Des réactions loin d'être unanimes

Un sursis pour les cryptoactifs s'appuyant sur PoW

Début mars, l'eurodéputé Stefan Berger, membre du groupe du Parti populaire européen de centre-droit, a confirmé que la règle restreignant l'utilisation d'algorithmes de preuve de travail avait été supprimée d'un amendement proposé pour MiCA.Quelques jours plus tôt, il avait déclaré qu'il ne voulait pas que les gens interprètent à tort l'amendement comme une interdiction de la preuve de travail, et un vote sur le cadre qui devait se tenir fin février a été reporté pour régler le problème.Le 14 mars, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen a adopté le projet de rapport sur les marchés des cryptoactifs (MiCA pour Market in Crypto Assets) avec 31 voix pour, 4 voix contre et 23 abstentions, après avoir abandonné cette règle qui aurait pu interdire aux services financiers de négocier avec Bitcoin et Ethereum. C'est en raison de l'opposition des autres groupes parlementaires que cette disposition a été abandonnée lors du vote. La commission a voté par 33 voix contre et 25 pour afin de faire passer le cadre aux négociations avec les gouvernements des États membres pour former la version finale du projet de loi.MiCA rationalise un ensemble de règles qui réglementent les cryptomonnaies dans les États membres, y compris les exigences concernant l'émission d'actifs numériques, l'autorisation des fournisseurs de services de cryptoactifs ainsi que les règles de protection des consommateurs.Le vote de lundi a divisé le Parlement sur un point de discorde concernant la durabilité des cryptomonnaies.Pour mémoire, l'Union européenne envisage des moyens de réglementer les jetons numériques, en particulier pour éradiquer le blanchiment d'argent, et à ce titre a élaboré en 2020 un projet de cadre pour les marchés des actifs cryptographiques (MiCA). Au cours de son élaboration, un amendement a été proposé qui, selon son interprétation, aurait pu rendre illégal pour les applications et les services Web de gérer des transactions impliquant des pièces de preuve de travail, telles que Bitcoin et Ethereum. Bien que ce changement soit déjà sur la table de discussion du réseau Ethereum qui se prépare à passer au, il est peu probable que Bitcoin soit en mesure de le supporter. Les différences techniques entre PoW et PoS sont complexes. Pour faire simple, PoW nécessite une grande puissance de calcul (ce qui implique une grande consommation d'énergie), tandis que PoS requiert une vérification via des « validateurs » qui suppriment les parties énergivores.L'algorithme preuve du travail exige des utilisateurs qu'ils « travaillent » pour obtenir des récompenses. Ce qui se traduit par des calculs cryptographiques qui doivent être effectués afin de confirmer une transaction sur le réseau. Essentiellement, les mineurs sont en concurrence les uns avec les autres pour savoir qui va résoudre le problème en premier. La solution au problème est également connue sous le nom de « hash ». Chaque fois qu'un mineur parvient à valider une transaction avec succès, en résolvant les bons calculs, il reçoit une récompense sous la forme d'une monnaie cryptographique. La monnaie virtuelle qu'ils reçoivent dépend du réseau sur lequel ils résolvent ces transactions cryptographiques complexes. Par exemple, si un mineur valide une transaction effectuée sur le réseau Bitcoin, il recevra une récompense sous forme de bitcoin.Ces calculs cryptographiques nécessitent une grande puissance de calcul pour être résolus efficacement. Et il y a des centaines de milliers de mineurs qui sont tous en concurrence, seuls ou en groupe, pour résoudre un bloc de transaction. Une fois qu'un mineur particulier a résolu le bon problème et donc le bloc de transaction, tous les autres mineurs (nœuds) en sont également informés. Cela leur permet non seulement de passer au bloc suivant, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de double dépense dans le réseau.Selon les données révélées par Digiconomist, en 2021, Bitcoin était responsable de 0,54 % de la consommation mondiale d'électricité. Il a consommé 134 TWh d'énergie, ce qui équivaut à la consommation annuelle de l'Argentine. Les estimations moyennes chiffrent à 1 386 KWh la consommation d'une transaction Bitcoin, ce qui permettrait de fournir de l'énergie à un foyer américain pendant au moins un mois et demi.Aussi, ces algorithmes ont été critiqués pour être intensifs en calcul et consommer de grandes quantités d'énergie, ce qui a incité certains législateurs à proposer des restrictions. Dans le cadre du Green Deal européen, les États membres tentent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et examinent attentivement les activités telles que l'exécution d'algorithmes de preuve de travail.Mais la consommation d'énergie élevée n'est qu'un des problèmes : l'empreinte carbone d'une seule transaction Bitcoin est de 658 kg de CO2, ce qui équivaut à l'empreinte carbone d'environ 1,5 million de transactions VISA. Les données montrent que, climatiquement parlant, les performances du Bitcoin ne sont pas bonnes et que les attentes ne sont pas très encourageantes face à 2022. Il est estimé que cette année le réseau Bitcoin consommera plus de 200 TWh, un chiffre similaire à ce qu'ils consomment ensemble les centres de données d'Amazon, Facebook et Google.Ian Taylor, directeur exécutif de CryptoUK, une association commerciale indépendante de cryptomonnaie, a déclaré que la règle proposée « aurait signifié une interdiction de facto de l'UE sur Bitcoin et Ethereum » : « Si l'amendement à MiCA, qui propose une vision globale de la réglementation de la cryptographie dans 27 États membres, avait été voté, les conséquences auraient touché tous les coins de l'écosystème de la cryptographie - des mineurs aux échanges, et des