Le passé du futur : les voitures autonomes existent depuis un certain temps

D’après le récit de la vidéo : « des impulsions électroniques informatisées sont relayées à la voiture par une unité de réception spéciale fixée à l'avant. Les signaux captés sur la piste incrustée sont interprétés par l'unité pour modifier la trajectoire de la voiture ou sa vitesse ». Le narrateur précise que ce système est similaire au système de pilotage automatique utilisé dans les avions. Et toujours selon la vidéo, les scientifiques pensaient que tout le monde se promènera dans une voiture à conduite automatique d'ici l'an 2000. « Cela peut sembler une chimère pour le moment, mais les chercheurs affirment que les voitures robots seront utilisées quotidiennement d'ici 30 ans », dit le narrateur.Les scientifiques de ce laboratoire ont créé la voiture autonome sans la plupart des technologies que les constructeurs automobiles utilisent aujourd'hui. Et même s'ils se sont trompés de quelques décennies, leur prédiction était exacte. Les voitures et les camions sans conducteur sont testés sur les routes publiques et il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'ils ne deviennent monnaie courante dans les allées.Il est facile de penser que les voitures sans conducteur ou les avancées de Tesla en matière de changement de voie sont des inventions d'un passé très récent. Mais comme l'explique Jameson Wetmore, historien à l'Arizona State University, les gens rêvent de voitures sans chauffeur depuis très longtemps. « À chaque moment au cours des 50 dernières années, quelqu'un a mentionné que les véhicules autonomes n'étaient que dans 20 ans dans notre avenir. C'est ce qu'on disait dans les années 60, 80 et à la fin des années 90. Pour la première fois dans l'histoire, les voitures sans conducteur ne sont pas dans 20 ans - elles sont beaucoup plus proches que cela », a déclaré Wetmore.Tout a peut-être commencé dès 1939, lorsque l'exposition Futurama de General Motors à l'Exposition universelle de New York a captivé l'imagination du public avec sa vision possible du monde dans 20 ans. Il s'agissait d'un monde qui intégrait des voitures autopilotées, les montrant en train de fonctionner sur un système d'autoroutes automatisé. L'idée s'est transformée en quelque chose de plus que fantaisiste, bien qu'elle ne soit pas encore réelle, en 1971, lorsque le Road Research Laboratory du Royaume-Uni a présenté une voiture modifiée équipée de systèmes de conduite automatique, l'idée étant de combiner les caractéristiques et la commodité de la conduite sur autoroute avec la sécurité des voyages en train. Le journaliste dans la vidéo ci-dessous explique que la voiture est capable de se diriger elle-même en utilisant « des impulsions électroniques informatisées relayées à la voiture par une unité de réception spéciale fixée à l'avant ».En 1977, le laboratoire d'ingénierie mécanique de Tsukuba, au Japon, a créé le premier véhicule véritablement autonome. La voiture était capable de suivre les balises blanches de la rue et de rouler à 30 km/h : un véritable exploit, si l'on considère que les ordinateurs commerciaux étaient beaucoup plus lents qu'aujourd'hui. En 1980, l'ingénieur aérospatial Ernst Dickmanns a utilisé une camionnette Mercedes-Benz pour des tests de conduite autonome. Avec son équipe de l'Universität der Bundeswehr de Munich, en Allemagne, il a équipé la camionnette de caméras, de capteurs et d'équipements informatiques et l'a conduite jusqu'à 95 km/h sur des routes qui n'étaient pas utilisées jusqu'alors, en utilisant le guidage visuel. La même camionnette a été utilisée pour tester trois générations de systèmes de guidage et a été suivie par des voitures d'essai Mercedes-Benz 500SEL modifiées qui ont finalement effectué un essai de conduite autonome dans les rues de Paris en 1994. Le système de Dickmanns mettait les freins, l'accélérateur et la direction en pilotage automatique, les caméras vidéo donnant des informations sur la route et les autres véhicules à un ordinateur de bord. Aujourd'hui, Dickmanns est considéré comme un pionnier du type de technologie d'assistance à la sécurité que l'on trouve sur les véhicules actuels.Dans les années 1990, les universités et les instituts de recherche ont commencé à