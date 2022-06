vendre des publicités numériques en fonction des sites visités et du comportement des utilisateurs sur Internet ;

ou vendre des publicités en fonction de ce que les utilisateurs recherchent sur les moteurs de recherche.

Changer de dirigeant serait salutaire pour l'entreprise, estime Frances Haugen

La valeur marchande de Meta a chuté d'un montant supérieur à 500 milliards de dollars. Meta, qui était autrefois la sixième plus grande entreprise mondiale en matière de capitalisation boursière, ne figure même plus parmi les dix premières du classement. Les actions ont chuté de plus de 45 % depuis qu'elles ont atteint un sommet historique de 384,33 $ en septembre dernier, effaçant plus de 500 milliards de dollars de valeur marchande au cours de cette période.Le récent ralentissement a coïncidé avec la publication d'un rapport trimestriel lamentable qui montrait que Facebook avait enregistré une baisse de sa base d'utilisateurs quotidienne moyenne pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise. Zuckerberg a imputé la stagnation de l'activité des utilisateurs à la concurrence accrue de plateformes rivales telles que TikTok.Meta a perdu plus de 200 milliards de dollars de valeur en une seule journée de négociation à la suite du rapport – ce qui était la plus forte baisse de valeur marchande d'une journée de toutes les actions de l'histoire des États-Unis, selon Dow Jones.Facebook était autrefois une entreprise qui valait plus de 1 000 milliards de dollars, grâce à son système de suivi impeccable. Cependant, la nouvelle fonctionnalité d'Apple qui permet à ses utilisateurs de choisir de bloquer les traceurs publicitaires a neutralisé cette force de Facebook. Même la base d'utilisateurs de Facebook a commencé à diminuer après une vague de révélations de lanceurs d'alerte, montrant les effets néfastes des médias sociaux pour les jeunes utilisateurs.Mark Zuckerberg a fondé Facebook il y a environ 18 ans. Il a décidé de renommer son entreprise. L'annonce a été faite durant l'édition 2021 de la Facebook Connect. Comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la maison-mère de différentes entreprises dont Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus. « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »Le projet, en développement dans le département Facebook Reality Labs (qui s'occupe des technologies de réalité augmentée, virtuelle et mixte), compte actuellement 10 000 salariés aux États-Unis. Facebook a annoncé le recrutement dans les cinq prochaines années de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires en Europe. Un projet pour lequel Facebook a réservé 10 milliards de dollars rien que pour 2021, une addition qui sera donc plus salée les années à venir.Cette décision a été perçue par certains comme une manœuvre de distraction. Selon eux, Zuckerberg s'est efforcé de rebaptiser l'entreprise pour faire oublier la série de scandales liés à Facebook et Instagram, mais aussi l'examen minutieux par le Congrès de l'impact des plateformes de médias sociaux sur les jeunes utilisateurs.Le modèle commercial de Facebook repose principalement sur la diffusion de publicité, notamment :C'est la raison pour laquelle les utilisateurs recevaient des publicités pour des produits dont ils ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. Cependant, récemment Apple et Google, pour leur propre avantage, ont décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de désactiver le suivi des publicités sur leurs supports. Les retombées ont conduit les annonceurs à transférer l'intégralité de leur budget publicitaire vers Google, répertoriant Facebook comme non rentable.Frances Haugen, 37 ans, est une data scientist originaire de l'Iowa, diplômée en ingénierie informatique et titulaire d'une maîtrise en commerce de Harvard. Selon un profil LinkedIn désormais supprimé, Haugen était un chef de produit chez Facebook affecté au groupe Civic Integrity. Elle a choisi de quitter l'entreprise après la dissolution du groupe. Elle a dit qu'elle n'avait « pas confiance dans le fait qu'ils étaient prêts à investir pour empêcher Facebook d'être dangereux ».La dénonciatrice de Facebook a estimé que la grande enseigne des médias sociaux ne pourra pas récupérer tant que Mark Zuckerberg ne quittera pas ses fonctions de directeur général.Ce n'est pas la première fois qu'elle fait une telle recommandation. En effet, lors de la soirée d'ouverture de l'édition 2021 du Web Summit, un festival technologique attirant des dizaines de milliers de personnes dans la capitale portugaise, Lisbonne, elle a déclaré : « Je pense qu'il est peu probable que l'entreprise change si [Mark Zuckerberg] reste le PDG ».Commentant le changement de marque, Haugen a déclaré que cela n'avait aucun sens compte tenu des problèmes de sécurité qui n'ont pas encore été résolus.