Les AirTags d'Apple sont-ils utilisés pour suivre les personnes et voler des voitures ?

De nombreuses femmes traquées par cette technologie, selon les rapports de police

Apple a entrepris d'améliorer les mesures anti-stalking

L'AirTag est un dispositif de suivi développé par Apple, annoncé le 20 avril 2021 lors de l'événement « Spring Loaded ». Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, aux bagages et à d'autres articles. Combinant un retour visuel, haptique et audio, les AirTags visent à simplifier le suivi de vos affaires qui comptent pour vous.« Nous sommes ravis d'offrir cette nouvelle capacité incroyable aux utilisateurs d'iPhone avec le lancement d'AirTag, qui tire parti du vaste réseau Find My, pour les aider à suivre et à trouver les objets importants de leur vie », a déclaré Kaiann Drance, vice-présidente du marketing mondial des produits iPhone chez Apple à la période du lancement de l'appareil. « Avec son design, son expérience de recherche inégalée et ses fonctions intégrées de confidentialité et de sécurité, AirTag offrira aux clients un autre moyen de tirer parti de la puissance de l'écosystème Apple et d'améliorer la polyvalence de l'iPhone ».Le prix d'un AirTag est de 29 dollars, et un paquet de quatre AirTags peut être acheté pour 99 dollars. Les AirTags d'Apple utilisent la technologie ultra-large bande (ULB) et tirent parti du réseau existant d'appareils de la société, qui fonctionnent comme des balises collectives pour se contacter les uns les autres afin de déterminer l'emplacement de votre objet disparu. « AirTag est un moyen très facile de garder la trace de vos affaires. Attachez-en un à vos clefs, glissez-en un autre dans votre sac à dos », explique Apple.L'outil n'a pas tardé à montrer son utilité.En août, Dan Guido, fondateur de la société de cybersécurité Trail of Bits, a annoncé dans une série de tweets qu'il a pu retrouver sa trottinette électrique volée grâce à deux Airtags dissimulés dans les recoins de l'engin. Le premier AirTag était placé comme un leurre et le second était bien caché.« Ma trottinette a été volée la semaine passée. À l'insu du voleur, j'y avais caché deux AirTags. J'ai pu utiliser le réseau Find My d'Apple et la radiogoniométrie UWB pour retrouver le scooter aujourd'hui », a-t-il écrit. Guido a expliqué qu'il s'est rendu dans un restaurant et a laissé la trottinette attachée dehors avec des menottes, qui selon lui sont plus faciles à utiliser qu'un cadenas, mais il a apparemment oublié d'en menotter un. Lorsqu'il est sorti du restaurant, il a remarqué qu'elle n'était plus là. Mais Guido a déclaré qu'il ne s'est pas inquiété, car il avait pris des dispositions pour localiser sa trottinette à tout moment.Chaque médaille ayant son revers, des individus mal intentionnés s'en servent aussi à leurs comptes.Un dimanche soir de septembre, Ashley Estrada se trouvait chez une amie à Los Angeles lorsqu'elle a reçu une étrange notification sur son iPhone : « AirTag Detected Near You ». Estrada, 24 ans, n'en possédait pas, pas plus que les amis avec qui elle était. La notification sur son téléphone indiquait que l'AirTag avait été repéré pour la première fois avec elle quatre heures plus tôt. Une carte de l'histoire de l'AirTag montrait le chemin en zigzag qu'Estrada avait parcouru à travers la ville en faisant des courses.« Je me suis sentie comme violée », a-t-elle déclaré. « Je me suis demandé qui me traque ? Quelle est son intention avec moi ? C'était effrayant ».Estrada n'est pas la seule à avoir vécu cette expérience. Ces derniers mois, des personnes ont indiqué sur TikTok, Twitter et d'autres plateformes qu'elles ont trouvé des AirTags sur leurs voitures et dans leurs effets personnels. On craint de plus en plus que les appareils ne favorisent une nouvelle forme de harcèlement criminel, ce qui, selon les groupes de protection de la vie privée, pouvait se produire lorsque Apple a introduit les appareils en avril.La TikTokeuse Erika Torres qui a reçu une notification sur son iPhone disant qu'un « accessoire inconnu » a été « détecté » près de son téléphone le 10 décembre. Lorsqu'elle a essayé d'obtenir plus d'informations sur l'accessoire et a même essayé de le désactiver, son téléphone était « incapable de se connecter au serveur ». « Je l'ai immédiatement reconnu parmi tous les