Noms de clients validés, adresse physique, adresse e-mail et numéros de téléphone.

La raison pour laquelle chaque client utilise le service, les dates auxquelles il l'utilise et son "modèle de propriété".

L'adresse IP et l'adresse e-mail utilisées par un client pour s'inscrire au service, ainsi qu'un horodatage d'inscription.

Toutes les adresses IP attribuées à un client par le VPN, et une liste des adresses IP utilisées par sa clientèle en général.

L'équipe d'intervention d'urgence informatique (CERT-in) du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information a ordonné jeudi aux fournisseurs de réseaux privés virtuels, aux centres de données et aux échanges de monnaies cryptographiques de conserver un large éventail de données sur leurs clients pendant cinq ans au moins, dans ce qu'il a dit être un effort « pour coordonner les activités d'intervention ainsi que les mesures d'urgence en cas d'incidents de cybersécurité ». C'est une politique qui rendra probablement la vie plus difficile pour les sociétés VPN et les utilisateurs VPN là-bas.Le CERT-in a annoncé jeudi que les VPN du pays devront conserver les noms des clients, les adresses physiques et IP validées, les modèles d'utilisation et d'autres formes d'informations personnellement identifiables. Ceux qui ne se conforment pas pourraient potentiellement encourir jusqu'à un an de prison en vertu de la loi applicable citée dans la nouvelle directive.Comme indiqué plus haut, la directive ne se limite pas aux fournisseurs de VPN. Les centres de données et les fournisseurs de services cloud sont tous deux répertoriés sous la même disposition. Les entreprises devront conserver les informations des clients même après que le client a annulé son abonnement ou son compte. Et, dans tous les cas, le CERT-in exigera des entreprises qu'elles signalent « l'accès non autorisé de leurs utilisateurs aux comptes de médias sociaux » :« Le CERT-In analyse en permanence les cybermenaces et gère les cyberincidents qui lui sont signalés. Le CERT-In émet régulièrement des avis aux organisations et aux utilisateurs pour leur permettre de protéger leurs données/informations et leur infrastructure TIC. Afin de coordonner les activités de réponse ainsi que les mesures d'urgence face aux incidents de cybersécurité, le CERT-In sollicite des informations auprès des prestataires de services, des intermédiaires, des centres de données et des personnes morales.« Au cours de la gestion des cyberincidents et des interactions avec la circonscription, le CERT-In a identifié certaines lacunes qui entravent l'analyse des incidents. Pour combler les lacunes et les problèmes identifiés afin de faciliter les mesures de réponse aux incidents, le CERT-In a publié des instructions relatives aux pratiques de sécurité de l'information, à la procédure, à la prévention, à la réponse et au signalement des cyberincidents en vertu des dispositions de la sous-section (6) de la section 70B. de la Loi de 2000 sur les technologies de l'information. Ces directives entreront en vigueur après 60 jours.« Les instructions couvrent les aspects relatifs à la synchronisation des horloges des systèmes TIC ; déclaration obligatoire des cyberincidents au CERT-In ; maintenance des journaux des systèmes TIC ; les détails des inscriptions des abonnés/clients par les centres de données, les fournisseurs de serveurs privés virtuels (VPS), les fournisseurs de services VPN, les fournisseurs de services Cloud ; les normes et pratiques KYC par les fournisseurs de services d'actifs virtuels, les fournisseurs d'échange d'actifs virtuels et les fournisseurs de portefeuilles de dépôt. Ces orientations doivent améliorer la posture globale de cybersécurité et garantir un Internet sûr et fiable dans le pays ».La plupart des VPN offrent une politique de non-journalisation, une promesse publique contre la journalisation, la collecte ou le partage des données d'utilisation et de navigation des clients. Les principaux services comme ExpressVPN et Surfshark fonctionnent uniquement avec des serveurs à disque RAM et d'autres technologies sans journalisation, ce qui signifie que les VPN seraient théoriquement incapables de surveiller les URL répertoriées dans la directive. Si les VPN en Inde sont tenus en vertu de la nouvelle directive de conserver les données d'enregistrement des clients - ou de surveiller et de signaler l'utilisation des médias sociaux - beaucoup pourraient potentiellement enfreindre la loi simplement en continuant à fonctionner.L'Inde a l'habitude d'appliquer une main lourde à l'activité en ligne.En