« Encore et encore, Facebook choisit l'expansion dans de nouveaux domaines plutôt que de s'en tenir à ce qu'il a déjà fait. Je trouve cela inadmissible... Il faut consacrer plus de ressources aux systèmes de sécurité de base », a-t-elle déclaré devant une foule animée qui a fréquemment applaudi pendant qu'elle parlait.« Au lieu d'investir pour s'assurer que leurs plateformes sont un minimum sûres, ils sont sur le point [d'engager] 10 000 ingénieurs » en Europe pour le développement du "métavers" », a-t-elle ajouté à propos du monde parallèle numérique qui représente, selon le patron de Facebook, l'avenir d'internet. « Je ne peux imaginer comment cela peut avoir du sens », a-t-elle encore dit.Plus tôt ce mois-ci, dans une interview avec Bloomberg, elle a expliqué ce qui l'avait obligée à prendre publiquement la parole après avoir quitté l'entreprise en mai 2021.Haugen a pris des dizaines de milliers de pages de documents montrant que la grande enseigne des médias sociaux savait que ses produits nuisaient à la santé mentale des adolescents, fomentaient la violence ethnique dans des pays comme l'Éthiopie et n'ont pas réussi à lutter contre la désinformation avant les émeutes de Washington DC le 6 janvier de l'année dernière.Elle a déclaré à Bloomberg que Zuckerberg « croit sincèrement que Facebook n'est qu'un miroir » de la réalité et que « si vous êtes mécontent, c'est parce que vous pouvez vous voir maintenant [sur ce miroir de la réalité] ».« Depuis l'âge de 19 ans, Mark est entouré de gens qui lui ont dit qu'il faisait un excellent travail » a-t-elle déclaré, ajoutant « nous pouvons diaboliser Zuckerberg, mais cela ne le fera pas guérir plus vite ».Haugen a estimé que, contrairement à la plupart des autres entreprises publiques, Zuckerberg détient 56 % des droits de vote : « Personne, en dehors de Mark Zuckerberg, ne peut contrôler Facebook en ce moment ».Lorsqu'Emma Barnett de Bloomberg lui a demandé si Zuckerberg devait démissionner, elle a répondu : « Je ne pense pas que l'entreprise puisse se relever tant qu'il en est le chef ».Haugen a parlé d'un changement que Facebook a apporté à son algorithme (qui décide de ce que vous voyez sur votre fil d'actualité Facebook) en 2018 pour déclencher des réactions des utilisateurs. « Alors, vous savez, vous avez votre téléphone. Vous pourriez ne voir que 100 éléments de contenu si vous vous asseyez et faites défiler pendant, disons, cinq minutes. Mais Facebook a des milliers d'options qu'il pourrait vous montrer. L'algorithme choisit parmi ces options en fonction du type de contenu avec lequel vous vous êtes le plus engagé dans le passé. Et l'une des conséquences de la façon dont Facebook sélectionne ce contenu aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'optimiser le contenu qui suscite l'engagement ou la réaction. Mais ses propres recherches montrent qu'un contenu haineux, qui divise, qui polarise, inspire plus facilement aux gens de la colère que d'autres émotions ».Le contenu extrême est le plus distribué dans « des endroits linguistiquement divers », a déclaré Haugen à Bloomberg, ce qui signifie qu'ils utilisaient la « version la plus dangereuse de Facebook » et laissaient de la place aux discours de haine.Pour mémoire, des dizaines de documents Facebook qu'elle a publiés et qui ont été examinés par le Wall Street Journal montrent que des employés Facebook ont tiré la sonnette d'alarme sur la façon dont ses plateformes sont utilisées dans les pays en développement, où sa base d'utilisateurs est énorme et en expansion. Les employés ont signalé que des trafiquants d'êtres humains au Moyen-Orient utilisaient les plateformes pour proposer des « femmes de ménage à vendre » qui étaient présentées comme du personnel corvéable à merci, sans contrat de travail ni protection sociale et confiscation du passeport.À maintes reprises, montrent les documents, les chercheurs de Facebook ont identifié les effets néfastes de la plateforme. À maintes reprises, malgré les audiences du Congrès, ses propres engagements et de nombreux exposés médiatiques, la société ne les a pas corrigés. Les documents offrent peut-être l'image la plus claire à ce jour de l'étendue de la connaissance des problèmes de Facebook au sein de l'entreprise, jusqu'au directeur général lui-même.