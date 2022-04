Le FMI a interrogé plus de 110 000 personnes dans plus de 55 pays, en interrogeant entre 2 000 et 12 000 personnes dans chaque pays, sur leur utilisation des crypto-monnaies. Les auteurs du rapport ont trouvé de nombreuses raisons pour lesquelles les crypto-monnaies peuvent être plus populaires dans un pays que dans un autre. Une inflation élevée peut signifier qu'une crypto-monnaie populaire comme le bitcoin est plus stable qu'une monnaie locale.Comme les nations plus pauvres ont aussi tendance à avoir des contrôles de capitaux plus élevés : des mesures qui empêchent les flux de fonds étrangers d'entrer et de sortir de l'économie du pays, les crypto-monnaies peuvent aussi être un moyen de contourner les taxes et les limites. « Un historique d'inflation élevée peut rendre la monnaie nationale moins attrayante en tant que réserve de valeur. L'inflation passée est utilisée comme un indicateur de la stabilité de la monnaie, ce qui peut affecter l'attrait des crypto-actifs en tant que réserve de valeur alternative », écrivent les auteurs de l'étude.Le FMI plaide en faveur d'une réglementation internationale plus stricte des crypto-monnaies, en particulier la réglementation KYC (Know Your Customer) qui exige l'identification des clients des bourses de crypto-monnaies, plutôt que l'approche de laisser-faire qui caractérise une partie de l'industrie de la crypto-monnaie. La question a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, car les régulateurs et les élus soutiennent que les oligarques russes qui sont derrière l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine pourraient se tourner vers la crypto-monnaie.S'appuyant sur un avertissement du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor selon lequel les oligarques "pourraient tenter d'utiliser des crypto-monnaies et des outils d'anonymisation pour échapper aux sanctions américaines et protéger leurs actifs dans le monde entier", la sénatrice Elizabeth Warren, qui a souvent critiqué les crypto-monnaies, a annoncé une loi à cet effet lors d'une audience de la commission bancaire du Sénat le 17 mars dernier. Si elle s'est attiré les foudres de divers experts qui ont déclaré qu'il n'était ni pratique ni, dans de nombreux cas, possible de dissimuler les milliards de dollars qu'ils déplaceraient, le point central de la sénatrice Warren est un sujet de débat important avant la guerre Russie-Ukraine.Cela dit, dans les pays très corrompus, ce ne sont souvent pas seulement les personnes très riches, mais aussi celles qui ont un pouvoir intermédiaire, qui perçoivent des pots-de-vin, détournent des fonds et fraudent le fisc. Les sommes inférieures à un million de dollars sont également beaucoup plus faciles à dissimuler. Néanmoins, comme l'ont fait remarquer les détracteurs de la sénatrice, les pays très corrompus où les capitaux sont fortement contrôlés sont presque par définition plus oppressifs.En repoussant les demandes du gouvernement ukrainien que les échanges interdisent tous les clients russes, pas seulement ceux sous sanction, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a refusé, disant sur Twitter que « les Russes ordinaires utilisent la crypto comme une bouée de sauvetage maintenant que leur monnaie s'est effondrée. Beaucoup d'entre eux s'opposent probablement à ce que leur pays fait, et une interdiction leur nuirait aussi ».Ce qui distingue les travaux des chercheurs du FMI, c'est qu'ils ont tenté de prendre en compte d'autres facteurs susceptibles d'influencer les résultats. Parmi ceux-ci, il s'agissait de savoir « si les crypto-actifs sont plus susceptibles de gagner du terrain dans les pays où la monnaie locale n'a historiquement pas été une réserve de valeur sûre ». Cela a longtemps été un point de ralliement pour les opposants à une réglementation crypto plus stricte. Ils citent souvent le Venezuela, où le bitcoin a gagné en popularité alors que l'hyperinflation a rendu le bolivar tellement sans valeur que des liasses de billets de banque ont été jetées au bord de la route.Un autre facteur a été le succès croissant des autorités dans le suivi des transactions en bitcoins jusqu'à leurs expéditeurs et destinataires supposés pseudonymes. Outre le fait que de telles enquêtes demandent beaucoup de travail et qu'il faut généralement commettre une erreur pour les exploiter, les auteurs soulignent que si l'argent liquide offre « un anonymat total et que les grosses coupures ont longtemps été considérées comme une aide à la criminalité et à l'évasion fiscale, les crypto-actifs, sous leur forme actuelle, permettent de déplacer des montants encore plus importants rapidement et avec plus de facilité, y compris au-delà des frontières nationales ».Les auteurs de l'étude soulignent également que les résultats ne doivent pas être considérés comme une condamnation définitive des crypto-monnaies, car l'échantillon est relativement petit. Il est également impossible de tirer des conclusions sur un pays en se basant sur les crypto-monnaies, car les mauvais acteurs existent partout. Alors, que faire ? La réglementer. Selon le rapport, la meilleure façon d'avancer n'est pas de se battre, mais d'apprendre à mieux réglementer les crypto-monnaies. Aux États-Unis, les sénateurs Jim Risch, Bob Menendez et Bill Cassidy ont récemment présenté la loi Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) pour une meilleure réglementation. « L'utilisation des crypto-monnaies est empiriquement associée à une corruption perçue plus élevée et à des contrôles de capitaux plus intensifs ... Cette preuve s'ajoute aux arguments en faveur de la réglementation de l'utilisation des crypto-monnaies, par exemple, en exigeant des intermédiaires qu'ils mettent en œuvre des procédures de connaissance du client », écrivent les auteurs de l'étude.Source : FMI Quel est votre avis sur le sujet ?