AWS a annoncé une dynamique client importante, avec de nouveaux engagements et des migrations de clients dans de nombreux secteurs majeurs.

Télécommunications : T-Systems, un fournisseur mondial de services pour les technologies de l'information et la transformation numérique, a sélectionné AWS pour lancer un service géré dans le cloud afin de fournir un chiffrement et de mettre en œuvre des contrôles de résidence transparents pour les données des clients dans l'UE. Verizon a migré sa plateforme logicielle de gestion de flotte, Verizon Connect, vers AWS pour aider les entreprises de toutes tailles à gérer plus efficacement leurs besoins de transport commercial. Le fournisseur de télécommunications espagnol Telefónica a élargi sa collaboration stratégique avec AWS pour investir dans des activités conjointes de mise sur le marché, développer de nouvelles solutions cloud et accroître les compétences AWS Cloud parmi la main-d'œuvre de Telefónica. Telefónica utilisera AWS pour apporter plus rapidement l'innovation aux clients et les aider à mieux tirer parti de l'agilité du cloud en lançant des solutions à valeur ajoutée telles que l'informatique de pointe et des réseaux 5G privés conçus pour le cloud qui s'exécutent sur AWS Outposts. Commnet Broadband, un fournisseur de communications à large bande pour les communautés tribales et rurales aux États-Unis, travaille avec AWS pour transformer son réseau et apporter les services AWS aux clients des soins de santé, de l'éducation, tribaux, gouvernementaux, miniers, commerciaux et des opérateurs dans les zones rurales et du sud-ouest. U.S. Etisalat UAE, un fournisseur de télécommunications basé aux Émirats arabes unis, a annoncé une collaboration avec AWS pour utiliser les réseaux privés 5G et l'informatique de périphérie mobile afin de créer des solutions préemballées pour des cas d'utilisation industriels, notamment l'énergie, la fabrication et la logistique. Aéronautique : Boeing, un fabricant mondial d'avions et de systèmes spatiaux, a choisi AWS comme fournisseur cloud stratégique pour fournir des outils permettant de prendre en charge des solutions de conception, d'ingénierie et de gestion aérospatiales plus puissantes, durables et efficaces. Boeing exécutera des charges de travail de calcul hautes performances sur AWS et prévoit de déplacer bon nombre de ses applications les plus importantes vers AWS. Boeing utilisera AWS pour rationaliser son approche du cloud computing alors que Boeing entreprend des exploits d'ingénierie ambitieux, comme le développement d'un avenir plus durable du vol. Sports : la ligue nationale allemande de football Bundesliga a annoncé de nouveaux faits sur les matchs de Bundesliga optimisés par AWS pour donner aux fans un aperçu plus approfondi de l'action sur le terrain, y compris Set Piece Threat, qui fournit des informations sur la capacité de marquer d'une équipe à partir de jeux tels que les coups francs et les coups de pied de coin, et Skill, qui compare les joueurs de Bundesliga pour visualiser les compétences qu'ils apportent à leurs équipes et à leurs positions. La Ligue nationale de hockey (LNH) et AWS ont annoncé Face-off Probability, une statistique en direct dans le jeu qui montre instantanément les chances qu'un joueur remporte une mise au jeu et la possession de la rondelle. Maple Leaf Sports and Entertainment, propriétaire de certaines des franchises sportives les plus connues au Canada, notamment les Maple Leafs de Toronto, les Raptors de Toronto, le Toronto Football Club et les Argonauts de Toronto, a choisi AWS comme fournisseur officiel de cloud et fournisseur officiel d'intelligence artificielle, de machine des services cloud d'apprentissage et d'apprentissage en profondeur pour créer et offrir des moments sportifs extraordinaires et un engagement accru des fans. Technologie : la plateforme de base de données MongoDB a élargi sa relation avec AWS, ce qui permet aux clients communs de faire progresser plus facilement leur parcours d'adoption du cloud. Cela comprend des activités de mise sur le marché intégrées, des activités de relations partagées avec les développeurs et des intégrations technologiques pour rationaliser la migration des charges de travail sur site vers MongoDB Atlas sur AWS. Amdocs, un fournisseur de logiciels et de services aux entreprises de communication et de médias, a utilisé AWS pour mettre en œuvre un programme permettant 12 milliards de transactions commerciales en ligne et hors ligne sécurisées et en temps réel par jour dans le cloud. Tech Mahindra, un fournisseur de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie commerciale, a sélectionné AWS pour alimenter une plateforme d'automatisation conçue pour accélérer l'adoption et le déploiement des réseaux 5G par les opérateurs de télécommunications. Soins de santé et sciences de la vie : THREAD, un fournisseur de technologies et de services d'essais cliniques, utilise AWS pour accéder en temps réel aux données et aux informations qui permettront des essais cliniques plus rapides, plus efficaces et moins coûteux qui optimisent la recherche et font progresser la médecine de précision.