À la lecture des documents internes, des employés de Facebook ont averti que des groupes armés en Éthiopie utilisaient le site pour inciter à la violence contre les minorités ethniques. Ils ont envoyé des alertes à leurs patrons sur l'utilisation des plateformes pour la vente d'organes, la pédopornographie et l'action du gouvernement contre la dissidence politique. Les documents ont montré également la réponse de l'entreprise, qui dans de nombreux cas est inadéquate ou inexistante. Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société avait déployé des équipes mondiales, des partenariats locaux et des vérificateurs de faits tiers pour assurer la sécurité des utilisateurs.En 2018, Facebook a annoncé avoir procédé à un changement dans son algorithme afin d'améliorer sa plateforme et d'arrêter les signes de déclin de l'engagement des utilisateurs. Zuckerberg a déclaré que son objectif était de renforcer les liens entre les utilisateurs et d'améliorer leur bien-être en favorisant les interactions entre amis et famille. Au sein de l'entreprise, montrent les documents, les membres du personnel ont averti que le changement avait l'effet inverse. Cela rendait Facebook et ceux qui l'utilisaient encore plus en colère. Zuckerberg a résisté à certaines corrections proposées par son équipe, selon les documents, car il craignait qu'elles conduisent les gens à moins interagir avec Facebook. Facebook, en réponse, affirme que tout algorithme peut promouvoir un contenu répréhensible ou préjudiciable et que l'entreprise fait de son mieux pour atténuer le problème.Les modérateurs de contenu alimentés par l'intelligence artificielle de Facebook ne peuvent pas lire certaines langues utilisées sur la plateforme, ce qui soulève des inquiétudes quant à la façon dont l'entreprise contrôle le contenu dans les pays qui parlent des langues autres que l'anglais, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.Le Journal a consulté des documents de l'entreprise qui montrent que Facebook n'a pas suffisamment d'employés capables de parler les langues locales pour surveiller les événements dans d'autres pays, des marchés sur lesquels l'entreprise s'est développée pour renforcer sa base d'utilisateurs non américains. Plus de 90 % des utilisateurs mensuels de Facebook se trouvent en dehors de l'Amérique du Nord, selon le Journal.Le rapport montre comment le manque de modérateurs humains possédant des compétences multilingues (combiné aux lacunes de l'utilisation de robots pour éliminer les messages toxiques)affaiblit la capacité de Facebook à surveiller le contenu préjudiciable en ligne, un sujet qui l'a soumis à un examen minutieux dans plusieurs pays ces dernières années.Les employés de Facebook ont ​​exprimé leurs inquiétudes quant à la façon dont le système a permis à de mauvais acteurs d'utiliser le site à des fins néfastes, selon les documents consultés par The Journal.Daniel Motaung a déclaré qu'il avait tenté de créer un syndicat d'employés en raison du contenu traumatisant que les modérateurs devaient regarder, mais qu'il avait été licencié en raison de ses actions.« Le fait qu'il [Zuckerberg] ait tenté une diversion en évoquant le métavers lorsque j'ai soulevé des problèmes de génocide », a ajouté Haugen dans l'interview, « au lieu de réellement sécuriser ces systèmes. Je pense que c'est un manquement au devoir ».Source : interview de Frances Haugen (vidéo dans le texte)Comprenez-vous son point de vue ?Partagez-vous l'idée selon laquelle un changement de dirigeant serait bénéfique à Meta / Facebook ?Le fait que le procureur général de Washington DC poursuit Mark Zuckerberg suite à la violation des données de Cambridge Analytic a est-il, selon vous, susceptible d'avoir un impact sur l'image de l'entreprise et donc d'illustrer un peu plus les propos de Frances Haugen ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de l'idée de percevoir près de 50 % des revenus générés par les créateurs dans Horizon World , sa plateforme de réalité virtuelle faisant partie de son projet de création du métavers ? Pour mémoire, l'entreprise a fourni l'exemple suivant : « ... si un créateur vend un article pour 1,00 $, les frais de la boutique Meta Quest seraient de 0,30 $ et les frais de la plateforme Horizon seraient de 0,17 $, laissant 0,53 $ au créateur avant toute taxe applicable ». C'est un taux effectif de 47,5 % de tout ce qui est vendu sur Horizon Worlds à Meta, laissant 52,5 % au créateur.