dépositaires aux commerçants », a-t-il déclaré. « C'est comme essayer d'interdire Internet parce qu'il occupe 70 % de la bande passante de la ligne téléphonique ».Berger, qui défend la MiCA, a déclaré que le projet de cadre ouvrira la voie à un ensemble de normes de cryptomonnaie « favorables à l'innovation » dans le monde entier : « La réglementation en cours de création est pionnière en termes d'innovation, de protection des consommateurs, de sécurité juridique et de mise en place de structures de surveillance fiables dans le domaine des cryptoactifs. De nombreux pays à travers le monde vont désormais examiner de près la MiCA », a-t-il indiqué dans une déclaration.D'autres groupes de gauche du Parlement, comme S&D et les Verts, n'étaient pas satisfaits du rapport tel qu'il a été adopté. Ils avaient plaidé pour un amendement visant à limiter l'utilisation de certains types de cryptomonnaies dans le but d'atténuer l'impact environnemental.En raison de l'opposition des autres groupes parlementaires, cette disposition a été abandonnée lors du vote. Après la publication des résultats, S&D a publié un communiqué de presse le 14 mars via lequel les membres ont exprimé leur déception :« Aujourd'hui plus que jamais, l'Europe ne peut se permettre de gaspiller la moindre unité d'énergie ou d'aider de riches oligarques à cacher leur argent », a écrit Jonás Fernández, porte-parole du S&D pour les affaires économiques et monétaires.« Notre groupe est vraiment déçu du manque d'ambition dans le domaine de la durabilité », a écrit Eero Heinäluoma, le négociateur S&D pour MiCA. « Les principes établis à cet égard par le rapport sont très faibles et nient complètement la réalité ».Pierre Person, député LaREM, estime le texte insuffisant pour permettre à l'Europe d'imposer ses propres standards face à une concurrence internationale féroce : « L'Union européenne se tire une balle dans le pied ».Pour sa part, le rapporteur principal Berger a déclaré que « les voix de l'industrie des cryptoactifs et du milieu universitaire craignaient que l'amendement du S&D, des Verts et de la Gauche n'entraîne une interdiction de facto de la preuve de travail. Avec [cette] interdiction, cependant, l'Europe se ferait du mal et perdrait sa capacité d'innovation. Cela ne résoudrait pas la question de la pérennité des cryptoactifs, mais ne ferait que la déplacer ».Ondřej Kovařík a célébré le rejet de l'amendement. Il a écrit dans un Tweet lundi : « Au sein de la commission des affaires économiques du Parlement européen, nous venons de rejeter une proposition appelant à interdire le commerce de la crypto, comme le Bitcoin dans l'UE. MiCA C'est une très bonne nouvelle et une victoire du bon sens ».Au lieu de l'amendement initial proposé pour répondre à ces préoccupations environnementales, il a été convenu que la Commission présentera aux députés une proposition législative visant à inclure dans la taxonomie de l'UE pour les activités durables toutes les activités de minage de cryptoactifs qui contribuent de manière substantielle au changement climatique, d'ici le 1janvier 2025.Les députés qui se sont opposés à l'amendement initial ont souligné que d'autres industries, comme les jeux vidéo, l'industrie du divertissement ou les centres de données, consomment également des ressources énergétiques qui ne sont pas respectueuses du climat. Selon le communiqué de presse du Parlement, ces députés demandent à la Commission de travailler sur une législation traitant de ces questions dans différents secteurs.Patrick Hansen, un développeur d'affaires sur les applications de finance décentralisée, a mis à jour la communauté crypto sur Twitter sur les progrès de MiCA au cours des derniers mois. Il a tweeté après le vote que c'était « un grand soulagement et un succès politique pour la communauté bitcoin et crypto dans l'UE ».De nombreux fournisseurs de services au sein de l'industrie de la cryptomonnaie ont anticipé cette législation. Jean-Baptiste Graftieaux, PDG européen de Bitstamp, la plateforme d'échange la plus ancienne de cryptomonnaie basé dans l'UE, a déclaré qu'il se félicitait des changements apportés par MiCA à l'industrie de la cryptomonnaie : « Actuellement, chaque pays a une approche réglementaire différente, ce qui rend les choses fragmentées et complexes et assez coûteuses d'un point de vue juridique. MiCA changera la donne très positivement pour l'industrie ».La prochaine étape pour MiCA est d'entrer dans un trilogue entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil, où chaque institution défend sa position sur la législation.Berger a indiqué : « Il s'agira de la surveillance des cryptoactifs et du rôle que joueront les autorités nationales compétentes. J'ai bon espoir que nous parviendrons à un bon résultat dans les négociations, car toutes les personnes impliquées veulent une Europe innovante, tournée vers l'avenir et durable ».Même si la décision d'écarter cet amendement est sans doute un soulagement pour la communauté crypto, les attaques contre le consensus par Preuve de travail sont loin d’être finies. Tout d'abord parce que le groupe porteur de l’amendement (principalement Les Verts) pourrait opposer son veto à une procédure accélérée d’adoption de la Loi MiCA dans cette version expurgée.De plus, le sujet du PoW pourrait revenir via la proposition de la « taxonomie de la durabilité » des cryptomonnaies que prévoit désormais la MiCA, ou encore sur une prochaine réglementation concernant les data centers. Quoi qu'il en soit, pour l’instant, l’avenir pour Bitcoin et son consensus s’éclaircit nettement, aussi bien aux États-Unis il y a quelques jours, qu’en Union européenne actuellement.Sources : Markets in Crypto Assets (MiCA) Que pensez-vous de cette décision d'écarter l'amendement qui cible les cryptomonnaies s'appuyant sur le PoW ?