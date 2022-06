La réalité virtuelle (RV) s'est fait connaître du grand public durant les années 2000, grâce notamment à Second Life (un logiciel qui permet à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes), un deuxième monde virtuel dans lequel il est possible de se recréer tous les composants qui caractérisent le premier monde, via des avatars. Favorisée comme pour la réalité virtuelle par la généralisation des smartphones et tablettes, la réalité augmentée (RA) s'est fait connaître pour certains grâce à Pokémon GO.Les parties intéressées par le projet de métavers ont annoncé qu'elles avaient formé le Metaverse Standards Forum. Meta est naturellement un membre fondateur, et de grands noms de la technologie comme Adobe, Microsoft et Nvidia le sont également. La participation d'Apple et de Google fait toutefois défaut.La non-participation d’Apple à ce projet surprend plus d’un. Alors que les analystes s’attendaient à ce qu'Apple devienne un acteur dominant dans la course aux métavers avec le lancement d’un casque de réalité mixte cette année ou l'année prochaine. Les sociétés de jeux Roblox et Niantic ne figurent pas non plus parmi les participants du forum, pas plus que les plateformes émergentes de métavers basés sur les cryptomonnaies comme The Sandbox ou Decentraland.Dans un rapport publié en 2018 et intitulé : « Augmented and Virtual Reality in Operations : A guide for investment », Capgemini Research Institute a démontré que les entreprises tirent parti de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Suite à cette étude effectuée sur plus de 700 responsables impliqués dans les stratégies RA/RV de leur organisation et travaillant dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’énergie, le rapport avait révélé que 82 % des entreprises ayant mis en place les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont obtenu des résultats qui satisfont, voire dépassent, leurs attentes. Depuis des années, des informations circulent à propos d'un éventuel matériel de réalité virtuelle ou de réalité augmentée d'Apple. Selon une source proche d'Apple, Apple travaille sur un casque RV ultra haut de gamme et coûteux qui pourrait être commercialisé cette année même. Apple n'a pas encore reconnu publiquement son projet de casque, bien qu'elle ait donné à son conseil d'administration un aperçu du produit.En début d’année, Apple a exprimé son manque d’intérêt a l'idée du métavers proposée par Mark Zuckerberg. « On m'a dit assez directement que l'idée d'un monde complètement virtuel où les utilisateurs peuvent s'échapper comme ils le peuvent dans la vision de l'avenir de Meta, Platforms/Facebook, est hors de portée d'Apple », a écrit Mark Gurman. Il a poursuivi en disant qu'Apple souhaitait que le casque soit utilisé pour « des explosions de jeux, de communication et de consommation de contenu » plutôt que de longues excursions en réalité virtuelle comme celles que Meta semble vouloir apporter au monde.Au-delà de son casque AR non annoncé (mais très discuté) qui serait en cours de développement, le PDG Tim Cook a déclaré que le rôle d'Apple sur le marché des métavers est « une grande question » lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2022 d'Apple en janvier.« Nous sommes toujours en train d'explorer des technologies nouvelles et émergentes.... À l'heure actuelle, nous avons plus de 14 000 applications de kit AR dans l'App Store, qui offrent des expériences AR incroyables à des millions de personnes aujourd'hui », a déclaré Cook lorsqu'il a été interrogé sur les projets de métavers d'Apple. « Nous voyons beaucoup de potentiel dans cet espace et nous investissons en conséquence. »Google quant à lui, a été associé à son propre casque de réalité augmentée. Et la réalité augmentée est une caractéristique vantée de divers produits Google, des téléphones Pixel aux logiciels. Google a également rejoint la VR Standards Initiative en 2016, aux côtés de la marque Oculus VR de Facebook à l'époque. L'initiative a été menée par The Kronos Group, un organisme à but non lucratif axé sur les technologies émergentes qui accueille également The Metaverse Standards Forum.Le nouveau groupe offre une adhésion gratuite et ouverte, de sorte que les deux entreprises pourraient rejoindre le forum metaverse à terme. Cependant, compte tenu des nombreuses questions qui se posent au sujet du métavers et aussi le fait que Meta est inflexible sur l'utilisation d'un terme qui est synonyme de sa propre marque, on pourrait y voir les raisons de l’absence de Google et Apple.Selon l'annonce du forum, ces organisations ne pourront pas participer à des « projets pragmatiques et axés sur l'action », tels que « le prototypage de mise en œuvre, les hackathons, les plugfests et les outils open source pour accélérer le test et l'adoption des normes du métavers ». Le groupe a également déclaré qu'il travaillerait à l'élaboration d'une « terminologie cohérente et de directives de déploiement ». L'objectif du groupe variera en fonction des membres, mais les sujets potentiels proposés sont « les actifs et le rendu 3D, l'interface humaine et les paradigmes d'interaction, tels que la RA et la RV, le contenu créé par l'utilisateur, les avatars, la gestion de l'identité, la vie privée et les transactions financières ».Source : Metaverse Standards Forum Quel est votre avis sur le projet Metaverse Standards Forum ?Que pensez-vous de l'attitude d'Apple et Google qui ne sont pas membre de ce forum ?Que pensez-vous du métavers en général ? Est ce vraiment nécessaire aujourd'hui ?