AWS a achevé le lancement de ses 16 premières zones locales aux États-Unis et a annoncé des plans pour de nouvelles zones locales dans 32 zones métropolitaines de 26 pays à travers le monde. Les zones locales AWS sont un type de déploiement d'infrastructure qui étend les régions AWS pour placer le calcul, le stockage, la base de données et d'autres services AWS à la périphérie du cloud, à proximité de grands centres de population, d'industrie et de technologie de l'information. Ces nouvelles zones locales étendent l'empreinte de l'infrastructure d'AWS à l'échelle mondiale au-delà de ses 84 zones de disponibilité existantes dans 26 régions géographiques, permettant aux clients d'AWS de créer des applications qui offrent des performances de latence à un chiffre en millisecondes à la périphérie du cloud à des centaines de millions de personnes dans le monde.

AWS a annoncé la disponibilité générale d'Amazon Aurora Serverless v2, la nouvelle génération de la base de données Amazon Aurora qui s'adapte automatiquement par incréments fins en une fraction de seconde, offrant aux clients jusqu'à 90 % d'économies par rapport au provisionnement pour une capacité de pointe. Amazon Aurora Serverless v2 inclut également les fonctionnalités d'Amazon Aurora pour une disponibilité, des performances et une résilience élevées, avec une faible latence et des requêtes plus rapides.

AWS a annoncé la disponibilité générale d'AWS IoT TwinMaker, qui permet aux développeurs de créer beaucoup plus rapidement et plus facilement des jumeaux numériques de systèmes réels tels que des bâtiments, des usines, des équipements industriels et des lignes de production, aidant davantage de clients à créer des applications qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduire les temps d'arrêt. Les jumeaux numériques sont des représentations virtuelles de systèmes physiques qui sont régulièrement mises à jour avec des données du monde réel pour imiter la structure, l'état et le comportement des objets qu'ils représentent.

AWS a annoncé la disponibilité générale d'AWS Amplify Studio, un nouvel environnement de développement visuel pour la création d'interfaces utilisateur riches qui étend les avantages d'AWS Amplify pour permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications Web entièrement personnalisables avec un codage minimal en quelques jours au lieu de plusieurs semaines.

