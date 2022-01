Métavers, qu'est-ce que c'est ?

Apple semblerait ne pas être intéressé par l'aventure de Meta

Les magasins pour attiser la curiosité, mais aussi pour proposer l'expérience

Durant l'édition 2021 de la Facebook Connect, Mark Zuckerberg a annoncé que la maison-mère de son entreprise allait changer de nom pour marquer « notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »« Nous sommes au début du prochain chapitre d'Internet, et c'est aussi le prochain chapitre de notre entreprise. »« Au cours des dernières décennies, la technologie a donné aux gens le pouvoir de se connecter et de s'exprimer plus naturellement. Quand j'ai commencé Facebook, nous tapions principalement du texte sur des sites Web. Lorsque nous avons eu des téléphones avec des caméras, Internet est devenu plus visuel et mobile. À mesure que les connexions devenaient plus rapides, la vidéo est devenue un moyen plus riche de partager des expériences. Nous sommes passés du desktop pour aller sur le Web au mobile ; du texte aux photos en passant par la vidéo. Mais ce n'est pas la ligne d'arrivée. »« La prochaine plateforme sera encore plus immersive - un Internet incarné où vous faites partie de l'expérience, vous n'êtes plus seulement un spectateur. Nous appelons cela le métavers et il touchera tous les produits que nous construisons. »« La qualité déterminante du métavers sera un sentiment de présence – comme si vous étiez juste là avec une autre personne ou à un autre endroit. Se sentir vraiment présent avec une autre personne est le rêve ultime de la technologie sociale. C'est pourquoi nous nous concentrons sur cette construction. »« Dans le métavers, vous pourrez faire presque tout ce que vous pouvez imaginer — être avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer — ainsi que des expériences complètement nouvelles qui ne correspondent pas vraiment à notre façon de penser à propos des ordinateurs ou téléphones aujourd'hui. Nous avons fait un film qui explore comment vous pourriez un jour utiliser le métavers. »Le concept de métavers devient rapidement un mot à la mode dans le domaine de la technologie et des affaires. Mais qu'est-ce qu'il désigne ?Métavers est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR). Certaines personnes utilisent également le mot métavers pour décrire les mondes de jeu, dans lesquels les utilisateurs ont un personnage qui peut se promener et interagir avec d'autres joueurs.Il existe également un type spécifique de métavers qui utilise la technologie blockchain. Dans ceux-ci, les utilisateurs peuvent acheter des terrains virtuels et d'autres actifs numériques à l'aide de cryptomonnaies.De nombreux livres et films de science-fiction se déroulent dans des métavers à part entière (des mondes numériques alternatifs qui ne se distinguent pas du monde physique réel). Mais cela reste de la fiction. Actuellement, la plupart des espaces virtuels ressemblent plus à l'intérieur d'un jeu vidéo qu'à la vraie vie.À en croire Mark Gurman de Bloomberg, il semble que le PDG d'Apple, Tim Cook, n'est pas encore intéressé par ce que Mark Zuckerberg propose.Gurman a écrit dans sa newsletter hebdomadaire Power On qu'Apple ne participerait pas au métavers qui est désormais à la mode, accéléré par Meta, même avec l'intention de sortir son propre casque de réalité mixte peut-être dès cette année. L'extrait en question se trouve dans la section réservée aux abonnés de la newsletter, mais Gurman l'a partagé pour tout le monde sur Twitter.À la question « pensez-vous que le casque Apple sera complètement compatible au métavers ou simplement focalisé sur la réalité virtuelle et augmentée de base ? », il a déclaré : « voici un mot que je serais surpris d'entendre sur scène lorsqu'Apple va annoncer son casque : métavers. J'ai été informé du fait que l'idée d'un monde complètement virtuel vers lequel les utilisateurs pourraient se tourner (comme ils le peuvent dans la vision du futur des plateformes Meta / Facebook) est hors limites pour Apple. Les cadres supérieurs de l'entreprise d'aujourd'hui et d'hier comme Johny Ive ont fait pression pour que le casque de réalité virtuelle ne soit pas un appareil qui dure toute la journée mais plutôt un outil que quelqu'un pourrait utiliser pour ses jeux, sa communication et son contenu de consommation. Le casque de réalité augmentée est la priorité réelle d'Apple parce qu'il peut être porté toute la journée et, naturellement, ne sortir personne de son environnement réel ».Le casque d'Apple actuellement non confirmé et sans nom aurait deux écrans 8K ainsi qu'un accent important sur la réalité augmentée. En d'autres termes, Apple prévoit que les utilisateurs passent plus de temps à regarder le monde réel qui les entoure qu'un Oculus Quest ne le permet, ce qui donne du crédit à la prédiction de Gurman.Bien que nous n'ayons pas encore