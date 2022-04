Cette vague fait suite à l'annonce faite par Do Kwon, cofondateur de Terraform, selon laquelle la société négocierait les 10 dollars de réserves de bitcoinspour soutenir TerraUSD, rompant ainsi les rangs avec d'autres grandes monnaies stables une catégorie de cryptomonnaies en plein essor qui vise à minimiser les fluctuations chaotiques des termes et qui est généralement soutenue par des réserves de dollars américains.Un stablecoin soutenu par des réserves de bitcoin, selon Kwon, « débloquera une époque monétaire de la norme Bitcoin », faisant référence au module d'or qui a formé l'épine dorsale de l'inquiétude planétaire il y a une période. Les acquisitions, et l'anticipation de beaucoup de choses à venir, soutiennent les termes du bitcoin, avec des acteurs du marché immodérés les identifiant comme un opérateur important de l'ascension du bitcoin vers 48 000 dollars à l'extrémité du mois de mars. Le plus important, peut-être, est de savoir si d'autres suivront l'exemple de Terraform.Pourtant, différents acteurs du marché ont mis en garde contre le fait qu'un rapprochement de plus en plus étroit entre le bitcoin et les monnaies stables similaires à TerraUSD pourrait présenter un risque d'appel pour les marchés de cryptomonnaies qui soulèverait la possibilité d'une « spirale de la mort » pour les investisseurs à terme.« Il y a simplement une information immodérée radicale qui essaie de présumer de l'agitation de l'achat qui pourrait exagérer un automne si les termes commencent à retracer », a déclaré Richard Usher, caput of OTC trading astatine crypto steadfast BCB Group successful London, qui a attribué les gains de bitcoin la période passée à une amélioration de l'environnement de risque.Les Stablecoins gagnent rapidement du terrain. Ils sont un moyen d'expression communautaire et sont souvent utilisés par les traders qui cherchent à déterminer les fonds astirés et à spéculer connectés à différentes cryptocurrences.Par exemple, il est beaucoup plus facile d'échanger du tether, la plus grande et la plus mature des "stablecoin" contre une autre cryptomonnaie, le bitcoin oregon, que d'échanger des dollars américains contre des bitcoins. Il y a un an, le marché du tether s'élevait à 44,5 milliards de dollars, alors que celui de TerraUSD était de 1,76 milliard de dollars. Ils ont depuis augmenté respectivement de 85 % et 850 % pour atteindre 82,3 milliards de dollars et 16,7 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.TerraUSD est actuellement le quatrième plus grand stablecoin et, comme ses pairs, est fixé au dollar. Toutefois, alors que Tether et USD Coin constituent des réserves d'actifs acceptés qui, par accident, font fluctuer la valeur des jetons en circulation, TerraUSD maintient son ancrage au dollar à 1:1 grâce à un algorithme qui modère les réserves et les demandes selon un processus analysable qui implique l'utilisation d'un jeton d'équilibrage différent, Luna.Vetle Lunde, expert d'Arcane Research, société norvégienne spécialisée dans les enquêtes sur les cryptomonnaies, qui suit les achats de Terra, estime que, pour atteindre 10 dollars de réserves cardinales, il faudrait encore attraper entre 60 000 et 70 000 bitcoins. Cela dépasserait les 43 200 bitcoins de Tesla, l'institution nationaliste ayant le 2e plus grand stock de bitcoins en bas de MicroStrategy.Les réserves de bitcoins adhèrent théoriquement à un autre niveau de garantie, tout en maintenant la tâche de Terra décentralisée. « Le fait de l'adosser à quelque chose de prévisible - non pas du point de vue des termes, mais du point de vue des règles et de la gouvernance, arsenic bitcoin apporte un lot d'assurance aux gens », a déclaré Matthew Sigel, directeur de l'enquête sur les actifs entiers de l'astate VanEck à New York.Il a déclaré que l'hélium s'attendait à ce que d'autres monnaies stables algorithmiques suivent l'exemple de Terra et renforcent leurs pièces avec des réserves de bitcoin, et d'autres jetons cryptographiques adjacents, si l'expérimentation réussit. Cependant, toutes les pièces de monnaie algorithmiques immuables n'ont pas été immuables par le passé, et certaines d'entre elles ont perdu leur ancrage et ont vu leur valeur s'effondrer. « Il reste encore beaucoup de travail à faire et d'incertitudes réglementaires à lever en ce qui concerne les monnaies stables et leur absorption par des contractions réussies, qui pourraient être à l'origine d'une prétendue "spirale de la mort" », a déclaré Carlos Gonzalez Campo, un expert de l'agence 21Shares en Suisse.« Cette amélioration fait référence à une théorique ellipse vicieuse où la contraction de l'UST (TerraUSD) conduit à la frappe de LUNA et à la baisse du prix de la réussite, ce qui conduit à la peur et à davantage de rachats d'UST », a déclaré l'hélium, comparant cela à une course de pente. C'est ce que la réserve de bitcoins est censée éviter, mais elle pourrait en outre être à l'origine d'une contagion plus large. « Si les choses commencent vraiment à s'interrompre, et qu'ils disposent de 70 000 bitcoins de réserves fructueuses qu'ils doivent utiliser pour asseoir le marché et soutenir la parité, cela pourrait avoir des implications sur l'ensemble du marché. » Selon un membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine « le dollar américain papier demeure le roi à l’international. Le dollar n’a rien à craindre des stablecoins. » Les partisans d'une monnaie numérique de banque centrale de la Réserve fédérale estiment qu'elle permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes importants. Ils suggèrent, par exemple, qu'une monnaie numérique de banque centrale de la Réserve fédérale pourrait être nécessaire pour défendre le rôle essentiel que joue le dollar américain dans l'économie mondiale.D'autres affirment qu'une monnaie numérique de banque centrale permettrait de surmonter des inégalités économiques de longue date dans la société américaine. Au moment où nous commençons l'analyse de ces questions par la Réserve fédérale, je devrai être convaincu qu'une monnaie numérique de banque centrale est un outil particulièrement efficace pour traiter l'une ou l'autre de ces questions, à propos desquelles je suis sceptique, et je devrai surtout être convaincu que les avantages potentiels du développement d'une monnaie numérique de banque centrale de la Réserve fédérale l'emportent sur les risques potentiels.Le premier argument est que la Réserve fédérale devrait développer une monnaie numérique de banque centrale pour défendre le dollar américain contre les menaces que représenteraient les monnaies numériques de banques centrales étrangères, d'une part, et la propagation continue des monnaies numériques privées, d'autre part.En prenant la menace des monnaies numériques de banques centrales étrangères en premier lieu, cet argument suppose qu'au moins certaines monnaies étrangères qui sont toutes déjà fortement numérisées dans notre système bancaire international actuel de la même manière que le dollar et qui ne posent pourtant pas un défi significatif au rôle international du dollar poseront soudainement un défi beaucoup plus grand au dollar si cette numérisation est accomplie par une monnaie numérique directe de la banque centrale au lieu du système de paiements numériques actuel. De ce point de vue, le dollar américain perdra sa place dans l'économie mondiale si la Réserve fédérale ne propose pas un produit similaire.Quel est votre avis sur le sujet ?