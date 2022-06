La société est lancée sur des tests de la version gratuite au Canada où les utilisateurs peuvent accéder à Photoshop sur un navigateur via un compte Adobe gratuit. Adobe décrit le service comme étant "freemium" et prévoit à terme d'interdire certaines fonctionnalités qui seront exclusives aux abonnés payants. Un nombre suffisant d'outils seront disponibles gratuitement pour exécuter ce qu'Adobe considère comme les fonctions essentielles de Photoshop.Adobe a lancé sa première version web de Photoshop en octobre, proposant une version simplifiée de l'application qui pouvait être utilisée pour les modifications de base. Les calques et les outils d'édition de base ont fait le saut, mais le service était loin d'offrir l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Au lieu de cela, Adobe l'a présenté comme un outil de collaboration, un moyen pour un artiste de partager une image avec d'autres personnes et de leur demander d'intervenir, de laisser des annotations et d'apporter quelques petites modifications, puis de la leur retourner.Au cours des mois qui ont suivi, Adobe a procédé à une série de mises à jour du service et a également commencé à l'ouvrir à d'autres utilisations que la collaboration. Auparavant, il fallait partager un document sur le web à partir de l'application de bureau, mais désormais, tout abonné à Photoshop peut se connecter et lancer un nouveau document directement depuis un navigateur.L'objectif d'Adobe est d'utiliser la version web de Photoshop pour rendre l'application plus accessible et potentiellement attirer les utilisateurs qui voudront payer pour la version complète par la suite. La société a suivi une voie similaire avec un certain nombre de ses applications mobiles, notamment Fresco et Express. La version web de Photoshop est une offre particulièrement importante puisqu'elle ouvre l'un des outils les plus puissants de la société aux Chromebooks, qui sont largement utilisés dans les écoles.Adobe n'a pas fourni de calendrier pour le lancement de la version freemium à plus grande échelle. Entre-temps, la société continue de mettre à jour Photoshop pour le web en y ajoutant de nouveaux outils, notamment l'affinage des bords, les courbes, les outils de fusion et de brûlage et la possibilité de convertir des objets intelligents. La version Web bénéficie également d'une prise en charge mobile pour la révision et le commentaire des images.La manœuvre suscite des débats sur les alternatives à l’offre d’Adobe pour les utilisateurs de Linux et Windows. Photopea filtre parmi les options mises en avant par des internautes. C’est un logiciel propriétaire de retouche et de traitement d'images matricielles et vectorielles. Il est disponible uniquement via un navigateur. Le logiciel est qualifié de clone de Photoshop utilisable dans un navigateur.Source : Photoshop Vous appuyez-vous sur Photoshop pour vos activités de développement web ?Sur quelles alternatives faites-vous reposer vos projets d’édition ou de retouche d’images sur Linux ? Sur Windows ?