Les actions d'Amazon ont chuté après que la société a annoncé jeudi un ralentissement de la croissance et une augmentation des coûts au cours de son dernier trimestre et a offert des perspectives de revenus décevantes.La grande enseigne de la technologie a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 7% par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 116,4 milliards de dollars, dépassant légèrement les prévisions des analystes, une croissance plus lente que celle des derniers mois de l'année dernière qui se chiffrait à 9%. La société prévoit que la croissance des revenus ralentira davantage au prochain trimestre, anticipant un taux de croissance compris entre 3% et 7%.Amazon a annoncé une perte nette de 3,8 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, une forte baisse par rapport à la même période l'an dernier, lorsque l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 8,1 milliards de dollars. C'était également en deçà du bénéfice de 4,4 milliards de dollars que les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu.La société a attribué la perte en grande partie à une perte de 7,6 milliards de dollars de son investissement dans le constructeur automobile électrique Rivian Automotive. Rivian, dans lequel Amazon a investi 700 millions de dollars en 2019, a vu son action chuter de plus de 75 % depuis son introduction en bourse à succès en novembre 2021. En excluant la perte de Rivian, Amazon aurait réalisé un bénéfice de 3,8 milliards de dollars, ce qui serait toujours en deçà des attentes des analystes, selon Refinitiv.Les prévisions du deuxième trimestre suggèrent que la croissance pourrait encore baisser, entre 3% et 7% par rapport à l'année précédente. Amazon a déclaré qu'il prévoyait des revenus de 116 milliards de dollars à 121 milliards de dollars pour ce trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 125,5 milliards de dollars, selon Refinitiv.Comme Google et Facebook plus tôt cette semaine, Amazon attribue une grande partie du ralentissement aux conditions macroéconomiques et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.« La pandémie et la guerre qui a suivi en Ukraine ont entraîné une croissance et des défis inhabituels », a déclaré le PDG d'Amazon, Andy Jassy, ​​dans un communiqué. « Avec une croissance annuelle de 34 % d'AWS au cours des deux dernières années et de 37 % d'une année sur l'autre au premier trimestre, AWS a joué un rôle essentiel pour aider les entreprises à surmonter la pandémie et à déplacer une plus grande partie de leurs charges de travail vers le cloud. Notre activité grand public a augmenté de 23 % par an au cours des deux dernières années, avec une croissance extraordinaire en 2020 de 39 % d'une année sur l'autre qui a nécessité de doubler la taille de notre réseau de distribution que nous avions construit au cours des 25 premières années d'Amazon, et ce faisant en seulement 24 mois. Aujourd'hui, comme nous ne recherchons plus la capacité physique ou la dotation en personnel, nos équipes se concentrent résolument sur l'amélioration de la productivité et de la rentabilité dans l'ensemble de notre réseau d'exécution. Nous savons comment faire cela et nous l'avons déjà fait. Cela peut prendre un certain temps, en particulier alors que nous subissons des pressions inflationnistes et de la chaîne d'approvisionnement continues, mais nous constatons des progrès encourageants sur un certain nombre de dimensions de l'expérience client, y compris la vitesse de livraison, car nous approchons maintenant des niveaux jamais vus depuis les mois précédant immédiatement le pandémie au début de 2020 ».Amazon a dû faire face à une multitude de défis économiques, notamment la hausse de l'inflation, la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la pandémie en cours. Pour compenser certains de ces coûts, Amazon a introduit plus tôt ce mois-ci une surtaxe de 5 % pour certains de ses vendeurs américains, la première taxe de ce type de son histoire. Et au dernier trimestre, Amazon a augmenté le prix de son abonnement US Prime pour la première fois en quatre ans à 139 $ contre 119 $.Les bénéfices en pâtissent encore. La marge d'exploitation de l'entreprise, ou l'argent qui reste après la prise en compte des coûts de fonctionnement de l'entreprise, a chuté à 3,2 % au premier trimestre, contre 8,2 % un an plus tôt.Voici quelques éléments qu'Amazon a mis en exergue au sujet d'Amazon Web Services :Amazon est la dernière entreprise à rejoindre le peloton en signalant des revenus publicitaires décevants. Pourtant, le segment a augmenté de 23 % d'une année sur l'autre, une expansion plus rapide que ses pairs publicitaires. Les revenus publicitaires de Google ont augmenté de 22 %, ralentis par YouTube, qui a enregistré une croissance plus faible que prévu de 14 %. Les revenus publicitaires de Facebook n'ont augmenté que de 6,1 %, la plus faible expansion des 10 ans d'histoire de l'entreprise en tant qu'entreprise publique.L'unité de cloud computing d'Amazon continue de progresser, alors que l'entreprise fait face à une concurrence féroce de Microsoft et de Google. Les ventes d'Amazon Web Services ont augmenté de 36,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 18,44 milliards de dollars, au-dessus des 18,27 milliards de dollars prévus par Wall Street.AWS a généré une croissance de 57 % de son bénéfice d'exploitation à 6,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation total d'Amazon est tombé à 3,7 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de dollars il y a un an. Rivian a produit la première perte nette de la société en un trimestre depuis 2015.Source : annonce des résultats trimestriels d'Amazon Quelle lecture en faites-vous ?