TikToks viraux que j'ai vus sur des femmes trouvant des AirTags et d'autres dispositifs de suivi plantés sur leurs biens ou leurs voitures », a déclaré Torres dans un TikTok qu'elle a publié le mois dernier. « J'ai vérifié tous mes vêtements, mes affaires, mon sac à main. Je n'ai pas réussi à le trouver ». Elle a montré sur une carte que l'appareil l'avait suivie depuis sa voiture garée jusqu'à un bar où elle s'était rendue, puis sur le chemin du retour. Après avoir appelé la police, on lui a dit de les alerter si « quelqu'un venait à la blesser ».La tiktokeuse @angel.edge95 a reçu une notification indiquant qu'un accessoire inconnu s'était déplacé avec elle pendant « un certain temps ». Son iPhone l'a également alertée que le propriétaire de l'accessoire avait accès à son emplacement. Elle a indiqué que la sœur d'un ami avait été suivie via un AirTag placé sous sa plaque d'immatriculation, et les commentateurs de sa vidéo ont précisé qu'ils avaient eu des expériences similaires.Les dossiers de police montrent que, comme les experts en sécurité l'ont immédiatement prédit lors du lancement du produit, cette technologie a été utilisée comme un outil pour traquer et harceler les femmes.Des médias ont demandé des rapports mentionnant les AirTags au cours d'une récente période de huit mois auprès de dizaines des plus grands services de police du pays. Au total, huit services de police ont envoyé des dossiers.Sur les 150 rapports de police au total mentionnant des AirTags, dans 50 cas, des femmes ont appelé la police parce qu'elles ont commencé à recevoir des notifications indiquant que leur localisation était suivie par un AirTag qu'elles ne possédaient pas. Parmi ceux-ci, 25 pouvaient identifier un homme dans leur vie - ex-partenaires, maris, patrons - qu'elles soupçonnaient fortement d'avoir placé les AirTags sur leurs voitures afin de les suivre et de les harceler. Ces femmes ont signalé que leurs partenaires intimes actuels et anciens - les personnes les plus susceptibles de nuire aux femmes dans l'ensemble - utilisent des AirTags pour les traquer et les harceler.Dans un rapport, une femme a appelé la police parce qu'un homme qui la harcelait avait aggravé son comportement, et elle a dit qu'il avait placé un AirTag dans sa voiture. La femme a déclaré que le même homme avait menacé de faire de sa vie un enfer, selon le rapport.Les médias ont exclu des détails spécifiques de ces rapports afin de ne pas identifier les victimes, pour leur sécurité.La plupart des cas impliquaient des ex en colère; une femme a appelé pour signaler que son ex avait crevé ses pneus et laissé un AirTag dans la voiture pour la surveiller. Une femme dans un autre rapport de police a déclaré qu'elle avait trouvé plusieurs fois des AirTags attachés à sa voiture et qu'elle savait que c'était son ex, qui avait des antécédents d'agression. Elle a dit qu'elle savait que c'était lui parce qu'il se présentait chez elle en même temps qu'elle.Dans un autre rapport de police, une femme a déclaré qu'elle avait commencé à remarquer quelque chose qui bipait à l'intérieur de son véhicule chaque fois qu'elle quittait sa maison. Elle a trouvé un AirTag dans sa voiture et a confronté un ex qui a admis l'avoir mis là pour voir si elle « le trompait ».Voir des ex apparaître mystérieusement où et au moment où elles sortaient était un déclencheur d'alerte rouge pour plusieurs femmes qui ont fait ces signalements. Une femme n'arrêtait pas de voir son ex la suivre. À un moment donné, il l'a trouvée et coincée. Elle a emmené sa voiture chez un mécanicien, qui y a trouvé un AirTag.Plusieurs femmes qui ont déposé ces plaintes ont déclaré craindre la violence physique. Une femme a appelé la police parce qu'un homme contre qui elle avait une ordonnance de protection la harcelait avec des appels téléphoniques. Elle avait reçu des notifications indiquant qu'un AirTag la suivait et pouvait l'entendre sonner dans sa voiture, mais ne pouvait pas le trouver. Lorsque les policiers sont arrivés, elle a répondu à l'un de ses appels devant l'officier et l'homme a décrit comment il lui ferait du mal physiquement. Une autre qui a trouvé un AirTag dans sa voiture se demandait comment un homme contre qui elle avait une ordonnance de protection semblait toujours savoir où elle se trouvait. Le rapport indique