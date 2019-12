Facebook va désormais utiliser les données Oculus VR à des fins publicitaires Et pour apporter des fonctions « sociales » à la plateforme de réalité virtuelle 0PARTAGES 7 0 Lorsque



Désormais, ce n'est plus le cas : Oculus a annoncé des changements à sa politique de confidentialité concernant la façon dont les données sont partagées entre Oculus et Facebook lorsque vous connectez un Oculus Rift à votre compte Facebook. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de connecter votre compte Oculus à Facebook pour utiliser votre Rift.



« Si vous vous connectez à Facebook sur Oculus, Facebook utilisera les informations relatives à votre profil, votre présence et votre activité sur la plateforme Oculus pour fournir et améliorer votre expérience produit dans la famille d'applications Facebook. Ces informations sont également partagées pour vous fournir un contenu plus pertinent, y compris des publicités ».



Voici des exemples d'informations partagées entre Oculus et Facebook lorsque vous choisissez de vous connecter à Facebook:

Les applications VR que vous utilisez, Oculus pourra donc vous recommander de nouvelles applications que vous n'avez pas encore essayées.

Votre liste d'amis Facebook, vous pouvez donc rejoindre vos amis Facebook qui sont également sur Oculus en VR si vous le souhaitez.

Des invitations et acceptations pour les événements que vous avez créé [sur Facebook].

Des informations telles que votre nom et les métadonnées de messagerie pour les chats dans Oculus, afin que Facebook puisse envoyer ces messages.

Vos photos et le contenu connexe comme les légendes, les likes et les commentaires si vous utilisez la fonction « partager des photos » pour partager des photos de VR sur votre chronologie Facebook.

Les informations sur votre activité Oculus, telles que les applications que vous utilisez, pour vous montrer des annonces pour d'autres applications VR que vous pourriez aimer.





La FAQ d'Oculus affirme qu'une des raisons de l'intégration plus étroite entre les deux sociétés est que Facebook veut créer plus d'expériences sociales en VR, et la société lance une nouvelle plateforme sociale pour que les joueurs VR se connectent sur Facebook. Ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle, étant donné que la réalité virtuelle souffre d'une base de joueurs limitée.



« Au fil du temps, nous lancerons plus de fonctionnalités sociales sur la plateforme Oculus optimisée par Facebook pour rendre notre écosystème VR plus social. Certaines de vos informations seront partagées entre Oculus et Facebook afin que nous puissions créer de meilleures expériences comme celles ci-dessus. Nous voulons également permettre aux gens de trouver plus facilement des groupes liés à la VR sur Facebook ou aux développeurs de diffuser des publicités pour les applications VR aux bonnes personnes ».



Quelques exemples de fonctionnalités sociales ont été fournies au public :

Chats, afin que vous puissiez envoyer un message à vos amis dans ou hors du casque Oculus avec des réponses rapides pour vous lancer ensemble dans les jeux.

La possibilité de créer des événements, vous pourrez donc organiser des tournois ou des jeux multijoueurs avec des amis.

La possibilité d'effectuer des diffusions en direct vers des groupes Facebook depuis votre partie en réalité virtuelle.

La possibilité de partager des photos avec des groupes Facebook depuis le casque de réalité virtuelle.

La possibilité de créer des soirées ouvertes auxquelles n'importe lequel de vos amis Oculus peut se joindre.

L'ajout de vos amis Facebook sur Oculus.

Pour cette dernière option, il faut préciser que les amis Facebook ne devienne pas automatiquement des amis Oculus, à moins que vous ne le décidiez. Une fois connecté à Facebook sur Oculus, vous pourrez voir une liste de vos amis Facebook qui ont également des comptes Oculus, en fonction de leurs paramètres de confidentialité. Vous pouvez ensuite choisir qui vous souhaitez inviter à devenir votre ami sur Oculus. Vous pouvez également choisir de synchroniser automatiquement vos amis Facebook qui ont également des comptes Oculus et qui ont également activé la synchronisation automatique. Pour l'activer, accédez à « Comptes connectés » dans les paramètres de votre compte pour activer cette fonction. La synchronisation automatique est désactivée par défaut.



L'équipe explique que si vous choisissez de ne pas vous connecter à Facebook sur Oculus (ou si vous choisissez de vous déconnecter de Facebook depuis Oculus), vos informations Oculus ne seront pas partagées avec Facebook pour vous montrer du contenu plus personnalisé, y compris des publicités. Si vous vous êtes connecté à Facebook sur Oculus puis vous déconnecter, aucune nouvelle donnée ne sera partagée avec Facebook. Cependant, Oculus peut utiliser vos informations à ses propres fins publicitaires conformément à la politique de confidentialité d'Oculus.



Et pour ceux qui se demandent s'il pourrait choisir de ne partager aucune données avec Facebook, la FAQ souligne que « Que vous vous connectiez ou non à Facebook sur Oculus, Oculus partagera toujours certaines informations avec Facebook pour offrir une expérience cohérente et sûre sur toutes les plateformes, par exemple, si un compte Oculus est signalé comme spam ou abus ».



Les développeurs ne sont pas affectés par ce changement de politique étant donné qu'ils n'auront pas à faire de modification de leur code. De plus, Oculus précise que ces changements « n'affecteront pas les applications et les jeux tiers, ni vos données sur les périphériques ». Cette nouvelle politique ne concerne donc, pour le moment, que les fonctions dites « sociales » des casques Oculus. L'entreprise insiste sur le fait que ces dispositions sont faites pour « aider les personnes à construire leurs communautés VR » et que le mapping 3D de l'intérieur des habitations des utilisateurs, réalisé par le système Oculus Insight, continuera à être stocké en local.



Source : blog Oculus



Et vous ?



