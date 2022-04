Réseaux russes de contournement des sanctions

Les entreprises russes dans le secteur technologique

Mikron est le plus grand fabricant et exportateur russe de microélectronique. En fait, Mikron est responsable de l'exportation de plus de 50 % de la microélectronique russe. L'entreprise fabrique également des circuits intégrés et des composants électroniques, et est le plus grand fabricant de puces de Russie. À titre d'exemple, Mikron a bénéficié d'avantages fiscaux pour produire la puce nationale du système de carte de paiement russe, également connu sous le nom de Mir. Le système de cartes de paiement Mir a été développé à la suite de sanctions antérieures contre la Russie.De nombreuses puces de Mikron sont utilisées dans les cartes bancaires, les cartes d'identification et les étiquettes RFID. L'entreprise fabrique également des puces de gestion de l'énergie. En plus de fournir des technologies pour les opérations militaires russes, les États-Unis affirment que Mikron est responsable de la majorité des exportations de puces de la Russie. Par conséquent, entraver l'activité de cette société pourrait priver la Russie des devises fortes dont elle a besoin pour payer ses importations.En début mars, Cogent Communications, un fournisseur américain d'accès Internet qui achemine des données sur des connexions intercontinentales, a coupé les liens avec ses clients russes en raison de l'invasion de l'Ukraine, comme l'a rapporté le Washington Post. La société américaine est l'un des plus grands fournisseurs de dorsales Internet au monde et dessert des clients dans 50 pays, dont un certain nombre d'entreprises russes très en vue. « Malgré la récente demande de l'Ukraine de déconnecter la Russie de l'Internet mondial, la Russie reste en ligne. Toutefois, à partir de 17 heures GMT aujourd'hui, la Russie est connectée au monde par l'intermédiaire d'un opérateur de télécommunications international en moins. »« Tous les ports et l'espace d'adresse IP fournis par Cogent seront récupérés à la date de résiliation. Pour tous les clients en colocation, votre équipement sera éteint et conservé dans le rack pour que vous puissiez le récupérer. S'il n'est pas récupéré dans les trente jours, l'équipement sera retiré du rack et stocké. Pour tous les clients de l'informatique utilitaire, vous n'aurez pas accès à vos serveurs après la résiliation du service. Les serveurs seront déconnectés et stockés par Cogent pour une période indéterminée », a écrit Cogent.De nombreuses multinationales américaines et européennes ont également fermé les portes en Russie, parmi lesquelles, Red hat, Oracle, SAP, Google, MasterCard et bien plus. Je [Paul Cormier - président et CEO de Red Hat] suis sûr de parler au nom de tous lorsque je dis que la guerre qui se déroule en Ukraine est déchirante. En tant qu'entreprise, nous sommes unis à toutes les personnes touchées par la violence et nous condamnons l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Nous ajoutons nos voix à celles qui appellent à la paix et nous continuerons à travailler pour assurer la sécurité de nos associés touchés et de leurs familles de toutes les manières possibles.Le géant des logiciels d'entreprise Oracle a déclaré qu'il avait suspendu toutes ses opérations en Russie, tandis que son rival SAP a annoncé plus tard qu'il suspendait toutes ses ventes dans le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les sanctions économiques contre la Russie sont un mécanisme important dans les efforts pour restaurer la paix. SAP est en échange constant avec les gouvernements du monde entier, « nous avons toute confiance en leurs conseils et nous soutenons pleinement les actions entreprises jusqu'à présent. Nous cessons toute activité en Russie alignée et en outre, nous interrompons toutes les ventes de services et de produits SAP en Russie ».La Russie se trouve également confrontée à une grave crise du stockage informatique après le retrait des fournisseurs occidentaux de services cloud. Le gouvernement russe se prépare à cette pénurie de capacités informatiques, qui pourrait entraîner dans les prochains mois des problèmes de fonctionnement des systèmes d'information de l'État.Selon les médias russes, les autorités sont prêtes, si nécessaire, à racheter la capacité des centres de données commerciaux et à reprendre les ressources informatiques des entreprises qui ont annoncé leur retrait de la Fédération de Russie. Pour l'instant, le ministère du numérique a indiqué « qu'il analyse la situation ». Les exploitants de centres de données soulignent qu'ils ont eux-mêmes besoin d'aide : les prix des systèmes de stockage et des serveurs ont explosé, les banques n'accordent pas de prêts et la chaîne logistique est perturbée. Si le gouvernement décide de pressurer le secteur privé, les experts estiment que les services de divertissement seront les premiers à en souffrir.Une autre société visée par les récentes sanctions, AO NII-Vektor, travaille sur les satellites russes. Une troisième, T-Platforms, fabrique des superordinateurs et des « équipements informatiques originaux pour le marché des technologies de