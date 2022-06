Macron a déclaré qu'il souhaitait que le nombre de licornes technologiques françaises atteigne au moins 100 d'ici 2030, contre 27 actuellement. « Quel objectif je nous fixe ? D'essayer de développer 10 géants de la technologie en Europe, dans les cinq années à venir, et de porter le nombre de nos licornes à au moins 100 d'ici 2030, ce qui est faisable », a déclaré le président français, Emmanuel Macron, lors de la conférence VivaTech Paris.Le président Emmanuel Macron avait déjà déclaré il y a un an qu'il souhaitait favoriser l'émergence de 10 géants technologiques européens évalués à au moins 100 milliards d'euros d'ici 2030. La déclaration de Macron a été applaudie par certains et décriée par d'autres qui le considèrent comme étant modeste. « En France, nous avons un bilan qui nous permet de dire que c'est crédible », a ajouté Macron lors d'un événement au palais de l'Élysée. Au total, la France compte 15 licornes en 2021, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'un milliard de dollars contre seulement trois en 2017.Paris est traditionnellement à la traîne de New York, de la Californie et aussi de Londres en Europe en tant que pôle technologique et financier. Le ministre britannique de l'Économie numérique était allé jusqu’à déclarer : « le président Macron va s'étouffer avec ses croissants. » , faisant ainsi allusion au faite que, les entreprises technologiques du Royaume-Uni ont reçu plus d'investissements en capital-risque au cours des cinq premiers mois de l'année que leurs rivales en France, en Allemagne et en Chine.Plus de 950 entreprises technologiques britanniques avaient reçu 12,4 milliards de livres de financement privé, ce qui place le Royaume-Uni au deuxième rang, derrière les États-Unis, en ce qui concerne les investissements de démarrage.Bruno Le Maire, Amélie de Montchalin et Cédric O ont présenté en mai 2021 la stratégie française pour le cloud. Il ressort que la France choisit Google et Microsoft pour la protection des données sensibles . Après les échecs de Cloudwatt et Numergy lancés à l'initiative de Nicolas Sarkozy en 2012, le Gouvernement français présente des signes de résignation face au projet de cloud computing souverain et reconnaît la supériorité technologique des États-Unis dans ce domaine.« Certaines des données les plus sensibles de l'État français et des entreprises peuvent être stockées en toute sécurité en utilisant la technologie cloud développée par Google et Microsoft, si elle est concédée à des entreprises françaises », avait déclaré le Gouvernement français. Le secteur technologique français a récemment enregistré plusieurs levées de fonds très médiatisées pour certaines entreprises. L'élection initiale de Macron à la présidence en 2017 a également coïncidé avec le lancement du site de start-up du secteur technologique "Station F" à Paris.Début 2021, le gouvernement français annonce un investissement de 2,3 millions d'euros pour la French Tech et les startups de l'index French Tech Next40/120 devraient créer 10 000 emplois en 2020.French Tech est une initiative lancée en 2014 par le gouvernement pour soutenir l'écosystème français des startups numériques. Cela devrait lui permettre d'atteindre une "souveraineté" technologique, encore inexistante à cause de la domination des géants Américains de la Silicon Valley. Cependant, de grands "mastodontes" comme on en voit dans la Silicon Valley peinent toujours à émerger du lot de startups faisant partir de ce programme. Toutefois, le gouvernement nourrit toujours des espoirs pour la French Tech et a annoncé le lancement d’un nouvel appel à projets (AAP) de 2,3 millions d'euros destiné aux 13 Capitales et Communautés French Tech.Plus tôt cette année, la banque en ligne française Qonto a levé 486 millions d'euros (508,8 millions de dollars), la société de technologie et de gestion des données Castor a levé 23,5 millions de dollars, tandis que Shift Technology a clôturé l'année dernière une levée de fonds de 220 millions de dollars. Macron s'est également félicité du fait que Paris a accueilli des investissements de haut niveau dans le secteur technologique.La société française d'informatique dématérialisée OVHCloud a été introduite en bourse l'année dernière, tandis que la plateforme française de diffusion de musique en continu Deezer prévoit également une introduction en bourse à Paris.Pour certains, cela ne se fera pas facilement tant que la France continuera avec la « phobie » de l'anglais.Quelle appréciation faites-vous de ce projet de Macron ?Quels seraient selon vous, les obstacles à cette action du président Macron ?