Combinaison de la RV et de la RA

Mark Zuckerberg a suivi les traces d'Elon Musk en participant à un talk-show sur la plateforme sociale audio Clubhouse. Le patron de Facebook a parlé d'un avenir de science-fiction où les travailleurs se "téléporteraient" dans des bureaux en utilisant la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA). Bien sûr, le milliardaire a un cheval dans la course à la réalité virtuelle. Facebook a acquis Oculus VR, l'une des marques les plus reconnaissables du marché, en 2014 pour 2,4 milliards de dollars. Il a déclaré que les travaux sur la combinaison des technologies de RV et de RA permettraient au projet Google Glass et même à la téléportation de réussir à l'avenir.Lors d'une apparition surprise sur "The Good Time Show", un talk-show sur l'application Clubhouse, jeudi dernier, Mark Zuckerberg a fait part de ses réflexions sur la façon dont la technologie du groupe Reality Labs de Facebook, spécialisé dans la réalité augmentée et virtuelle, pourrait changer le visage de l'interaction humaine. Il a promis un avenir scientifique où les gens pourront se téléporter, au lieu de se déplacer physiquement d'un endroit à l'autre. Il a présenté les progrès de Facebook en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Sous le nom d’utilisateur "Zuck23", Zuckerberg a déclaré : « Nous devrions nous téléporter, pas nous transporter », et a laissé entendre que des travaux sont en cours dans les laboratoires de réalité de Facebook.« L'une des choses que la RV va débloquer est la possibilité de vivre où vous voulez, d'être présent dans un autre endroit et d'avoir vraiment l'impression d'y être. Cela va débloquer beaucoup d'opportunités économiques parce que les gens pourront vivre où ils veulent et de plus en plus travailler là où ils veulent et se téléporter sur place. Je suis également très optimiste quant à l'impact sur le climat, en réduisant les déplacements que les gens doivent faire. Je pense que les progrès des voitures électriques en matière de réduction des émissions sont importants et passionnants, mais je dis à mon équipe qu'il est plus facile de déplacer des morceaux d'atomes et que nous devrions donc nous téléporter, et non pas conduire », a déclaré le PDG de Facebook.Clubhouse est une nouvelle plateforme de médias sociaux qui est uniquement audio. Clubhouse a été lancé en avril 2020 comme un espace permettant aux créatifs de se mettre en réseau dans le monde entier. Il fonctionne sur invitation uniquement, non seulement pour donner aux abonnés un sentiment d'exclusivité, mais aussi pour s'assurer que les personnes qui sont acceptées sont authentiques. Clubhouse est composé de "salles", que tout le monde peut rejoindre ou commencer, et qui portent le titre du sujet de discussion. À l'intérieur, vous avez le modérateur. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez "lever la main" et être amené sur la "scène" aux côtés du modérateur qui contrôle tout dans la salle. En fait, la participation de Zuckerberg à "The Good Time Show", un talk-show de l'application, a surpris beaucoup de monde. Il y a discuté pendant environ 15 minutes de la technologie de la RV et de la RA, donnant un aperçu des recherches entreprises dans les Reality Labs de Facebook.Zuckerberg a suggéré une combinaison des technologies RV et RA pour réaliser le rêve de la téléportation. Alors que la RV utilise l'ensemble de l'écran et immerge les utilisateurs dans un monde différent, la RA permet aux utilisateurs de placer des choses dans le monde physique qui les entoure, donnant ainsi une image de la réalité environnante. En donnant l'exemple de la façon dont la RA aiderait à résoudre le problème qui a conduit à l'échec de Google Glass, il a déclaré que la technologie devra être rendue socialement acceptable et miniaturisée en verres à bords épais.Zuckerberg a déclaré que les progrès sont constants dans ses laboratoires sur les technologies de base qui révolutionneront l'avenir des voyages grâce à la RV et à la RA. « Les systèmes graphiques et visuels donnent vraiment l'impression d'être immergé dans l'espace. Il y a un long chemin de technologie à parcourir pour que cela soit aussi réaliste que vous le souhaiteriez en RV », a-t-il déclaré.Au vu des confinements, le travail à distance a réitéré qu'il n'y a pas besoin de bureaux physiques et a déclaré que Facebook prévoit de permettre à 50 % du personnel de Facebook de travailler à distance d'ici la fin de cette décennie avec l'aide de la technologie RV.Il a ajouté que cela pourrait sauver la planète, ainsi que le temps. « Je suis également très optimiste quant à l'impact sur le climat, en réduisant les déplacements que les gens doivent faire. Je pense que les progrès des voitures électriques en matière de réduction des émissions sont importants et passionnants, mais je dis à mon équipe qu'il est plus facile de déplacer des morceaux d'atomes, donc nous devrions nous téléporter et non pas conduire », a-t-il déclaré.L'apparition des dirigeants de Facebook sur cette application audio a suscité l'inquiétude de certaines personnes qui craignent que le service ne donne aux entreprises technologiques un autre moyen d'éluder les questions difficiles. « Les cadres de Facebook qui se rendent au Clubhouse montrent que Clubhouse est un moyen de contrôler étroitement les messages et d'éviter les questions difficiles et la responsabilité », a tweeté Ellen Pao, ancienne PDG de la société de médias sociaux Reddit, jeudi soir.