l'information de masse ». Le département du Trésor a également annoncé de larges sanctions sur les secteurs de l'aérospatiale, de la marine et de l'électronique en Russie. « Cette détermination permet d'imposer des sanctions à toute personne ou entité dont il a été déterminé qu'elle opère ou a opéré dans l'un de ces secteurs », a écrit le département du Trésor.L'administration Biden tente également de réprimer les efforts déployés par le gouvernement russe pour échapper aux sanctions en créant des sociétés écrans. Les États-Unis ont publié une liste de 21 entités qui, selon eux, servaient de façade à des sociétés russes sanctionnées ou au gouvernement russe. Yandex, la version russe de Google, a dû rompre ses relations commerciales avec de nombreuses entreprises occidentales. Si les sanctions se poursuivent, Yandex aura du mal à obtenir suffisamment de serveurs et d'autres matériels. Depuis la fin de l'année dernière, la valeur boursière de Yandex aurait chuté de 31 milliards de dollars à 6,8 milliards de dollars.OOO Serniya Engineering (Serniya), basée à Moscou, est au centre d'un réseau d'approvisionnement engagé dans des activités de prolifération sous la direction des services de renseignement russes. Ce réseau opère dans plusieurs pays afin de dissimuler les utilisateurs finaux de l'armée et des services de renseignement russes qui dépendent de la technologie occidentale critique. Serniya et OOO Sertal (Sertal), basé à Moscou, travaillent à l'acquisition illicite d'équipements et de technologies à double usage pour le secteur de la défense russe.OOO Robin Treid, basée en Russie, Majory LLP, basée au Royaume-Uni, Photon Pro LLP, basée au Royaume-Uni, et Invention Bridge SL, basée en Espagne, sont des sociétés écrans utilisées par Serniya pour faciliter l'acquisition d'équipements clés pour le gouvernement de la Fédération de Russie (GoR). Au cours du mois dernier, l'Union européenne et le Japon ont imposé des restrictions à l'exportation à Serniya, Sertal et Photon Pro. Le Royaume-Uni prend également des mesures coordonnées à l'égard des entreprises relevant de sa juridiction.Afin d'échapper aux sanctions et de procéder à l'acquisition de technologies sensibles, Serniya et Sertal ont employé un réseau de personnes pour structurer les transactions et tromper les contreparties. Ces personnes, prétendent agir pour ou au nom, directement ou indirectement, de Serniya.Evgeniya Vladimirovna Bernova (Bernova), une associée du réseau Serniya, dirige Malberg Ltd (Malberg), basée à Malte, par le biais d'un réseau multinational de sociétés écrans. Malberg a travaillé à l'acquisition frauduleuse d'équipements à double usage pour le compte d'utilisateurs finaux russes. Le réseau de Bernova comprend le directeur de Malberg, Nikita Aleksandrovich Sobolev, Djeco Group LP basé au Royaume-Uni, Djeco Group Holding Ltd basé à Malte, Maltarent Ltd basé à Malte et SCI Griber basé en France. En outre, la société Sernia-Film Co Ltd, basée à Moscou et dont Bernova a été le directeur, a facilité l'exportation d'équipements par Malberg vers des utilisateurs finaux gouvernementaux en Russie.Comme le démontrent les efforts d'acquisition complexes mentionnés ci-dessus, l'armée russe est tributaire des technologies occidentales clés pour le fonctionnement de sa base industrielle de défense. En plus de continuer à cibler les réseaux russes de contournement des sanctions, les états Unis cible également les principales entreprises technologiques russes qui permettent à Poutine de mener la guerre contre l'Ukraine. Ces désignations entraveront davantage l'accès de la Russie aux technologies occidentales et au système financier international.AO NII-Vektor est une société de logiciels et de technologies de communication basée à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui a produit des analyses et des rapports techniques à l'appui de la phase de production des satellites de la constellation Liana pour la Fédération de Russie. La constellation Liana est une capacité de renseignement électronique (ELINT) qui a probablement été utilisée pour suivre des navires, des avions et des véhicules terrestres pendant la guerre contre l’Ukraine. AO NII-Vektor est désigné pour opérer ou avoir opéré dans le secteur technologique de l'économie de la Fédération de Russie.T-Platforms est une société basée à Moscou, en Russie, qui opère dans le secteur du matériel informatique. T-Platforms prétend être dans l'industrie russe des superordinateurs et le premier développeur national d'équipements informatiques originaux pour le marché des technologies de l'information de masse. T-Platforms était considérée comme le leader de l'activité de calcul haute performance en Russie vers 2012 et a été chargée de mettre en œuvre un centre de superordinateurs pour l'industrie de la défense russe.Le Molecular Electronics Research Institute (MERI) est un institut de recherche qui fabrique des ordinateurs, des équipements de recherche et de navigation, et qui mène des activités de recherche et de développement. Plus précisément, le MERI effectue des travaux de recherche et de conception pour diverses agences fédérales du gouvernement russe.Outre les sanctions imposées aujourd'hui