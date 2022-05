Stablegains est une startup de la finance décentralisée (DeFi). La société s'engage à rendre le gain avec DeFi simple et sûr pour les consommateurs et les entreprises. « En développant les bons produits, nous pouvons apporter les meilleures et les plus sûres opportunités du monde étrange et merveilleux de la cryptomonnaie aux gens ordinaires. Nous avons déjà construit un outil d'épargne personnelle simple alimenté par un protocole de prêt DeFi. Au cours des prochaines années, nous allons nous développer rapidement dans de nouveaux États et de nouveaux pays », a déclaré Stablegains qui est soutenu par Y Combinator.« Nous nous intégrerons à un certain nombre de protocoles DeFi, tout en rendant notre produit plus facile à utiliser, plus sûr et plus rapide. Notre objectif est d'être reconnus mondialement comme l'endroit le plus simple, le plus sûr et le plus fiable pour accéder aux avantages de DeFi, et d'aider des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers », précise la société. Stablegains a levé 600 000 dollars en décembre dernier auprès de plusieurs investisseurs et a rejoint le groupe W22 de Y Combinator, d'où le nom YC W22 Stablegains. Mais l'incident provoqué par la chute de l'UST semble avoir des répercussions sur Stablegains.Cette semaine, un document divulgué sur Internet laisse entendre que Stablegains serait poursuivi en justice pour avoir pris l'argent de clients et l'avoir placé à leur insu dans le protocole Anchor (un protocole de prêt et d'emprunt qui fournit aux cryptomonnaies natives, aux entreprises fintech et aux investisseurs un taux d'intérêt élevé et stable). Les investisseurs ont récemment découvert que leurs USDC (USD Coin) avaient été entraînés dans la chute de l'UST. Certains investisseurs ont alors accusé la Stablegains de fraude, estimant que la société s'est emparée de l'argent et cherche à faire croire qu'il s'agit des fluctuations du marché.Le document ayant fait l'objet de fuite, une lettre du cabinet d'avocats Erickson Kramer Osborne adressée à Stablegains, indique que l'entreprise a été poursuivie pour son incapacité à maintenir et préserver toutes ses "entités" de communication et ses dossiers. La lettre allègue que Stablegains aurait perdu environ 42 millions de dollars de fonds provenant de 4 878 clients et n'aurait probablement aucun moyen de les rembourser (il s'agit en effet d'une petite startup) parce qu'ils ont misé sur l'invincibilité d'Anchor. « Les paris de conviction sont très bien, mais pas lorsqu'il s'agit de jouer avec les économies des gens », ont critiqué certains.Les retraits de Stablegains auraient été interrompus lorsque le réseau Terra s'est arrêté la semaine dernière. Cependant, une fois que le réseau a été remis en ligne, Stablegains a repris ses retraits. L'entreprise l'a révélé dans un tweet, mais a mentionné quelque chose à quoi beaucoup ne s'attendaient pas. Sans le savoir, les clients ont découvert que leurs avoirs en USDC et USDT étaient désormais échangeables contre des UST. La société a également déclaré qu'elle ne pouvait pas garantir combien de temps encore elle pourrait maintenir les retraits ouverts, car cela dépendrait du réseau Terra.« Si vous ne l'avez pas encore vu, nous avons activé les retraits d'USDC au taux du marché UST. Vous pouvez maintenant retirer des USDC, par exemple, sur Coinbase et les échanger contre des USD, que vous pouvez ensuite retirer sur votre compte bancaire. Le premier lot d'utilisateurs qui ont retiré des USDC au taux du marché a déjà reçu ses fonds. Vous pouvez continuer à détenir des UST en Anchor via Stablegains pour le moment. Sachez que votre accès continu peut changer en fonction de facteurs tels que la disponibilité du réseau Terra et des échanges supportant les UST », a écrit la société sur Twitter le 15 mai.Compte tenu de ce qui s'est passé avec le stablecoin UST, les investisseurs sont furieux. L'UST, dont l'unité valait exactement un dollar en raison de son algorithme, a en effet perdu toute sa valeur au cours de la semaine dernière. Lundi, l'UST ne valait que 9 cents. Les investisseurs de Stablegains ont saisi Twitter pour exprimer leur colère. « C'est une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit. Je n'accepterai rien de moins que mon dépôt initial de 1 USDC = 1 USD. Je ne me soucie pas de savoir si l'UST est égal ou non. C'est ce que j'ai accepté avec les TOS de Stablegains », a tweeté un investisseur de Stablegains le 16 mai.Lundi, des rapports ont révélé que les créateurs du stablecoin UST avaient vendu leurs réserves de bitcoins qui valaient environ 3 milliards de dollars pour tenter de sauver l'UST de la faillite. Cette semaine, il a également été révélé que sous la dernière ligne des "Conditions d'utilisation" de la société, il est dit : « en aucun cas, Shall Stablegains ne sera responsable des pertes dues au taux de change de l'UST par rapport à l'USDC au moment du traitement de votre demande de retrait d'USDC ». Une voie légale semblait être la seule issue pour certains des investisseurs, ce qui a conduit la lettre à atteindre les bureaux de Stablegains.Contrairement à Tether et USDC, qui détiennent des actifs fiat dans une réserve pour soutenir leurs jetons, l'UST est un stablecoin qui s'appuie sur un ensemble complexe de codes, couplé à un jeton flottant appelé Luna, pour équilibrer l'offre et la demande et stabiliser le prix. Lorsque l'UST a commencé à chuter en dessous d'un dollar il y a deux semaines, Luna a également commencé à se vendre, entraînant un cercle vicieux qui a fait plonger l'UST à moins de 30 cents tandis que Luna perdait toute valeur. Selon les données de CoinGecko, l'UST ne valait plus que 9 cents lundi.La société d'analyse blockchain Elliptic estime que les détenteurs d'UST et de Luna (la cryptomonnaie du protocole Terra) auraient perdu un total de 42 milliards de dollars au cours de la semaine dernière. Cette analyse montre que 52 189 bitcoins ont été déplacés vers un seul compte de la bourse de cryptomonnaies Gemini, tandis que 28 205 autres bitcoins ont été transférés vers Binance. Tom Robinson, responsable scientifique chez Elliptic, a déclaré qu'il n'était "pas possible" de retracer le mouvement des fonds au-delà de ces portefeuilles.La débâcle de l'UST a fait des vagues dans l'espace cryptographique. Il a révélé de nombreux points de faille dans le système, mais au prix de nombreux innocents qui ont perdu d'importantes sommes d'argent. Cet effondrement aurait effacé plus de 200 milliards de dollars de richesse en une seule journée. Les dégâts de l'incident continuent d'être révélés jusqu'à présent.Quel est votre avis sur le sujet ?