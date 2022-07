interpréter et appliquer les conditions d'utilisation de Facebook/Instagram (soit nos normes communautaires, nos politiques relatives aux annonceurs et au commerce et nos réglementations sur la propriété intellectuelle) ;

examiner, enquêter et traiter les escalades signalées dans la suite de produits Facebook/Instagram et répondre aux demandes sensibles des partenaires mondiaux (cela inclut les rapports entrants de violation présumée des droits légaux, les demandes des utilisateurs, de la presse et des partenaires, etc.) ;

enquêter, dépanner et conduire de manière proactive nos escalades les plus sensibles et les plus complexes jusqu'à leur résolution, et communiquer avec les partenaires interfonctionnels impliqués tout au long du processus ;

recueillir, analyser et utiliser les données pertinentes et les tendances d'escalade pour développer des améliorations du processus global d'escalade et fournir des recommandations pour l'amélioration des processus, des politiques et des produits ;

être à l'aise pour gérer les escalades à haute pression, les zones grises et collaborer avec des experts interfonctionnels, le cas échéant, pour résoudre rapidement les problèmes ;

coordonner avec les équipes interfonctionnelles mondiales, y compris les politiques publiques, les affaires juridiques, les ventes, les produits, les opérations mondiales et autres pour résoudre les problèmes et développer des solutions

rester à jour sur les principaux changements de flux de travail, les directives opérationnelles, les mises à jour des politiques et les normes d'application ;

utiliser des outils, des systèmes et des données stratégiques pour aider l'équipe à analyser les tendances et fournir des informations pour définir les objectifs et améliorer les processus ;

noter que le travail de fin de semaine sera requis sur une base de quart de travail ;

traiter les problèmes de contenu sensibles, y compris, mais sans s'y limiter, les images graphiques, les vidéos, le langage offensant ou désobligeant et tout autre matériel répréhensible selon les besoins.

Chaque jour, les gens viennent sur Facebook pour se connecter avec leurs amis et leur famille, découvrir ce qui se passe dans le monde, interagir avec des entreprises, trouver des clients potentiels et créer une communauté. L'équipe des opérations mondiales de Facebook existe pour les aider.L'équipe Risque et réponse répond aux crises en temps réel, identifie et évalue de manière proactive les risques émergents, mène des enquêtes liées aux risques et évalue ce que nous pourrions faire pour mieux profiter à notre communauté. Nous développons des solutions aux problèmes des utilisateurs, protégeons les utilisateurs en diminuant l'engagement négatif sur le site et fournissons des informations qualitatives et quantitatives sur le comportement des utilisateurs.Nos spécialistes des escalades sont responsables de la gestion des escalades concernant les politiques et procédures de Facebook, les problèmes juridiques mondiaux complexes et le paysage dynamique de la libre expression sur Internet. Nous cherchons à atténuer les risques liés aux problèmes impliquant l'application de nos normes communautaires, de nos politiques en matière d'annonceurs et de commerce et d'autres espaces réglementaires. L'équipe est à l'avant-garde de la gestion des crises, des élections et d'autres problèmes inconnus ou marginaux qui surviennent sur nos plateformes. Il s'agit d'une opportunité passionnante d'aider à générer un impact et à renforcer la confiance des utilisateurs sur Facebook et Instagram.Nous recherchons des résolveurs de problèmes axés sur l'équipe qui peuvent établir des relations et prospérer dans l'ambiguïté. Vous travaillez bien dans des situations à haute pression, mettez rapidement en œuvre des solutions et activez des partenaires et des experts en la matière au besoin. Vous communiquez clairement avec les différentes parties prenantes et fournissez des mises à jour et des conclusions clés au fur et à mesure que les escalades hautement prioritaires se déroulent.