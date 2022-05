De nombreuses entreprises ont volontairement cessé leurs activités en Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine, mais Google indique clairement qu'il ne met pas volontairement fin aux paiements dans le pays. Maintenant, Google dit que le blocage des applications payantes fait « partie de nos efforts de conformité ». Afin d'aider les organisations vitales impliquées dans la fourniture d'une assistance humanitaire en Ukraine, (fournitures médicales, aide alimentaire, soutien et aide aux réfugiés), Google propose des services gratuits aux organisations éligibles par le biais des crédits Google Cloud.« Pour aider les gens à communiquer avec leurs amis et leur famille en cette période d'urgence, nous renonçons aux frais d'appel international depuis l'Ukraine et depuis les États-Unis vers l'Ukraine sur Google Fi, et nous renonçons aux frais d'appel vers l'Ukraine pour les personnes utilisant Google Voice pour le moment », déclare Google. « Nous sommes en communication constante avec les gouvernements en Europe et dans le monde afin de pouvoir travailler à la mise en œuvre rapide de leurs décisions, notamment en limitant la présence des médias financés par l'État russe sur nos plateformes. »Google indique que « les utilisateurs ne peuvent pas acheter d'applications et de jeux, ni effectuer de paiements d'abonnement ou d'achats de biens numériques dans l'application en utilisant Google Play en Russie. » Les apps gratuites continueront d'être disponibles, et les apps payantes que vous avez déjà achetées pourront toujours être téléchargées et utilisées, mais tout achat affichera désormais un message d'erreur. Les abonnements ne pourront pas être renouvelés et seront annulés. Étant donné que Google ne s'occupe que de l'absence de traitement des cartes de crédit, il affirme que les paiements aux développeurs russes se poursuivront.Google a publié sur son blog un article récapitulant les efforts qu'il a déployés pour aider l'Ukraine, mais le fait de continuer à faire des affaires en Russie en fait une exception dans le monde de la haute technologie. Microsoft, Apple, Intel et près de 1 000 autres entreprises ont quitté la Russie, tandis que Google a été accusé d'être « le censeur américain de la technologie le plus conforme à Poutine » dans un récent article de Forbes. Microsoft dénonce ce qu'elle appelle « l'invasion tragique, illégale et injustifiée de l'Ukraine » par la Russie et promet de continuer à protéger le pays contre les cyberattaques et les campagnes de désinformation parrainées par l'État. « Tous ceux d'entre nous qui travaillent chez Microsoft suivent de près l'invasion tragique, illégale et injustifiée de l'Ukraine. Cette guerre est devenue à la fois cinétique et numérique, avec des images horribles provenant de toute l'Ukraine ainsi que des cyberattaques moins visibles sur les réseaux informatiques et des campagnes de désinformation sur Internet », déclare Brad Smith, Président et Vice-président chez Microsoft dans un billet de blog publié le 28 février.« Il est important de noter que nous sommes une entreprise et non un gouvernement ou un pays. Dans des moments comme celui-ci, il est particulièrement important pour nous de travailler en consultation avec les gouvernements et, dans ce cas, nos efforts ont impliqué une coordination constante et étroite avec le gouvernement ukrainien, ainsi qu'avec l'Union européenne, les nations européennes, le gouvernement américain, l'OTAN et les Nations unies .»Le géant du logiciel a ajouté qu'il soutiendrait les efforts humanitaires des Ukrainiens qui tentent de repousser l'invasion de l'armée russe et des centaines de milliers de personnes qui fuient l'Ukraine vers des pays voisins comme la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Microsoft s'efforcera de protéger ses propres employés en Ukraine, en Russie et en Europe de l'Est, ainsi que ceux qui, ailleurs, sont d'origine ukrainienne ou russe, nous dit-on.« L'une de nos principales responsabilités mondiales en tant qu'entreprise est d'aider à défendre les gouvernements et les pays contre les cyberattaques », a écrit Brad Smith dans le billet de blog décrivant les efforts de l'entreprise. « Ce rôle a rarement été aussi important qu'au cours de la semaine dernière en Ukraine, où le gouvernement ukrainien et de nombreuses autres organisations et personnes sont nos clients. »Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numérique, était le premier à faire l'annonce de la nouvelle sur Telegram, notant qu'Apple avait cessé de vendre sa technologie sur la boutique en ligne officielle en Russie . La mesure est à plus large spectre avec Apple qui indique l’arrêt de la vente de tous ses produits en Russie en raison de la décision du pays d’initier son opération militaire contre l’Ukraine.« Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à cette opération militaire russe contre l'Ukraine. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles en téléchargement sur l'App Store en dehors de la Russie. Nous avons désactivé le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens », indique le géant technologique américain.« Nous sommes profondément préoccupés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous sommes aux côtés de toutes les personnes qui souffrent de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, fournissons de l'aide pour la crise des réfugiés qui se déroule actuellement, et faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir nos équipes dans la région. Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui, dans le monde entier, appellent à la paix », ajoute-t-il. Le fabricant américain de puces Intel a annoncé qu'il avait suspendu toutes ses opérations commerciales en Russie, rejoignant ainsi les autres entreprises technologiques qui se sont retirées du pays en raison de l'invasion de l'Ukraine. Intel avait déjà suspendu toutes ses livraisons à ses clients en Russie et au Belarus le mois dernier, après que le gouvernement américain eut émis des sanctions radicales empêchant l'exportation de technologies vers ces pays. Avec cette annonce, Intel met fin à toutes ses opérations commerciales dans le pays, ce qui inclut 1 200 employés situés en Russie.« Intel continue de se joindre à la communauté mondiale pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine et appeler à un retour rapide à la paix », a annoncé Intel dans un communiqué de presse. « Avec effet immédiat, nous avons suspendu toutes les opérations commerciales en Russie. Cela fait suite à notre décision antérieure de suspendre toutes les livraisons aux clients de Russie et de Biélorussie. »Intel indique qu'elle s'efforce de soutenir tous ses employés russes pendant la fermeture et qu'elle a mis en place des plans de continuité des activités pour minimiser les perturbations. Une des raisons pour lesquelles Google pourrait être en conformité avec la Russie est que le pays possède l'un des marchés de recherche les plus compétitifs au monde. Google Search occupe la deuxième place en Russie, juste derrière la plus grande entreprise technologique du pays, Yandex. Si Google quitte le pays ou s'en fait expulser, il risque de perdre entièrement le marché.« Nous poursuivons notre travail pour limiter de manière significative les recommandations au niveau mondial pour un certain nombre de médias financés par l'État russe sur nos plateformes. En Europe, nous retirons de Google Play les applications des médias financés par l'État russe, au-delà de RT et Sputnik. Comme le stipule le règlement du Conseil (UE) 2022/350, nous avons supprimé RT et Sputnik de nos résultats de recherche dans l'Union européenne.Source : Google Quel est votre avis sur cette mesure de Google ?Comprenez-vous la lenteur accusée par Google pour prendre cette décision ?