Disposez-vous d'un compte Facebook ?

Disposez-vous d'un compte Oculus ?

Êtes-vous surpris de voir les deux entités se partager des données malgré la promesse de Facebook lors du rachat d'Oculus ? Le partage de données entre WhatsApp, racheté quelques semaines avant Oculus, et Facebook malgré la même promesse était-il un élément qui annonçait les couleurs selon vous ?

Pensez-vous que ce partage améliore vraiment l'expérience utilisateur ?

Aimeriez-vous l'essayer ? Lorsque Facebook a acheté Oculus , il a assuré aux utilisateurs qu'il ne se servirait d'aucune donnée collectée via Oculus VR à des fins publicitaires. C'est une question qui est revenue sans cesse au fil des ans, et la réponse a toujours été la même : Oculus et Facebook ne combinent pas et ne vont pas combiner les données.Désormais, ce n'est plus le cas : Oculus a annoncé des changements à sa politique de confidentialité concernant la façon dont les données sont partagées entre Oculus et Facebook lorsque vous connectez un Oculus Rift à votre compte Facebook. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de connecter votre compte Oculus à Facebook pour utiliser votre Rift.« Si vous vous connectez à Facebook sur Oculus, Facebook utilisera les informations relatives à votre profil, votre présence et votre activité sur la plateforme Oculus pour fournir et améliorer votre expérience produit dans la famille d'applications Facebook. Ces informations sont également partagées pour vous fournir un contenu plus pertinent, y compris des publicités ».Voici des exemples d'informations partagées entre Oculus et Facebook lorsque vous choisissez de vous connecter à Facebook:La FAQ d'Oculus affirme qu'une des raisons de l'intégration plus étroite entre les deux sociétés est que Facebook veut créer plus d'expériences sociales en VR, et la société lance une nouvelle plateforme sociale pour que les joueurs VR se connectent sur Facebook. Ce n'est pas forcément la meilleure idée du siècle, étant donné que la réalité virtuelle souffre d'une base de joueurs limitée.« Au fil du temps, nous lancerons plus de fonctionnalités sociales sur la plateforme Oculus optimisée par Facebook pour rendre notre écosystème VR plus social. Certaines de vos informations seront partagées entre Oculus et Facebook afin que nous puissions créer de meilleures expériences comme celles ci-dessus. Nous voulons également permettre aux gens de trouver plus facilement des groupes liés à la VR sur Facebook ou aux développeurs de diffuser des publicités pour les applications VR aux bonnes personnes ».Quelques exemples de fonctionnalités sociales ont été fournies au public :Pour cette dernière option, il faut préciser que les amis Facebook ne devienne pas automatiquement des amis Oculus, à moins que vous ne le décidiez. Une fois connecté à Facebook sur Oculus, vous pourrez voir une liste de vos amis Facebook qui ont également des comptes Oculus, en fonction de leurs paramètres de confidentialité. Vous pouvez ensuite choisir qui vous souhaitez inviter à devenir votre ami sur Oculus. Vous pouvez également choisir de synchroniser automatiquement vos amis Facebook qui ont également des comptes Oculus et qui ont également activé la synchronisation automatique. Pour l'activer, accédez à « Comptes connectés » dans les paramètres de votre compte pour activer cette fonction. La synchronisation automatique est désactivée par défaut.L'équipe explique que si vous choisissez de ne pas vous connecter à Facebook sur Oculus (ou si vous choisissez de vous déconnecter de Facebook depuis Oculus), vos informations Oculus ne seront pas partagées avec Facebook pour vous montrer du contenu plus personnalisé, y compris des publicités. Si vous vous êtes connecté à Facebook sur Oculus puis vous déconnecter, aucune nouvelle donnée ne sera partagée avec Facebook. Cependant, Oculus peut utiliser vos informations à ses propres fins publicitaires conformément à la politique de confidentialité d'Oculus.Et pour ceux qui se demandent s'il pourrait choisir de ne partagerdonnées avec Facebook, la FAQ souligne que « Que vous vous connectiez ou non à Facebook sur Oculus, Oculus partagera toujours certaines informations avec Facebook pour offrir une expérience cohérente et sûre sur toutes les plateformes, par exemple, si un compte Oculus est signalé comme spam ou abus ».Les développeurs ne sont pas affectés par ce changement de politique étant donné qu'ils n'auront pas à faire de modification de leur code. De plus, Oculus précise que ces changements « n'affecteront pas les applications et les jeux tiers, ni vos données sur les périphériques ». Cette nouvelle politique ne concerne donc, pour le moment, que les fonctions dites « sociales » des casques Oculus. L'entreprise insiste sur le fait que ces dispositions sont faites pour « aider les personnes à construire leurs communautés VR » et que le mapping 3D de l'intérieur des habitations des utilisateurs, réalisé par le système Oculus Insight, continuera à être stocké en local.Source : FAQ Oculus Disposez-vous d'un compte Facebook ?Disposez-vous d'un compte Oculus ?Êtes-vous surpris de voir les deux entités se partager des données malgré la promesse de Facebook lors du rachat d'Oculus ? Le partage de données entre WhatsApp, racheté quelques semaines avant Oculus, et Facebook malgré la même promesse était-il un élément qui annonçait les couleurs selon vous ?Pensez-vous que ce partage améliore vraiment l'expérience utilisateur ?Aimeriez-vous l'essayer ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Offre d'emploi - Head of engineering 🦸🏻‍♂️(F/H) ↳ Creanetis - Ile de France - Paris (75008) Développeur junior ↳ L’olivier – assurance auto - Ile de France - Paris (75000) Développeur backend Python (H/F) ↳ HireFirst - Ile de France - Paris (75010) Voir plus d'offres