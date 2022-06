Le minage de bitcoins permet aux mineurs de gagner des bitcoins en validant des transactions sur la blockchain. Le processus est rentable si le prix du bitcoin dépasse les coûts du minage. En raison des récents changements technologiques et de l'introduction de fermes professionnelles de minage de bitcoins dotées d'une plus grande puissance de calcul, plusieurs mineurs individuels craignent que la rentabilité du minage de bitcoins ne se déprécie (hautement) à l'avenir. Il y a un an, à la suite de la répression de la Chine contre les installations de minage de cryptomonnaies, le minage de bitcoins est devenu plus facile et plus rentable.En effet, plus de la moitié du hashrate, ou la puissance de traitement du réseau bitcoin, a chuté depuis le pic du marché en mai 2021 en raison de la restriction du minage par le gouvernement chinois. Malgré ces conditions, CryptoRank nous apprend que le minage du bitcoin n'est plus rentable pour les mineurs. Selon la société d'analyse, cela s'explique en grande partie par l'effondrement du marché des cryptomonnaies, qui a fait chuter le prix du bitcoin à un niveau jamais atteint au cours des 18 derniers mois et a conduit la cryptomonnaie la plus populaire à lutter pour se maintenir au-dessus de la valeur critique de 20 000 dollars.« En raison d'une baisse significative du prix du bitcoin au cours des derniers mois, le minage est devenu moins rentable. Pour certains mineurs de bitcoins, il pourrait même être non rentable en ce moment », a déclaré la plateforme. Le prix actuel du Bitcoin est de 20 5400 dollars, il a augmenté de 10,6 % au cours des dernières 24 heures. Pour mémoire, le bitcoin a atteint le 10 novembre 2021 un sommet historique de 68 670 dollars, mais il est actuellement en baisse de 70,1 %. L'offre actuelle en circulation de bitcoin est de 19,07 millions de pièces, et l'offre maximale de bitcoin est de 21,00 millions.La part actuelle du bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies serait de 41,33 %, avec une capitalisation de 391,68 milliards de dollars. Outre l'effondrement du prix de la cryptomonnaie, d'autres facteurs pourraient affecter la rentabilité du minage de bitcoins : le coût de l'électricité nécessaire pour alimenter le matériel de calcul, la disponibilité et le prix des systèmes de minage de bitcoins, et la difficulté de fournir des services de minage. Les mineurs de bitcoins utilisent des systèmes de calcul pour extraire des bitcoins et ces systèmes comprennent généralement du matériel, notamment des ordinateurs et des serveurs très énergivores.C'est pourquoi la plupart des mineurs de bitcoins recourent aujourd'hui à des pools miniers, qui facilitent le partage de ressources telles que le matériel et l'électricité. Dans le domaine du minage de bitcoins, seuls ceux qui disposent d'un matériel informatique de haute technologie ont une chance de réaliser d'énormes bénéfices, car ces systèmes leur permettent de résoudre les problèmes de hachage beaucoup plus rapidement. Les mineurs utilisant des machines anciennes et dépassées sont donc plus désavantagés lorsqu'ils réalisent des profits. Les mineurs de bitcoin ont eu l'occasion de réaliser d'énormes profits lors des premières phases de son adoption.L'une des raisons en est que la plupart d'entre eux utilisaient leurs ordinateurs, ce qui garantissait des coûts d'équipement minimes. La concurrence était équitable, car les mineurs se mesuraient principalement à d'autres individus sur des ordinateurs personnels. Selon les analystes, même avec les disparités des coûts d'électricité entre les régions géographiques, la différence a permis à de nombreux mineurs de réaliser des bénéfices. En outre, la rémunération de l'extraction de bitcoins a évolué à la baisse avec le temps. L'offre de bitcoins ne peut dépasser 21 millions de jetons, ce qui signifie que seul ce nombre sera en circulation.Actuellement, les mineurs ont extrait un peu plus de 19 millions, ce qui laisse moins de 2 millions à mettre en circulation. Les mineurs de bitcoins gagnaient initialement 50 bitcoins pour chaque transaction qu'ils réussissaient à vérifier. Toutefois, le protocole du réseau ne peut diviser les récompenses que par deux tous les quatre ans. À partir de mai 2020, les mineurs recevront 6,25 bitcoins pour chaque bloc qu'ils auront complété. Les mineurs potentiels de bitcoins doivent donc comprendre que la taille de la récompense continuera à se déprécier à l'avenir. Ainsi, l'adoption croissante du bitcoin ne garantit pas une augmentation des gains pour les mineurs.En conclusion, la rentabilité du minage de bitcoins dépend de plusieurs facteurs, notamment le coût de l'équipement, les frais d'électricité et les taux de difficulté du minage de bitcoins. Et alors que l'extraction est de moins en moins rentable, certains analystes pensent que le minage de bitcoins continuera à fournir aux mineurs des moyens de réaliser des profits. Selon ces derniers, bien que ce point reste spéculatif, il est largement connu que les traders et les investisseurs ont tendance à conserver des positions à perte plus longtemps qu'à profit, surtout après que leur perte se soit transformée en profit.La même règle pourrait également s'appliquer aux mineurs qui ne vendront pas leurs avoirs à perte, surtout s'ils ont des réserves. Le bitcoin étant extrait à un prix supérieur à celui auquel ils pourraient le vendre sur le marché, les mineurs sont plus susceptibles de conserver leurs pièces plutôt que de les vendre pour couvrir une partie seulement de leurs dépenses. Mais selon les analystes, il s'agit d'une arme à double tranchant, car l'on pourrait être confronté à une plus grande pression de vente lorsque le bitcoin atteindra le prix d'équilibre des mineurs qui leur permet de couvrir toutes leurs dépenses d'exploitation.Par ailleurs, le débat entre les législateurs de différents pays, états et villes fait rage sur les effets environnementaux de l'extraction de bitcoins basée sur la preuve de travail (Proof-of-Work - PoW). Il est important de noter que les cryptomonnaies PoW ont fait l'objet de nombreuses critiques en raison de l'énorme quantité d'électricité nécessaire à leur extraction, contrairement aux actifs Proof-of-Stake (PoS), qui sont considérés comme plus respectueux de l'environnement. En raison de ce différend, les autorités de certaines régions ont même recommandé d'interdire purement et simplement l'utilisation de la méthode PoW.Récemment, une interdiction du même type a été approuvée par le Sénat de l'État de New York, mais le Parlement de l'Union européenne aurait voté contre. Le 16 juin, un groupe de membres du Congrès américain aurait envoyé une lettre à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) du pays, expliquant que cette pratique présente en fait certains avantages. Cependant, la communauté des détracteurs de la méthode d'extraction PoW continue de grandir.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la chute vertigineuse du prix du bitcoin ?Pensez-vous que le bitcoin va retrouver son plus haut sommet de nombre 2021 ?Que pensez-vous des affirmations selon lesquelles le bitcoin est l'or numérique ou une valeur refuse ?Selon vous, la valeur du bitcoin pourrait-elle atteindre les 100 000 dollars comme certains l'ont prédit l'année dernière ?