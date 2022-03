Un étudiant en médecine a été pris en flagrant délit de tentative de tricherie à l'aide d'un dispositif Bluetooth implanté dans son oreille lors d'un examen en Inde. L'étudiant, dont le nom n'a pas été révélé, tentait pour la dernière fois de passer l'examen de médecine générale auquel il avait échoué à plusieurs reprises depuis son arrivée au Mahatma Gandhi Memorial Medical College d'Indore, il y a 11 ans. Il a été interpellé lors d'un contrôle surprise avant l'examen, lorsque les surveillants l'ont fouillé et ont découvert un téléphone caché dans la poche intérieure de son pantalon, relié au dispositif Bluetooth. Les fonctionnaires ont cherché l'accessoire Bluetooth mais ne l'ont pas trouvé jusqu'à ce que l'étudiant admette, lors de l'interrogatoire, qu'il avait payé un chirurgien oto-rhino-laryngologiste pour lui implanter le dispositif de la couleur de la peau.Un autre étudiant a été pris en possession d'un petit dispositif à carte SIM et d'un micro dispositif Bluetooth, mais a déclaré aux autorités du collège qu'il n'avait pas été inséré chirurgicalement et qu'il pouvait être retiré avec une épingle. Les appareils ont été confisqués et envoyés pour inspection, tandis que les deux étudiants ont reçu de nouvelles feuilles de réponses pour l'examen et font l'objet d'une enquête par le comité d'examen de l'université.La tricherie est monnaie courante dans les examens très compétitifs de l'école de médecine indienne et les autorités se sont efforcées ces dernières années d'empêcher les élèves d'utiliser des méthodes de tricherie de plus en plus élaborées pour réussir. L'étudiant passait l'examen avec 13 autres personnes lorsque des surveillants sont arrivés pour un contrôle surprise de la tricherie avant l'examen lundi, a déclaré le Dr Sanjay Dixit, doyen du collège médical.Des fonctionnaires de l'université Devi Ahilya Bai ont « confisqué les appareils » et « saisi les feuilles de réponse » après avoir trouvé les appareils, a déclaré le Dr Dixit. Il a ajouté que les deux étudiants avaient caché leurs appareils parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à utiliser des appareils électroniques pendant l'examen et qu'ils risquaient d'être contrôlés. Ils font tous deux l'objet d'une enquête de la part du comité d'examen de l'université et pourraient être inculpés par la police une fois l'enquête terminée, a déclaré Rachna Thakur, registraire adjointe. La vice-chancelière des surveillants, Renu Jain, a déclaré : « Nous pensons que ces microphones ont été placés chirurgicalement dans les oreilles des deux étudiants. Des dossiers ont été préparés contre les deux étudiants. Un comité de la DAVV prendra une décision à cet égard ».Il n'est pas rare que des étudiants soient pris en flagrant délit de tricherie ou qu'ils utilisent des moyens détournés pour ne pas se faire prendre, en Inde, où la concurrence est féroce, les aspirants étant plus nombreux que le nombre de postes vacants pour un emploi ou de places dans les universités.En septembre, dix personnes ont été arrêtées pour avoir tenté de tricher à l'aide de dispositifs Bluetooth dissimulés dans leurs tongs avant un examen de masse pour les enseignants stagiaires. Le groupe avait dissimulé dans la semelle de leurs tongs des dispositifs capables de recevoir des appels ordinaires qui étaient transmis sans fil à de minuscules récepteurs cachés dans leurs oreilles. Le plan était que des complices à l'extérieur appellent les appareils cachés et dictent les bonnes réponses aux examens, selon Priti Chandra, un responsable de la police de la ville de Bikaner, dans l'ouest du pays. Les enquêtes ont révélé qu'au moins 25 étudiants avaient acheté ces tongs à un gang pour 600 000 roupies (7361 euro) la paire.L'information a été partagée avec plusieurs autres districts à temps pour les examens et de nombreux centres ont demandé aux étudiants d'enlever leurs chaussures en dehors de la salle d'examen. « Dans un cas, nous avons attrapé un étudiant après l'examen et nous avons dû l'emmener chez un médecin pour identifier et retirer le dispositif Bluetooth de son oreille », a déclaré Chandra. Environ 1,6 million d'étudiants ont passé l'examen en septembre, la première fois que le test a été organisé au Rajasthan depuis 2018, suscitant des inquiétudes quant à la tricherie potentielle qui a été endémique dans le passé. Les autorités ont coupé l'accès au web sur les mobiles mais ont maintenu le haut débit ouvert dans dix régions du Rajasthan, alors que les étudiants passaient le test d'admissibilité des enseignants.L'État du Madhya Pradesh a egalment été confronté à un scandale de grande ampleur, appelé fraude Vyapam, lorsque la Cour suprême a dû annuler les licences de 634 médecins impliqués dans cette affaire. Au cours de ce scandale, qui s'est déroulé entre 2008 et 2013, plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir fait fuiter des questionnaires, truqué des feuilles de réponses et engagé des mandataires pour passer les examens à la place des étudiants. Le Dr Anand Rai, le dénonciateur de l'affaire Vyapam, a déclaré : « Il est très facile de se faire équiper de Bluetooth dans les oreilles. Il est fixé temporairement à l'oreille et peut être retiré. Une telle technique a également été utilisée par un accusé de l'escroquerie Vyapam pour passer son examen médical il y a huit ans».Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà triché pour un examen ? Seriez-vous prêt à vous faire implanter un tel dispositif ?