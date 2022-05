Avoir 104 millions d'abonnés pour un mystérieux X d'ici 2028

Elon Musk a réinventé au moins deux industries avec Tesla, sa société de véhicules électroniques, et SpaceX, une société de fusées et maintenant ses ambitions s'étendent à son acquisition de Twitter. Twitter a annoncé que la société de médias sociaux serait vendue à Elon Musk pour environ 44 milliards de dollars. Musk paiera 54,20 $ en cash par action pour la plateforme basée à San Francisco, qui sera désormais privatisée après des jours d'intenses négociations entre l'entrepreneur et le conseil d'administration.La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, devrait être finalisée en 2022, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Twitter, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. La société a confirmé que Musk, dont la fortune est estimée à 259 milliards de dollars, avait obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt et fournissait 21 milliards de dollars d'engagement en fonds propres.C’est le 25 avril 2022 que le conseil d'administration de Twitter a annoncé avoir accepté l’offre du milliardaire Elon Musk qui a proposé de racheter la société de médias sociaux et de la privatiser. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterCes derniers jours, Musk, a présenté aux investisseurs un argumentaire décrivant ses plans grandioses que certains pourraient dire incroyables pour Twitter et ses objectifs financiers. Selon un document obtenu par un média américain, voici un aperçu de ce que Musk envisagerait pour le service de médias sociaux dans les années à venir.Dans une présentation, Musk aurait affirmé qu'il allait faire passer le chiffre d'affaires annuel de Twitter à 26,4 milliards de dollars d'ici 2028, contre 5 milliards de dollars l'année dernière. Sous la direction de Musk, la publicité tomberait à 45 % du revenu total, contre environ 90 % en 2020. En 2028, la publicité générerait 12 milliards de dollars de revenus et les abonnements près de 10 milliards de dollars, selon le document. Les autres revenus proviendraient d'activités telles que les licences de données.Twitter tirerait 15 millions de dollars d'une activité de paiement en 2023, selon le document, qui passerait à environ 1,3 milliard de dollars en 2028. L'activité de paiement de la société aujourd'hui, qui comprend les pourboires et les achats, est négligeable. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Musk pourrait introduire des capacités de paiement sur Twitter, étant donné qu'il a contribué à populariser PayPal, le service de paiement numérique. Grâce à tous ces changements, Musk pense pouvoir faire passer le revenu moyen par utilisateur de Twitter un indicateur clé pour les entreprises de médias sociaux, de 24,83 dollars l'année dernière à 30,22 dollars en 2028, selon le document.Musk prévoit que le nombre total d'utilisateurs de Twitter passera de 217 millions à la fin de l'année dernière à près de 600 millions en 2025 et à 931 millions dans six ans. La majeure partie de cette croissance proviendra des activités de Twitter liées à la publicité, notamment Twitter Blue, pour lequel les utilisateurs paient 3 dollars par mois afin de personnaliser leur expérience sur l'application. Selon le pitch deck, Musk prévoit 69 millions d'utilisateurs de Twitter Blue en 2025 et 159 millions en 2028.Dans les estimations du nombre total d'utilisateurs de Musk sont inclus ce qui semble être des abonnés à un nouveau produit appelé X, qui aurait 104 millions d'utilisateurs en 2028, selon le document. Le document ne précise pas ce qu'est X Subscribers, mais Musk a laissé entendre qu'il voulait introduire une expérience sans publicité sur Twitter. Le produit X Subscribers apparaît dans le pitch deck en 2023, avec 9 millions d'utilisateurs attendus la première année. Elon Musk a déclaré que Twitter pourrait facturer des frais « légers » aux utilisateurs commerciaux et gouvernementaux, dans le cadre de la volonté de l'entrepreneur milliardaire d'augmenter ses revenus, qui a pris du retard par rapport à des rivaux plus importants comme Meta Platforms de Facebook. « Twitter sera toujours gratuit pour les utilisateurs occasionnels, mais il y aura peut-être un léger coût pour les utilisateurs commerciaux/gouvernementaux », a déclaré Musk dans un tweet. «*Certains revenus valent mieux que rien*!*» a-t-il ajouté dans un autre tweet.En 2025, Musk prévoit que Twitter comptera 11 072 employés, selon le document. Ce chiffre serait en hausse par rapport aux quelque 7 500 employés actuels.Entre-temps, Musk s'attend à ce que le nombre d'employés fluctue, passant à 9 225 en 2022, puis diminuant à 8 332 en 2023 avant d'augmenter à nouveau. Musk est susceptible de licencier des travailleurs dans le cadre de son rachat, avant de faire appel à de nouveaux talents dans le domaine de l'ingénierie, a déclaré une personne ayant connaissance de la situation.Juste avant sa présentation aux annonceurs qui aura lieu plus tard cette semaine lors des NewFronts 2022, Twitter a reconnu dans un dossier déposé auprès de la SEC que son activité publicitaire principale pourrait désormais être menacée à la suite du rachat d'Elon Musk, en plus de l'embauche et de la rétention des employés. Alors que la vision d'Elon Musk pour Twitter est celle d'une plateforme plus axée sur la liberté d'expression, il n'a pas offert d'assurance à la base d'annonceurs de Twitter que Twitter restera « sans danger pour les marques » après l'acquisition. Dans la mesure où il a clarifié sa vision, Musk a seulement déclaré qu'il pensait que tout discours non jugé illégal par un gouvernement serait bientôt autorisé sur Twitter. Les coûts de rémunération en actions devraient également augmenter pour atteindre un peu plus de 3 milliards de dollars d'ici 2028, contre 914 millions de dollars en 2022.Musk a encore besoin d'un peu plus d'aide de la part des investisseurs pour obtenir suffisamment d'argent pour racheter Twitter. Il a levé 7,14 milliards de dollars de fonds pour son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que le cofondateur d'Oracle Larry Ellison, la bourse de cryptomonnaies Binance et les sociétés de gestion d'actifs Fidelity, Brookfield et Sequoia Capital et du fonds souverain du Qatar. Musk espère également que l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, participera à l'opération.Twitter va ajouter environ 13 milliards de dollars de dettes dans le cadre du plan de rachat de Musk. Mais il prévoit de rembourser cette dette, car le flux de trésorerie disponible (une mesure de la quantité d'argent dont dispose une entreprise pour rembourser sa dette) devrait atteindre 3,2 milliards de dollars en 2025 et 9,4 milliards de dollars en 2028, selon le document.Trouvez-vous les ambitions de Musk réalisable ?