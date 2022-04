« Nos spécialistes sont très appréciés sur le marché mondial de l’informatique. Nous devons leur offrir des conditions de travail décentes et compétitives, et ne pas entraver leur mobilité ou leur emploi dans des entreprises étrangères », avait ajouté le ministère. La crainte d’une mobilisation générale des hommes russes serait à l’origine de la ruée à l’étranger dans les jours ayant suivi le début de l’offensive en Ukraine. Parmi les Russes réfugiés à l’étranger, il y a de très nombreux informaticiens. Les autorités russes craignent de perdre ce vivier de compétences.Le mois dernier, 30 000 employés de l'industrie informatique en Russie ont signé une pétition contre l'opération militaire russe en Ukraine . JetBrains, l’éditeur de logiciels pour développeurs, dont les fondateurs sont d’origine russe avait lancé le bal. Son positionnement a certainement fait écho et motivé les 30 000 employés de la filière des technologies en Russie qui ont signé la pétition contre l’opération militaire russe en Ukraine.« Nous, employés de l'industrie informatique russe, sommes catégoriquement contre une action militaire en Ukraine initiée par les forces armées de la Fédération de Russie. Nous considérons que toute démonstration de force conduisant au déclenchement d'une guerre est injustifiée et nous demandons l'annulation des décisions qui pourraient inévitablement entraîner des pertes humaines dans les deux camps », peut-on lire dans la lettre ouverte des représentants de l'industrie informatique russe contre l'opération militaire en Ukraine.« Nos pays ont toujours été proches l'un de l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes inquiets pour nos collègues, amis et parents ukrainiens. Nous sommes inquiets et moralement oppressés par ce qui se passe actuellement dans les villes d'Ukraine. Dans notre travail, nous fabriquons les meilleurs produits, le meilleur service, et nous faisons sincèrement tout pour rendre les solutions informatiques russes fières. Nous voulons que notre pays soit associé non pas à la guerre, mais à la paix et au progrès. »La semaine dernière, l'Association russe des communications électroniques a annoncé que les professionnels de l'IT de Russie partaient du pays en raison de leur sevrage des services en ligne via lesquels ils gagnent leur vie. Entre 50 000 et 70 000 professionnels russes de l'informatique ont quitté le pays le mois dernier et d'autres prévoient de suivre. C’est ce qui ressort du rapport de l'Association russe des communications électroniques. Les concernés évoquent leur sevrage des services en ligne au travers desquels ils gagnent leur vie.L’exode est la résultante des sanctions occidentales en représailles contre l’opération militaire russe en Ukraine. L'évaluation de la situation par l'Association suggère qu'une deuxième vague de 100 000 professionnels des technologies de l’information partira du pays en avril. Les spécialistes de l’IT de Russie ont fait l’état des lieux de leur filière suite aux sanctions de Visa et Mastercard pour leur signifier qu’elles les empêchent de partir du pays ou de subvenir à leurs besoins pour ceux qui y sont parvenus puisque dépendant de leurs avoirs sur cartes bancaires.Quel est votre avis sur le sujet ?