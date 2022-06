Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, aux bagages et à d'autres articles. Combinant un retour visuel, haptique et audio, les AirTags visent à simplifier le suivi de vos affaires qui comptent pour vous.« Nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle capacité incroyable aux utilisateurs d'iPhone avec le lancement d'AirTag, qui tire parti du vaste réseau Find My, pour les aider à suivre et à trouver les objets importants de leur vie », a déclaré Kaiann Drance, vice-présidente du marketing mondial des produits iPhone chez Apple à la période du lancement de l'appareil. « Avec son design, son expérience de recherche inégalée et ses fonctions intégrées de confidentialité et de sécurité, AirTag offrira aux clients un autre moyen de tirer parti de la puissance de l'écosystème Apple et d'améliorer la polyvalence de l'iPhone ».Le prix d'un AirTag est de 29 dollars, et un paquet de quatre AirTags peut être acheté pour 99 dollars. Les AirTags d'Apple utilisent la technologie ultra-large bande (ULB) et tirent parti du réseau existant d'appareils de la société, qui fonctionnent comme des balises collectives pour se contacter les uns les autres afin de déterminer l'emplacement de votre objet disparu. « AirTag est un moyen très facile de garder la trace de vos affaires. Attachez-en un à vos clefs, glissez-en un autre dans votre sac à dos », explique Apple.Cependant, des rapports de police montrent que des femmes sont traquées par des Apple AirTags . Les dossiers de police montrent que, comme les experts en sécurité l'ont immédiatement prédit lors du lancement du produit, cette technologie a été utilisée comme un outil pour traquer et harceler les femmes. Dans un rapport, une femme a appelé la police parce qu'un homme qui la harcelait avait aggravé son comportement, et elle a dit qu'il avait placé un AirTag dans sa voiture. La femme a déclaré que le même homme avait menacé de faire de sa vie un enfer, selon le rapport.Gaylyn Morris, 26 ans, a retrouvé son compagnon Andre Smith, également 26 ans, au Tilly's Pub d'un centre commercial d'Indianapolis, à l'aide du gadget, aux premières heures du 3 juin, affirme-t-on. Un témoin a déclaré que Morris s'était approché de lui sur le parking et avait demandé si Smith était dans le bar, affirmant qu'elle avait un traceur GPS qui montrait qu'il était à l'intérieur, selon une déclaration sous serment du détective Gregory Shue. Morris, selon le témoin, a ensuite repéré Smith dans l'établissement.« Quand les officiers sont arrivés sur la scène, ils ont trouvé Andre Smith sous l'avant d'une Chevrolet Impala 2010 bleu foncé enregistrée au nom de Gaylyn Morris. Jordan Shaffer, de la compagnie 6 de l'IFD, a constaté le décès d'André Smith à 12h56. Smith décédé à 12h56. Les officiers sur place ont arrêté la conductrice de la Chevrolet Impala, identifié plus tard comme Gaylyn Morris. La brigade criminelle a été sollicitée et j'ai répondu, avec d'autres inspecteurs. je suis intervenu. Gaylyn Morris a été transportée au bureau des homicides de l'IMPD pour un entretien. », affirme le temoin.Le témoin est entré dans le bar et a vu Morris, Smith et une compagne avoir une altercation. Le témoin a pris deux vidéos de la bagarre et les a fournies à la police. Morris, selon le récit d'un second témoin, a saisi une bouteille de bière et a frappé la compagne de Smith, mais ce dernier est intervenu. Le propriétaire du bar a alors demandé aux trois personnes de partir.Selon les récits d'autres témoins figurant dans l'affidavit, Morris a déclaré avoir utilisé un Apple AirTag pour localiser Smith. Morris, selon l’affidavit, est ensuite partie, est montée dans sa voiture et s'est éloignée. Lorsque Smith est sorti, Morris s'était arrêtée à l'extérieur du Metro Diner, juste à l'est du Tilly's, et a roulé sur le trottoir en direction de Smith, le renversant, affirme-t-on.Après que Morris ait reculé sur son