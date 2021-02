La réalité virtuelle (RV) s'est fait connaître du grand public durant les années 2000, grâce notamment à(un logiciel qui permet à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes), un deuxième monde virtuel dans lequel il est possible de se recréer tous les composants qui caractérisent le premier monde, via des avatars. Favorisée comme pour la réalité virtuelle par la généralisation des smartphones et tablettes, la réalité augmentée (RA) s'est fait connaître pour certains grâce à Pokémon GO.Dans un rapport publié en 2018 et intitulé : «», Capgemini Research Institute a démontré que les entreprises tirent parti de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Suite à cette étude effectuée sur plus de 700 responsables impliqués dans les stratégies RA/RV de leur organisation et travaillant dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’énergie, le rapport avait révélé que 82 % des entreprises ayant mis en place les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont obtenu des résultats qui satisfont, voire dépassent, leurs attentes.Depuis des années, des informations circulent à propos d'un éventuel matériel de réalité virtuelle ou de réalité augmentée d'Apple. Dans un rapport, certains analystes affirment qu'Apple travaille sur un casque RV ultra haut de gamme et coûteux qui pourrait être commercialisé en 2022. Le rapport indique que le casque à réalité mixte d'Apple contiendra plus d'une douzaine de caméras pour suivre les mouvements et montrer des vidéos du monde réel à la personne qui le porte. L’équipement sera doté également des applications de réalité virtuelle et de réalité mixte, de capteurs LIDAR (pour cartographier les salles, similaires aux effets de RA sur l'iPad Pro et l'iPhone 12 Pro).La technologie de suivi du regard incorporée aux écrans 8K offrirait une résolution bien supérieure à celle des casques de réalité virtuelle actuellement disponibles sur le marché. Le prix pourrait atteindre environ 3 000 dollars, ce qui est considérablement plus élevé que la plupart des autres casques VR. Les puces utilisées devraient être du matériel Apple Silicon développé en interne qui pourrait être potentiellement plus puissant que la puce M1 actuelle d'Apple. Apple expérimenterait diverses méthodes de contrôle, dont le suivi manuel et visuel, un cadran monté sur le côté du casque et un accessoire "en forme de dé à coudre", bien que rien ne soit encore finalisé.Le casque décrit principalement comme un appareil de réalité virtuelle avec des fonctions de réalité augmentée plus limitées, est destiné à être une étape clé vers l'objectif ultime d'Apple : un appareil de réalité augmentée léger, impossible à distinguer des lunettes standards.La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des technologies actuellement utilisées dans le secteur de la santé, la réalité virtuelle est par exemple utilisée en thérapie pour traiter les patients souffrant de phobies et d'anxiété. Elle est également utilisée dans le traitement de l'autisme pour aider les patients à développer des compétences de communication et à diagnostiquer les personnes souffrant de troubles visuels ou cognitifs en suivant les mouvements oculaires. Certaines entreprises ont également créé des applications qui utilisent les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle dans les soins de santé. À l’exemple de l’applicationPro qui est utilisée pour localiser les veines chez les patients lors de l'injection.Dans le secteur des jeux, les gens utilisent de plus en plus la technologie de réalité augmentée et de réalité virtuelle sur divers appareils, la gamification qui consiste à ajouter des éléments de type jeu à une tâche pour encourager la participation et stimuler l'engagement offre un énorme potentiel aux entreprises de ce secteur. Un exemple classique est, une initiative qui a introduit une expérience de réalité virtuelle simplifiée à leurs clients.a créé unequi pourrait être pliée dans un casque réalité virtuelle.Que pensez-vous de ce projet d'Apple ?Quelle est votre expérience de la Réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ?Appréciez-vous ces technologies ?