qu'elle avait peur qu'il l'agresse ou la tue.Une femme est entrée dans un poste de police pour signaler qu'elle recevait des notifications pendant des semaines sur les AirTags à proximité et avait trouvé plusieurs AirTags montés sous sa voiture. Elle soupçonnait un homme qui avait été violent envers elle auparavant, qui apparaissait maintenant partout où elle allait.Tous les cas n'impliquaient pas d'ex; dans certains cas, les femmes étaient toujours en couple ou mariées avec les hommes qui les traquaient et sont devenues physiquement violentes lorsqu'elles ont été confrontées aux AirTags.La très grande majorité des signalements provenaient de femmes. Un seul cas sur les 150 qui ont été examinés concernait un homme qui soupçonnait une ex-petite amie de le suivre avec un AirTag.Sur les 150 rapports de police au total mentionnant des AirTags fournis par ces services, moins de la moitié ont mentionné les AirTags dans le cadre de vols ou de vols, le genre d'histoires où quelqu'un avait un AirTag dans son sac à main ou attaché à un vélo ou une voiture qui a ensuite été volé. Plusieurs personnes impliquées ont reçu des notifications AirTag sur leur téléphone mais n'ont trouvé aucun appareil nulle part*; certains de ces rapports mentionnent les appelants disant qu'ils avaient entendu parler du danger des AirTags aux informations.« C'était une façon complètement ridicule de lancer un nouvel appareil, sans avoir pris en compte son utilisation dans une situation de violence domestique », a regretté Eva Galperin, directrice de la cybersécurité à l'Electronic Frontier Foundation. « Mais plus précisément, l'angle mort d'Apple était les personnes qui vivent en dehors de l'écosystème Apple ».Apple reconnaît le problème :« AirTag permet aux utilisateurs de garder une trace d'objets personnels tels que leurs clefs, leur portefeuille, leur sac à main, leur sac à dos, leurs bagages, etc. grâce à l'application Find My. Depuis le lancement d'AirTag en avril dernier, les utilisateurs ont écrit pour partager d'innombrables histoires d'AirTag contribuant à les réunir avec les choses qu'ils apprécient. Grâce à AirTag et à l'application Find My, un client qui a perdu son portefeuille dans le métro a pu le retrouver dans une gare de l'autre côté de la ville. À l'aide d'un AirTag placé à l'intérieur d'une trousse médicale, un parent dont l'enfant a perdu des médicaments essentiels dans le bus a ensuite pu le retrouver.« AirTag a été conçu pour aider les gens à localiser leurs effets personnels, et non pour suivre les personnes ou les biens d'autrui, et nous condamnons dans les termes les plus fermes toute utilisation malveillante de nos produits. Le suivi indésirable est depuis longtemps un problème de société, et nous avons pris cette préoccupation au sérieux lors de la conception d'AirTag. C'est pourquoi le réseau Find My est conçu dans un souci de confidentialité, utilise un chiffrement de bout en bout et pourquoi nous avons innové avec le tout premier système proactif pour vous alerter en cas de suivi indésirable. Nous espérons que cela lancera une tendance dans l'industrie pour que d'autres fournissent également ce type d'avertissements proactifs dans leurs produits.« Nous avons pris conscience que les individus peuvent recevoir des alertes de suivi indésirables pour des raisons bénignes, comme lorsqu'ils empruntent les clefs de quelqu'un avec un AirTag attaché, ou lorsqu'ils voyagent dans une voiture avec les AirPod d'un membre de la famille laissés à l'intérieur. Nous avons également vu des rapports d'acteurs malveillants tentant d'utiliser AirTag à des fins malveillantes ou criminelles.« Apple travaille en étroite collaboration avec divers groupes de sécurité et organismes chargés de l'application de la loi. Grâce à nos propres évaluations et à ces discussions, nous avons identifié encore plus de façons de mettre à jour les avertissements de sécurité AirTag et d'aider à se prémunir contre d'autres suivis indésirables ».Sources : rapports de police, Apple Que pensez-vous des outils de localisation comme les AirTag dans l'absolu ?Vous servez-vous d'un outil similaire ? Si oui, lequel ?Que pensez-vous des garanties apportées par Apple concernant les abus de son dispositif ?Que pensez-vous des réponses données par Apple suite aux inquiétudes des victimes ?