petit ami et quitté le trottoir, comme l'indique l’affidavit, l'un des témoins a tenté de s'interposer devant la voiture pour protéger Smith, mais Morris aurait contourné le témoin, le frappant à la hanche gauche avec le rétroviseur de sa voiture, puis renversant Smith et le traînant.Une infirmière diplômée qui a essayé d'intervenir « n'a pas pu pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire parce que le corps de Smith était complètement sous la voiture entre les roues avant, sa tête étant du côté du conducteur derrière la roue avant et ses pieds étant au niveau de la roue avant du côté du passager », indique la déclaration.Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé Smith sous une Chevrolet Impala 2010 bleu foncé enregistrée au nom de Morris. Il a été déclaré mort à 0 h 56 sur les lieux.Interrogée par la police, Morris aurait d'abord nié avoir utilisé un AirTag pour suivre Smith. Lorsqu'on lui a demandé si, en cas de mandat de perquisition, un traceur serait trouvé dans la voiture de Smith, Morris, selon l’affidavit, a admis avoir placé le traceur sans fil Apple sur la banquette arrière du véhicule de Smith, près du porte-gobelet.Un mandat de perquisition pour la Chevy Impala de Morris a permis de récupérer une « boîte d'emballage Apple AirTag ». Et Smith portait un iPhone d'Apple. Dans une interview, Indiana, la tante de Smith, Reneka Day, a déclaré : « Ces dispositifs de localisation ne devraient pas être utilisés par le public. Ils ne devraient pas être disponibles pour le public. Ils ne devraient être utilisés que par les hôpitaux et la justice. »En mars, un homme a été arrêté pour avoir suivi l’emplacement de sa petite amie en plaçant une Apple Watch coincée dans le pneu du véhicule de la victime et en utilisant une application de localisation. Ce fait divers, a priori isolé, questionne encore sur les dangers liés à la géolocalisation.Lawrence Welch, 29 ans, a été accusé d'avoir attaché illégalement « un dispositif électronique destiné à suivre une autre personne à un véhicule à moteur ». Un affidavit déposé dans le comté de Davidson, au Tennessee, décrit la cause probable de son arrestation, une violation de la loi de l'État interdisant le suivi non consensuel des véhicules. Et bien qu’Apple dispose d’un équipement spécifique à cet effet, les AirTags, le sujet a opté pour la montre intelligente de la marque à la pomme.Le mois dernier, NBC10 Boston a rapporté avoir identifié au moins deux douzaines de cas dans la région du Grand Boston dans lesquels des alertes téléphoniques ont été déclenchées à la suite du suivi Apple AirTag. Et dans huit de ces cas, les rapports de police n'ont pas été publiés parce qu'il s'agissait de violences domestiques. Apple a récemment mis en place des mesures de lutte contre le harcèlement pour ses trackers AirTag, car ils étaient utilisés à mauvais escient pour la surveillance clandestine.Ces mesures comprennent des alertes transmises par Bluetooth aux iPhones et aux téléphones Android situés à proximité, de sorte que les propriétaires d'appareils mobiles sont informés qu'un AirTag actif se trouve à proximité. L'Apple Watch, en revanche, ne diffuse pas sa présence de la même manière. Eva Galperin, directrice de la cybersécurité pour l'Electronic Frontier Foundation (EFF), a déclaré qu'elle n'avait pas de recommandation évidente pour Apple dans cette situation.« Il est facile de trouver quelqu'un qui dira que c'est mauvais. Il est facile de trouver quelqu'un qui dira qu'Apple devrait faire quelque chose. Mais ce qu'Apple devrait faire dans ce cas n'est pas clair pour moi. Je peux seulement dire que cet homme a choisi un dispositif de suivi très coûteux », a-t-elle déclaré.En février, Apple a annoncé qu'elle prenait des mesures pour modifier ses AirTags afin de les rendre moins utiles pour le harcèlement et a condamné l'utilisation abusive de son matériel.Source : Etat de l'indiana Quel est votre avis sur le sujet ?A votre avis, Apple doit-elle abandonner les AirTags ?