entendu de « non » ferme de la part d'Apple lui-même, la position de l'entreprise, telle que décrite par Gurman, serait encourageante pour quiconque se méfie de la poussée vers le métavers des grandes technologies. Maintenant, vous avez au moins une grande enseigne de la technologie à vos côtés. Ils essaieront toujours de vous vendre un cyber-casque cher, mais au moins vous ne le porterez probablement pas pour toutes vos réunions de travail.Meta a discuté de l'ouverture de magasins qui finiront par s'étendre dans le monde entier, ont déclaré des personnes connaissant le projet et les documents de l'entreprise consultés par le New York Times. Les magasins seraient utilisés pour présenter aux gens les appareils fabriqués par la division Reality Labs de la société, tels que les casques de réalité virtuelle et, éventuellement, les lunettes de réalité augmentée, ont-ils déclaré.Ces appareils sont des passerelles vers le métavers puisqu'ils aideraient à montrer aux gens que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent être amusantes et intéressantes. L'objectif des magasins est de rendre le monde « plus ouvert et connecté », selon les documents de l'entreprise consultés par le Times. Ils sont également destinés à susciter des émotions telles que « la curiosité, la proximité ».Les discussions sur les magasins physiques ont précédé de plusieurs mois le changement de marque de Facebook, un travail sérieux sur l'initiative ayant commencé l'année dernière, ont déclaré les sources du Times. Et le projet, qui est toujours en développement, pourrait ne pas se poursuivre.Zuckerberg a parlé du métavers alors que son entreprise est aux prises avec des défis réglementaires et sociétaux. Frances Haugen, une ancienne employée devenue dénonciatrice, a accumulé des milliers de pages de documents internes et les a récemment partagées avec les législateurs et les médias. Elle a déclaré que Facebook ne faisait pas assez pour protéger la société des dommages que Facebook cause. Ses divulgations ont attiré l'attention des législateurs et des régulateurs, bien que l'on ne sache pas à quel point son cas est solide.Le scepticisme à propos du métavers abonde également. Alors que la division Reality Labs de Meta a connu un succès modeste dans le passé avec l'Oculus Quest 2, un casque populaire, la réalité virtuelle reste un marché de niche pour les amateurs et les passionnés. Le matériel est souvent coûteux et peut être difficile à utiliser. Certaines personnes ont signalé que les casques les écœuraient.« Nous sommes, au mieux, à au moins cinq à dix ans d'un produit ou service Meta entièrement étoffé », a déclaré Tim Derdenger, professeur à la Tepper School of Business de l'Université Carnegie Mellon. Il a dit que ce sur quoi Meta travaillait s'apparentait au jeu vidéo Second Life du début des années 2000, le qualifiant de « deuxième coup pour lancer un service de type Second Life, mais qui, espérons-le, sera plus immersif ».Pourtant, Zuckerberg a déclaré qu'il voyait le moment de construire ce qu'il pense être le prochain changement majeur dans les plateformes informatiques depuis l'ère des smartphones. À l'avenir, les applications de Zuckerberg ne seraient plus soumises aux règles dictées par Apple et Google, qui possèdent les magasins d'applications qui distribuent Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.Ces dernières années, Meta avait expérimenté des efforts de vente au détail physique. Il a ouvert des kiosques « pop-up » dans les aéroports et un magasin éphémère dans le quartier de SoHo à Manhattan pour présenter ses produits matériels Oculus. Il avait également un emplacement pop-up avec Macy's en 2018, dans le but d'amener plus de petites entreprises sur la plateforme.Si les nouveaux magasins de Meta devaient voir le jour, ils proposeraient des produits tels que les appareils Portal (des gadgets de téléconférence qui permettent aux gens de discuter en vidéo sur Facebook) ainsi que les casques Oculus, selon les documents de la société. Les magasins pourraient également inclure des lunettes connectées à commande vocale que Meta a développées avec Ray-Ban, que les gens peuvent utiliser pour prendre des photos et des vidéos.Source : Mark Gurman Qu'en pensez-vous ? Cela vous semble-t-il crédible qu'Apple n'épouse pas l'idée du métavers ?Apple serait-il plus dans une position d'observation afin de ne pas se précipiter vers cette utilisation des casques comme certaines entreprises le font actuellement ?Que pensez-vous du métavers en général ?Que pensez-vous de l'idée de Facebook de lancer des kiosques pour susciter la curiosité du public et proposer l'expérience ?Avec le métavers, Facebook pourrait-il s'affranchir au moins partiellement des barrières imposées par d'autres grandes enseignes technologiques (comme Apple et son App Store, Google et Play Store, etc.) puisqu'il serait accessible via les casques Oculus Quest 2 dont il est propriétaire ?