Stablegains n'accepte aucun nouvel utilisateur ni aucun nouveau dépôt sur sa plateforme. Pour le moment, la plateforme recommande aux utilisateurs de NE PAS utiliser les adresses de dépôt car les fonds envoyés pourraient ne pas être récupérables ;

Stablegains cessera de supporter le protocole Anchor le dimanche 22 mai 2022 à partir de ce moment, les intérêts quotidiens UST cesseront de s'accumuler dans Stablegains. Le dernier paiement d'intérêt quotidien UST aura lieu le 22 mai. Après cette date, Stablegains retirera les UST de tous les utilisateurs d'Anchor pour les placer dans son portefeuille Terra, « pour faciliter les retraits », indique Kamil ;

Tant que cela sera technologiquement possible et au plus tard le 30 juin 2022, les UST continueront d'être disponibles pour les retraits de Stablegains directement sur la blockchain Terra, ainsi que par USDC, ACH et virement (convertis au taux du marché) ;

Au cours des prochaines semaines, « nous contacterons régulièrement les personnes qui détiennent encore des actifs dans Stablegains pour leur rappeler la date limite du 30 juin » ;

Selon la proposition de l'équipe Terra, il y a de fortes chances que toutes les UST n'existent plus sur la nouvelle blockchain Terra et/ou ne soient plus échangeables contre quoi que ce soit après le 27 mai. « Nous tiendrons les utilisateurs informés de ces options, mais une fois encore, nous leur recommandons de se retirer dès que possible » ;

Le 1er juillet 2022, Stablegains cessera de soutenir le service Stablegains. L'application mobile sera retirée de la liste des App Stores, l'interface Web sera mise hors ligne et il est très probable que nous ne serons plus en mesure de prendre en charge les retraits après cette date.