aux acteurs russes, le Trésor renforce et élargit également ses pouvoirs en matière de sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, le secrétaire au Trésor, en consultation avec le secrétaire d'État, a déterminé que les sanctions s'appliquent aux secteurs aérospatial, maritime et électronique de l'économie de la Fédération de Russie. Cette décision permet d'imposer des sanctions à toute personne ou entité dont il est établi qu'elle opère ou a opéré dans l'un de ces secteurs et offre une capacité élargie d'imposer rapidement des coûts économiques supplémentaires à la Russie.Cette action s'appuie sur des déterminations antérieures concernant les secteurs des services financiers, de la technologie, de la défense et du matériel connexe de l'économie de la Fédération de Russie. Les secteurs nouvellement identifiés aujourd'hui s'alignent sur les mesures récentes prises par le ministère du Commerce des États-Unis visant ces secteurs, qui sont stratégiquement importants pour les ambitions économiques de la Russie, son développement technologique à long terme et sa base industrielle de défense.Le Centre de recherche d'État de la Fédération de Russie (FGUP) Institut central de recherche scientifique en chimie et en mécanique (TsNIIKhM) était responsable de la construction d'un outil personnalisé qui a permis la cyberattaque d'août 2017 contre une installation pétrochimique du Moyen-Orient. TsNIIKhM a développé le malware Triton, également connu sous les noms de TRISIS et HatMan, spécifiquement pour cibler et manipuler les ICS qui sont utilisés dans certaines installations d'infrastructures critiques. TsNIIKhM a déployé le malware par le biais d'un hameçonnage ciblant l'installation pétrochimique.Au cours de la cyberattaque, l'installation s'est automatiquement arrêtée après que plusieurs des contrôleurs ICS soient entrés dans un état de défaillance, empêchant le déploiement de toutes les fonctionnalités du malware. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a désigné TsNIIKhM le 23 octobre 2020, conformément à la loi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), pour s'être engagé sciemment dans des activités importantes portant atteinte à la cybersécurité contre toute personne, y compris une institution démocratique, ou un gouvernement au nom du gouvernement de la Fédération de Russie.Aujourd'hui, l'OFAC prend de nouvelles mesures à l'encontre d'employés clés de TsNIIKhM qui étaient présents au moment de l'attaque. Le 24 mars 2022, le ministère de la Justice a rendu public l'acte d'accusation d'Evgeny Viktorovich Gladkikh (Gladkikh), qui est un employé du Centre de développement appliqué (ADC) de TsNIIKhM. Gladkikh est impliqué dans la recherche sur les ICS et les systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) et possède une vaste expérience de l'exploitation de réseaux et des tests de pénétration.Depuis au moins 2017, les employés d'ADC, y compris Gladkikh, ont préparé, soutenu, mené et conspiré pour mener des intrusions informatiques en utilisant les ressources d'ADC qui ont ciblé les installations énergétiques aux États-Unis et ailleurs. Gladkikh, ainsi que d'autres employés de TsNIIKhM et d'ADC, ont joué un rôle crucial dans la cyberattaque du logiciel malveillant Triton d'août 2017, ciblant spécifiquement les systèmes instrumentés de sécurité de l'installation pétrochimique, cherchant à perturber les systèmes de cybersécurité de l'installation, ainsi que les systèmes de contrôle distribués de l'installation. Les cyberactions malveillantes de Gladkikh ont entraîné un arrêt d'urgence de l'installation à au moins deux reprises.En conséquence de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toutes les entités qui sont détenues, directement ou indirectement, individuellement ou globalement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées.À moins qu'elles ne soient autorisées par une licence générale ou spécifique émise par l'OFAC, ou exemptées, les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l'intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.En outre, les institutions financières et les autres personnes qui s'engagent dans certaines transactions ou activités avec les entités et les individus sanctionnés peuvent s'exposer à des sanctions ou faire l'objet d'une action coercitive. Les interdictions comprennent l'apport de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne bloquée, ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d'une telle personne.Environ 70 000 travailleurs dans le secteur de la technologie auraient russes ont fui la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Selon l'AP, « Poutine a réagi à l'exode des professionnels de la technologie en approuvant une loi visant à éliminer les impôts sur le revenu d'ici 2024 pour les personnes qui travaillent pour des entreprises de technologie de l'information. » Le responsable d'un groupe commercial russe a averti que 100 000 autres travailleurs du secteur des technologies pourraient quitter le pays en avril si les conditions ne s'améliorent pas.Source : OFAC Que pensez-vous de ces multiples sanctions contre la Russie ?Selon vous,est-ce une solution pour mettre un terme à la guerre en Ukraine ?