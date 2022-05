« Et pour cela, Elon, vous serez tenu responsable comme un adulte, peu importe combien vous jouerez les imbéciles ». Cela ressemble beaucoup à une menace, comme Musk l'a reconnu dans un tweet. « Si je meurs dans des circonstances mystérieuses, j'ai été heureux de vous connaître », a-t-il écrit. La mère de Musk, Maye, n'a pas apprécié cette réponse désinvolte et a tweeté « Ce n'est pas drôle », accompagné de deux émojis en colère. L'entrepreneur milliardaire a répondu : « Désolé ! Je vais faire de mon mieux pour rester en vie. »Starlink est le programme de SpaceX projetant de fournir une connexion Internet à haut débit depuis l’espace. Avec Starlink, Musk a pour objectif de déployer une couverture Internet très rapide à l'échelle mondiale afin de connecter les utilisateurs au-delà de la portée des réseaux à large bande existants en envoyant des milliers de satellites en orbite terrestre basse. Starlink a déjà lancé des centaines de satellites (plus de 800) et a commencé à tester un service bêta en Amérique du Nord.Les tests du réseau Starlink ont commencé depuis l’année dernière, en commençant par les employés de l'entreprise. Le service Internet par satellite américain a été approuvé au Royaume-Uni depuis le début de l’année précédente et les utilisateurs reçoivent déjà leurs kits. En France, c’est depuis la mi-parcours de l’année 2021 que le service est disponible pour un coût de 99 dollars par mois, et ce, malgré les oppositions de la France Insoumise . Kuiper d’Amazon est un autre projet d’Internet satellitaire en cours de gestation et dont les objectifs sont les mêmes que ceux de Starlink en matière d’expansion à l’échelle mondiale.Il ne semble pas que Musk soit terriblement inquiet pour sa sécurité, ce qui n'est pas surprenant étant donné que Rogozin est enclin à l'hyperbole. Par exemple, le chef de Roscosmos a suggéré à plusieurs reprises que la Russie pourrait quitter le programme de la Station spatiale internationale (ISS) si les sanctions imposées à la suite de l'invasion n'étaient pas levées, mais les affaires continuent plus ou moins comme d'habitude sur le laboratoire orbital.Musk et Rogozin se sont déjà lancé des piques. En 2014, par exemple, Rogozin a fait remarquer que les États-Unis devraient utiliser un trampoline pour amener leurs astronautes à l'ISS. Une référence au fait que la nation était, à l'époque, complètement dépendante des vaisseaux russes pour les missions orbitales avec équipage. (Rogozin, qui était le vice-premier ministre russe à l'époque, était furieux des sanctions imposées peu après que la nation ait envahi et annexé la Crimée, qui était un territoire ukrainien).En mai 2020, SpaceX a mis fin à cette dépendance en lançant deux astronautes de la NASA vers l'ISS lors de sa mission historique Demo-2. Juste après ce décollage, Musk a livré une riposte à Rogozin, qui avait été préparée depuis six ans : « Le trampoline fonctionne ! »SpaceX, Musk et l'Agence américaine pour le développement international se sont montrés ouverts à l'idée d'envoyer des terminaux Starlink en Ukraine , pour aider le pays à maintenir une partie de son infrastructure de communication pendant l'invasion en cours de la Russie. Les responsables ukrainiens ont demandé un tel équipement fin février, peu après le début de l'invasion.« Selon nos informations, la livraison et le transfert aux forces armées ukrainiennes des boîtiers de réception et de transmission Internet de Starlink ont été effectués par le Pentagone. Ainsi, Elon Musk a participé à l’approvisionnement des forces fascistes en Ukraine en matériel de communication militaire. Et tu devras répondre de tes actes comme un adulte, Elon, peu importe à quel point tu joues l’idiot. »Et ces appareils sont utilisés, assure Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine. Dans un tweet partagé le 2 mai, il indique qu’il y a près de 150 000 personnes qui utilisent chaque jour Starlink pour se connecter à Internet. Ces appareils peuvent être alimentés par une source d’alimentation autonome.Les médias britanniques ont également rapporté que le réseau Starlink aidait l’unité militaire ukrainienne spécialisée dans les drones à piloter des appareils utilisés contre l’armée russe. Des images de soldats volontaires étrangers montrent également que Starlink est utilisée par l’armée.« Il s’agit d’un soutien crucial pour l’infrastructure de l’Ukraine et la restauration des territoires détruits. L’Ukraine restera connectée quoiqu’il arrive », se félicite Mykhailo Fedorov. Selon certains médias américains, près d’un tiers sur les 5 000 kits de connexions fournis à l’Ukraine ont été financés par le gouvernement américain.Que pensez-vous des déclarations du chef de l'agence spatiale russe qui s'apparentent à des menaces ?Must devrait-il prendre ces menaces au sérieux ?