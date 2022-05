Il semblerait que la Google Pixel Watch soit prévue pour les prochains mois. Il faut dire que Google est devenu un acteur majeur de l’industrie des montres connectées ces derniers mois. Non seulement la firme s’est associée à Samsung pour faire fusionner Wear OS et Tizen, mais Google a également racheté Fitbit, l’un des principaux fabricants de smartwatch au monde pour 2,1 milliards de dollars.Dans son post sur Reddit, Tagtech414 précise :Malheureusement, l'appareil ne fonctionne pas vraiment. Personne ne sait comment le recharger, et il pourrait de toute façon être effacé à distance. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de photos d'un prototype, et non du modèle final, et que cette montre est restée dans les objets trouvés pendant "plusieurs semaines" avant que l'Internet ne s'en empare.Nous avons tout de même un bon aperçu du matériel. La smartwatch de Google est un petit cercle de verre dodu. Le couvercle en verre supérieur est la partie la plus large du cercle de la montre et semble conçu pour ressembler à la "moitié" supérieure de la montre. En réalité, il ne représente qu'un tiers de la profondeur de la montre, ce qui la fait paraître plus fine qu'elle ne l'est.Un anneau argenté amorce le cône inférieur de la montre, avec deux grandes fentes pour le bracelet de montre amovible et exclusif. Il se passe quelque chose d'étrange avec ces connexions de bracelet. Les deux ont des inserts noirs, et un (et seulement un) côté a un ensemble de quatre broches pogo en or. Personne ne sait à quoi elles servent. Il pourrait s'agir d'une connexion de données à une sorte de bracelet intelligent, mais les bracelets de montre n'ont pas de broches pogo correspondantes à connecter.Il pourrait s'agir de la solution de recharge la plus farfelue au monde, qui nécessiterait de retirer un bracelet pour alimenter la montre. Il pourrait également s'agir d'une simple bizarrerie du prototype, permettant une connexion USB pour le flashage. La partie centrale argentée abrite une couronne numérique tournante et comme sur l’Apple Watch, elle possède également un bouton supplémentaire sur le côté droit faisant également office de couronne rotative, tandis que le côté gauche présente ce qui ressemble à un haut-parleur et un microphone.Contrairement à l’Apple Watch, la montre connectée de Google serait ronde et n’utrait pas de bords physiques. Comme l’appareil d’Apple, elle permettrait de mesurer des données de santé et d’activité. Le bas de la montre comporte un moniteur de fréquence cardiaque (les quatre emplacements de capteur au milieu) et un capteur ECG (les deux grandes moitiés argentées). Il y a également du texte de remplacement "lorem ipsum" sur le périmètre de la montre.Cette fuite nous donne un excellent aperçu de la conception physique de la Pixel Watch, mais elle ne répond pas à la plupart des questions déterminantes qu’ont les internautes sur la première montre de Google. On ne sait toujours pas quel SoC elle utilise, et nous ne savons pas si la version de Google sur Wear OS 3 (sans la lourde influence de Samsung sur la Galaxy Watch 4) est bonne.la montre aurait un moniteur de fréquence cardiaque et proposerait des fonctions de suivi de la santé basiques comme le décompte du nombre de pas. Pour l’heure, on ignore encore si la Pixel Watch permettra la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), permettra de faire des électrocardiogrammes (ECG) ou même si elle sera capable de mesurer la tension. Espérons que nous en saurons plus sur la montre Google d’ici le mois de juin.Attendez-vous impatiemment la sortie du Pixel Watch de Google ?Quelles sont vos attentes pour cette montre connectée ?Selon vous, Google a-t-elle les moyens de rivaliser avec Apple sur ce terrain ?