Stablegains est une application permettant de générer des rendements grâce à la finance décentralisée. Suite à l'effondrement de l'UST, la plateforme a perdu des millions de dollars et se trouve accusé d'avoir trompé ses clients. Une lettre d'un cabinet d'avocats, Erickson Kramer Osborne, adressée à YC W22 Stablegains a fait surface en ligne. Elle indique que la société a été poursuivie pour son incapacité à maintenir et préserver toutes ses "entités" de communication et ses dossiers.« Nous nous intégrerons à un certain nombre de protocoles DeFi, tout en rendant notre produit plus facile à utiliser, plus sûr et plus rapide. Notre objectif est d'être reconnus mondialement comme l'endroit le plus simple, le plus sûr et le plus fiable pour accéder aux avantages de DeFi, et d'aider des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers », précise la société. Stablegains a levé 600 000 dollars en décembre dernier auprès de plusieurs investisseurs et a rejoint le groupe W22 de Y Combinator, d'où le nom YC W22 Stablegains. Une lettre d'un cabinet d'avocats, Erickson Kramer Osborne, adressée à YC W22 Stablegains a fait surface en ligne. Elle indique que la société a été poursuivie pour son incapacité à maintenir et préserver toutes ses "entités" de communication et ses dossiers.« Nous nous intégrerons à un certain nombre de protocoles DeFi, tout en rendant notre produit plus facile à utiliser, plus sûr et plus rapide. Notre objectif est d'être reconnus mondialement comme l'endroit le plus simple, le plus sûr et le plus fiable pour accéder aux avantages de DeFi, et d'aider des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers », précise la société. Stablegains a levé 600 000 dollars en décembre dernier auprès de plusieurs investisseurs et a rejoint le groupe W22 de Y Combinator, d'où le nom YC W22 Stablegains. Mais l'incident provoqué par la chute de l'UST semble avoir des répercussions sur Stablegains. Terra est un protocole blockchain et une plateforme de paiement utilisée pour les stablecoins algorithmiques. Le projet a été créé en 2018 par Terraform Labs, une startup co-fondée par Do Kwon et Daniel Shin. Il est surtout connu pour son stablecoin Terra et la cryptomonnaie associée à l'actif de réserve Luna.Stablegains est une application populaire notamment outre Atlantique permettant de profiter de rendements élevés grâce à la DeFi. On peut la comparer à ses principaux concurrents Celsius ou encore Nexo. La plateforme promet aux propriétaires de fonds de générer des intérêts élevés sur l'investissement. Rappelons que la DeFi ou finance décentralisée est un moyen d'échanger, d'acheter et de vendre avec peu d'intermédiaires et donc par théorie, d'éviter les fonds bloqués ou des frais non prévus à la base ou toute autre action qui impacterait les finances des propriétaires de fonds.« A la suite des récents événements, nous avons décidé d'interrompre le service Stablegains après la fin du mois de juin 2022. », a déclaré le cofondateur de Stablegains, Kamil le 21 mai.Détailds et calendrier prévu :Selon certains analystes, le problème de Stablegains c'est que cette solution était elle aussi fortement exposée à l'UST. Suite au crash du stablecoin de l'écosystème Terra, l'application n'a plus permis à ses utilisateurs de retirer leurs fonds. Certains internautes auraient découvert des pratiques trompeuses et l’ampleur des dégâts.Voici, ci-dessous, le témoignage de Kamil, cofondateur de Stablegains :« Lorsque nous avons lancé Stablegains, nous voulions aider à étendre les innovations passionnantes de la finance décentralisée (DeFi) et les rendre accessibles aux gens du monde entier. Notre intention a toujours été de construire un service qui servira les gens pour les générations à venir.« Nous avons officiellement lancé Stablegains à la mi-2021 en intégrant le protocole Anchor, l'un des outils les plus attendus dans le monde DeFi pendant de nombreux mois, le protocole a été très rentable, sans aucune subvention. Nous continuons à penser que la façon dont il utilisait les récompenses de jalonnement des garanties de prêt pour payer des rendements plus élevés était une innovation brillante. Nos utilisateurs ont apprécié la simplicité que nous avons apportée pour accéder aux rendements d'Anchor, alors que le protocole s'est développé pour devenir l'un des plus importants de tout DeFi.« Inspiré par les possibilités offertes par DeFi, notre objectif était d'aller au-delà d'Anchor et d'intégrer plusieurs protocoles afin que les utilisateurs puissent avoir un accès facile à plusieurs outils et répartir leurs actifs entre eux en fonction de leur jugement sur les avantages, les coûts et les risques de chaque option.« Malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés à temps, investir dans les cryptoactifs, la finance décentralisée, voire les stablecoins, comporte de nombreux risques. Investir dans les cryptoactifs, la finance décentralisée, voire les stablecoins, comporte de nombreux risques. »Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre :« Ce qui est amusant, c'est que je me souviens de discussions ici et ailleurs, il y a seulement quelques mois, mettant en doute les rendements super élevés "garantis". J'ai oublié qui a dit cela, mais quelqu'un a dit il y a quelque temps dans la finance que si quelqu'un vous promet des rendements constants et supérieurs à ceux du marché, c'est soit une arnaque, soit un risque inconnu ou non divulgué », déclare un internaute.« La finance est ce qu'elle est pour de nombreuses raisons. Il y a des milliers d'années de leçons qui ont fait du système ce qu'il est. Je comprends la mentalité d'innovateur qui consiste à balayer l'ancien, mais la frontière entre l'innovation et l'ignorance semble bien mince. Je suis juste assis sur la touche à regarder les gens réapprendre toutes les leçons de la finance à la dure, certains parce qu'ils pensent comprendre la finance parce qu'ils comprennent les arbres de merkle et les protocoles de consensus, mais en réalité la plupart veulent juste s'enrichir rapidement. »« Ce que la plupart des gens ne comprennent pas en finance, c'est qu'il existe des règles fondamentales que l'on ne peut vraiment pas enfreindre sans conséquences. Quiconque a étudié la finance quantitative sait qu'il s'agit d'une science DURE. J'ai travaillé avec un prix Nobel d'économie, et les mathématiques dominaient. Il n'y avait aucune politique, aucune opinion, aucune éthique en jeu. C'est vraiment une science », indique un internaute qui se fait appeler koheripbal.« La plupart des médias sociaux caractérisent la finance comme un vice éthique ou une structure de pouvoir politique organisée et ces personnes ne comprennent tout simplement pas la finance. Les personnes qui cherchent à démolir la finance moderne ne sont pas différentes des négationnistes du changement climatique, des antivax ou des spécialistes de la terre plate. »Pour d'autres, la physique est une science, les maths aussi ou la biologie. La finance ne l'est pas. « Parce qu'elle traite de la folie des foules ».Source : Stablegains Quel est votre avis sur le sujet ?Stablegains déclare : « ...investir dans les cryptoactifs, la finance décentralisée, voire les stablecoins, comporte de nombreux risques », hypocrisie ou sincérité ?