avril, l'Inde a interdit 22 chaînes YouTube. En 2021, Facebook, Google Twitter ont mis fin à une confrontation tendue avec le gouvernement indien lorsqu'ils se sont largement conformés au contrôle élargi du gouvernement sur le contenu des médias sociaux dans le pays. En 2020, le pays a interdit plus de 200 applications chinoises, dont TikTok, et a finalement interdit 9 849 URL de médias sociaux.Pour être plus précis, après avoir banni une première vague de 59 applications développées par des entreprises chinoises parmi lesquelles TikTok, évoquant un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens, l'Inde a ajouté 118 applications à la liste, elles aussi développées par des entreprises chinoises. Le pays a fait allusion à des problèmes de sécurité dans un communiqué :« Le ministère de l'électronique et des technologies de l'information, invoquant son pouvoir en vertu de l'article 69A de la loi sur les technologies de l'information, lu avec les dispositions pertinentes des règles de 2009 sur les technologies de l'information (procédure et garanties pour le blocage de l'accès à l'information par le public) et compte tenu du la nature émergente des menaces a décidé de bloquer 118 applications mobiles, car au vu des informations disponibles, elles se livrent à des activités préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public.« Le ministère de l'Électronique et des technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, y compris plusieurs rapports sur l'utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS pour voler et transmettre subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l'Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui empiètent en fin de compte sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, sont un sujet de préoccupation très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence.« Le Centre indien de coordination de la cybercriminalité, au ministère de l'Intérieur, a également envoyé une recommandation exhaustive pour bloquer ces applications malveillantes. De même, il y a eu des préoccupations bipartites similaires, signalées par divers représentants publics, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Parlement indien. Il y a eu un fort chœur dans l'espace public pour prendre des mesures strictes contre les applications qui portent atteinte à la souveraineté de l'Inde ainsi qu'à la vie privée de nos citoyens.« Sur la base de ceux-ci et à la réception d'entrées crédibles récentes, les informations publiées, les autorisations demandées, les fonctionnalités intégrées ainsi que les pratiques de collecte de données des applications susmentionnées soulèvent de sérieuses préoccupations quant au fait que ces applications collectent et partagent des données de manière clandestine et compromettent les données et informations personnelles d'utilisateurs pouvant présenter une menace grave pour la sécurité de l'État.« Dans l'intérêt de la souveraineté et de l'intégrité de l'Inde, de la défense de l'Inde et de la sécurité de l'État. Et en utilisant les pouvoirs souverains, le gouvernement indien a décidé de bloquer l'utilisation de certaines applications, utilisées à la fois dans les appareils mobiles et non mobiles compatibles Internet.« Cette décision protégera les intérêts de millions d'utilisateurs indiens mobiles et Internet. Cette décision est une mesure ciblée visant à assurer la sûreté, la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien. »Le groupe de défense des droits numériques Access Now a rapporté le mois dernier que les coupures et interruptions d'Internet imposées par le gouvernement en Inde représentaient 106 des 182 actions gouvernementales de ce type dans le monde, soit près de 60 %. La directive fait également suite à des pics notables de la demande de VPN en Inde, où la société de recherche indépendante Top10VPN estime que les fermetures ont touché 59,1 millions d'utilisateurs en 2021.Le ministère de l'Électronique et de l'informatique a déclaré samedi dans un communiqué que la nouvelle directive vise à l'aider à combler "certaines lacunes" qui l'empêchent de répondre à des "incidents cybernétiques et interactions avec la circonscription" non spécifiés.En vertu de la directive complète du ministère, les sociétés VPN seront tenues de collecter et de déclarer les informations suivantes :La directive complète du ministère devrait entrer en vigueur le 27 juin, bien que le gouvernement puisse retarder la mise en œuvre pour laisser le temps à une conformité plus large.Sources : directive di CERT-In Quelle lecture en faites-vous ?