous permet de collaborer avec des personnes d’autres entreprises ou organismes, le tout sans quitter Slack. Aujourd’hui, 77 % des entreprises du Fortune 100 l’utilisent pour collaborer avec leurs clients et partenaires.

Appels d’équipe Slack : au début de la crise sanitaire, nos clients nous ont expliqué qu’ils souhaitaient recréer en ligne les conversations du bureau. S’arrêter au bureau d’un collègue pour discuter ? Lancer une réflexion improvisée ? Ces échanges de la vie de bureau leur manquaient beaucoup. C’est pourquoi nous avons créé les appels d’équipe, une fonctionnalité qui permet de reproduire en ligne les discussions informelles et imprévues que nous connaissions tous au bureau. Et ce n’est pas tout. Le mois dernier, nous avons ajouté un espace de coworking au sein des appels d’équipe, qui comprend une option vidéo et un partage d’écran entre plusieurs personnes.

Clips : trouver un créneau qui convient à tout le monde pour la prochaine réunion peut être un vrai casse-tête. Pour remédier à ce problème, nous avons lancé les clips, une fonctionnalité qui vous permet de créer et de partager des vidéos et des enregistrements vocaux dans Slack. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une solution rapide et facile pour partager des mises à jour, des opinions et des idées avec leurs collègues, le tout de façon asynchrone. Chaque semaine, les utilisateurs de Slack consomment environ 1,2 million de minutes de clips. Comme vous pouvez l’imaginer, cet outil est précieux pour les équipes distribuées qui travaillent de façon asynchrone sur différents fuseaux horaires.

Le générateur de flux de travail : car les journées ne sont tout simplement pas assez longues. Pour permettre à nos clients de gagner du temps, nous avons lancé le générateur de flux de travail. Cet outil sans code offre aux équipes la possibilité d’automatiser les tâches répétitives (par exemple, la collecte des mises à jour hebdomadaires de votre équipe ainsi que l’intégration des nouvelles recrues). Depuis ses débuts, plus de 400 000 utilisateurs ont créé des flux de travail. 80 % des personnes qui utilisent l’outil n’ont pas de formation informatique.

Slack a annoncé une augmentation de ses prix qui est prévue dès le 1septembre, parallèlement à de grands changements dans son forfait gratuit. Il s'agit de la première augmentation de prix depuis le lancement de Slack en 2014, mais qui n'affectera que les abonnées à sa formule « Pro » dans le monde entier, et non les entreprises sous Business Plus de Slack ou les plans d'entreprise personnalisés. Il existe cependant un moyen d'éviter les hausses de prix pour une autre année. Les abonnés Pro annuels actuels peuvent verrouiller le tarif annuel existant pour une autre année en renouvelant leur abonnement avant le 1septembre. Les clients abonnés à un forfait Pro mensuel peuvent également bloquer leur tarif annuel actuel pendant un an en passant à un forfait Pro annuel avant le 1septembre.

En juillet 2021 , Salesforce a officiellement clôturé son acquisition record de 27,7 milliards de dollars de l'application de messagerie Slack Technologies.« Ensemble, nous définirons l'avenir des logiciels d'entreprise, en créant le siège numérique qui permet à chaque organisation d'assurer la réussite des clients et des employés depuis n'importe où », a déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce, dans un communiqué. « Les sièges sociaux [des entreprises] ne sont plus à Madison Avenue ou Main Street, ils sont dans le cloud », affirme Salesforce pour illustrer le fait que les employés n'auront plus besoin d'être physiquement dans les locaux de leurs entreprises pour pouvoir travailler. En d'autres termes, les sièges des entreprises ne seront plus physiques, mais plutôt numériques. « Chaque entreprise, dans chaque secteur, doit être optimisée pour une expérience client, employé et partenaire digital-first », a déclaré la société.Le cofondateur et PDG de Slack, Stewart Butterfield, a qualifié l'accord « d'opportunité unique dans une génération de repenser et de remodeler comment et où nous travaillons ». Pour lui, « Salesforce et Slack sont particulièrement bien placés pour mener ce changement historique vers un monde numérique ».

Source : Slack Avez-vous déjà utilisé Slack ?Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, quelle application concurrente utilisez-vous ?Que pensez-vous de l'évolution des tarifs de Slack pour les clients abonnés à son forfait Pro ?Que pensez-vous des changements apportés à son forfait Gratuit ?