s'intéresser sérieusement à la création de voitures capables de se conduire elles-mêmes. No Hands across America est le nom d'un projet ambitieux réalisé en 1995, dans lequel le laboratoire de navigation de l'université Carnegie Mellon, ou Navlab, a réussi à faire parcourir à une Pontiac Trans Sport 1990 modifiée 5000 km de Pittsburgh à Los Angeles, dont 98,2 % étaient contrôlés de manière autonome. La voiture n'était cependant pas entièrement contrôlée par les ordinateurs : Bien qu'elle utilise la technologie autonome pour se diriger, un conducteur humain actionne les freins et l'accélérateur à main.Les choses ont commencé à s'accélérer au milieu des années 2000. La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du ministère de la défense des États-Unis a parrainé des compétitions sur de longues distances pour favoriser l'émergence de véhicules autonomes plus performants. Seuls 15 véhicules ont participé au Grand Challenge inaugural de la DARPA en 2004, et aucun d'entre eux n'a réussi à terminer le parcours sinueux de 240 km dans le désert et à remporter le prix d'un million de dollars. L'année suivante, la DARPA a doublé le montant du prix, et Stanford a devancé les 23 participants avec Stanley, une Volkswagen Touareg autonome qui a terminé le parcours en six heures et 54 minutes.Puis, en 2010, quatre fourgonnettes électriques ont réussi le VisLab Intercontinental Autonomous Challenge, un test intercontinental de 16 000 km et de 100 jours au cours duquel les fourgonnettes ont voyagé de Parme, en Italie, à Shanghai, en Chine. En 2013, le même laboratoire a utilisé avec succès des voitures sans conducteur pour naviguer dans les rues de Parme, en évitant les piétons et en respectant le code de la route. Pendant ce temps, aux États-Unis, Google a commencé à développer discrètement des voitures à conduite autonome. Il a commencé par modifier des véhicules Toyota et Lexus avec du matériel de conduite autonome. En décembre 2014, elle a mis en circulation la première de ses propres voitures entièrement autonomes. Ces prototypes, dont la vitesse maximale est limitée à 40 km/h, ont une conduite défensive et sont connus pour leur comportement prudent aux intersections et leur respect des limitations de vitesse.En 2014, Tesla a fait de sa technologie Autopilot la norme pour toutes les nouvelles Teslas. En octobre 2015, elle a ajouté une mise à jour logicielle par voie aérienne qui a donné aux Teslas la capacité de s'auto-naviguer et de se garer dans un espace de stationnement parallèle. En mode Autopilot, le conducteur doit toujours avoir la main sur le volant, mais la voiture utilise une multitude de capteurs - dont un radar frontal, une caméra avec capacité de reconnaissance d'image et un sonar ultrasonique à 360 degrés - pour naviguer dans les voies et détecter les autres véhicules. Mais le mode Autopilot n'est pas infaillible : En mai 2016, un homme de 40 ans est mort à Williston, en Floride, lorsque sa Tesla Model S a percuté un semi-remorque qui tournait à gauche devant lui et que le système n'a pas détecté le camion haut de gamme de couleur claire dans le ciel lumineux. Tesla a depuis redoublé d'efforts pour développer cette technologie, en lançant une mise à jour du système Autopilot amélioré en octobre 2016, et, pour sa part, le gouvernement fédéral a déclaré que l'accident ne ralentirait pas ses efforts en faveur de la technologie autonome, qui, selon lui, pourrait réduire considérablement le nombre de décès sur la route.Les grands constructeurs ont des projets de voiture autonome tout aussi avancés. Audi, General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault, Tesla et Toyota sont sur les rangs. Si la technologie a beaucoup progressé, il faut encore que les législations évoluent pour créer un statut à la voiture autonome qui permette notamment de définir la responsabilité en cas d’accident. Aux États-Unis, cinq États (Californie, District de Columbia, Floride, Michigan, Nevada) ont autorisé la circulation des voitures autonomes sur routes ouvertes. Dans de nombreux pays en Europe dont la France, la conduite autonome de niveau 3 (principalement sur autoroute, sans obligation de garder les mains sur le volant), pourra être autorisée à compter du 14 juillet 2022.Qu’en pensez-vous ?